Связанные водой и смолой

Если Андрей Мартьянов - пскович, то Олег Михайлов и Максим Моргунов родом из Санкт-Петербурга. Для них эта выставка в Пскове первая.

Да, выставляюсь во Пскове впервые. При том что моя жизнь связана с городом и областью тесно. У моих родителей в Псковской области дача, и я с детства сюда приезжаю. Знаю и люблю эти места, поэтому когда родилась идея выставки, естественно, ее поддержал, подобрал работы, которые связаны с Псковской землей.

Работы Олега Михайлова - это жанровые сцены. Они не привязаны к конкретной местности, объясняет автор. Образы собирательные, но поскольку он с детства впитывал в себя именно псковскую деревню, то в них можно узнать местные характерные детали.

На выставке представлены около 30 его работ в разных техниках: тут и печатная графика, и уникальные листы. Самая ранняя работа — лист из диплома 2004 года, последняя была закончена за несколько дней до выставки.

«Я занимаюсь графикой уже почти 20 лет и последнее время стараюсь прийти к лаконизму, - рассказывает он. - Меня вдохновляет японская и китайская графика. Мне нравится работать в восточной стилистике, но при этом использовать наши сюжеты, делая такие сочетания».

Так сложилось, что тематика работ Олега Михайлова связана с водой и подводным миром. Это тоже из псковского детства. Ребенком он учился удить рыбу на удочку в деревне. Став взрослым попробовал подводную охоту на перекатах в Выбутах. Впечатления, полученные от этих погружений, признается мастер, и послужили толчком в тематике некоторых работ.

Живописец Максим Моргунов на выставку в Псков привез пейзажи, которые писал последние несколько лет. Все они большей частью были придуманы в Псковской области, а написаны в мастерской в Санкт-Петербурге.