Связанные водой и смолой

«Идея выставки появилась давно, - рассказывает ее инициатор скульптор Андрей Мартьянов. - Выставка живописи, графики и скульптуры. Три мастера, три друга, которые часть времени живут в Санкт-Петербурге, а часть в Пскове».
Если Андрей Мартьянов - пскович, то Олег Михайлов и Максим Моргунов родом из Санкт-Петербурга. Для них эта выставка в Пскове первая.
Да, выставляюсь во Пскове впервые. При том что моя жизнь связана с городом и областью тесно. У моих родителей в Псковской области дача, и я с детства сюда приезжаю. Знаю и люблю эти места, поэтому когда родилась идея выставки, естественно, ее поддержал, подобрал работы, которые связаны с Псковской землей.
график Олег Михайлов
Работы Олега Михайлова - это жанровые сцены. Они не привязаны к конкретной местности, объясняет автор. Образы собирательные, но поскольку он с детства впитывал в себя именно псковскую деревню, то в них можно узнать местные характерные детали.
На выставке представлены около 30 его работ в разных техниках: тут и печатная графика, и уникальные листы. Самая ранняя работа — лист из диплома 2004 года, последняя была закончена за несколько дней до выставки.
«Я занимаюсь графикой уже почти 20 лет и последнее время стараюсь прийти к лаконизму, - рассказывает он. - Меня вдохновляет японская и китайская графика. Мне нравится работать в восточной стилистике, но при этом использовать наши сюжеты, делая такие сочетания».
Так сложилось, что тематика работ Олега Михайлова связана с водой и подводным миром. Это тоже из псковского детства. Ребенком он учился удить рыбу на удочку в деревне. Став взрослым попробовал подводную охоту на перекатах в Выбутах. Впечатления, полученные от этих погружений, признается мастер, и послужили толчком в тематике некоторых работ.
Живописец Максим Моргунов на выставку в Псков привез пейзажи, которые писал последние несколько лет. Все они большей частью были придуманы в Псковской области, а написаны в мастерской в Санкт-Петербурге.
Я делаю много работ с натуры, - говорит Максим. - Каждое лето приезжаю в сюда писать. Еще, наверное, ни одно мое лето не прошло без работы здесь на пленэре.
Живописец Максим МоргуновКогда в Псковской области дачу купила бабушка Максима, с детства сюда приезжал его отец, потом он сам, а теперь и его дети. Домик расположился на реке Шелонь, на границе между Новгороской и Псковской областями.
«Я пишу то там, то здесь, - улыбается живописец. - Если мне нужна равнина, еду в Новгородскую область, если мне надо больше холмистых полей — в Псковскую. Псковская земля — удивительная, особенная и меня с ней связывает многое».
Впервые в Пскове он побывал студентом Академии художеств, копировал фрески ХII века Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, выходил на пленэры, много писал с натуры.
«Псковщина является моим вдохновением на целый год, - говорит он. - В своей мастерской пишу близкие родные места, которые из натурных впечатлений перерабатываю в картины. Даже если я не задумываю какое-то конкретное место и конкретную тему, у меня все равно все вытекает в Псковскую область, в то, что лежит под сердцем и чем я вдохновляюсь каждое лето. Для меня эта выставка своего рода признание в любви всей Псковщине и русской земля. Я ее ощущаю так».
«Смоляная вода» - название не случайное. Так переводится название реки Псковы с одного из финно-угорских языков.
«И эта смоляная вода течет через наши работы, - отмечает Максим Моргунов. - Смола присутствует в оформлении скульптур, в тематике работ много рек, а живописи используется акрил, который и есть изначально смола. Все вместе это и есть река, которая объединяет наши работы».
Один из экспонатов выставки — эскиз памятника князю Тимофею-Довмонту. Может быть, именно этот памятник когда-нибудь появится в Пскове. Его автор — Андрей Мартьянов. По словам мастера, начало работы над образом Довмонта в его творческом пути связано с поступлением в школу при Академии художеств. Первые эскизы появились порядка 25 лет назад.
Это моя творческая история, мне интересен Довмонт, я изображал его в рельефе, по конкурсному заданию на коне, есть у меня иные композиционные решения.
Скульптор Андрей МартьяновВ 2020 году во время коронавируса и самоизоляции Андрей уединился в своей деревенской мастерской под Псковом. Результатом стали несколько эскизов, один из которых и представлен на выставке.
Выставка откроется 27 января.