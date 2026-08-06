Дворцов заманчивые своды

Псков и Псковская область – место сосредоточения огромного числа памятников архитектуры. Работа строителя здесь – особая, а многие из них в конечном итоге превращаются еще и в квалифицированных реставраторов. Накануне Дня строителя мы поговорили с экспертом, гендиректором компании «Августина» Сергеем Васильевым – о том, почему реставрация стала ДНК его компании, как фасад зданию правительства области возвращают облик имперского классицизма, зачем каждому «гвоздю» в памятнике архитектуры нужны документы и почему настоящая реставрация – закрытый клуб для тех, кто умеет слышать прошлое. Напомним, компания «Августина» известна своими реставрационными работами на целом ряде памятников культурного наследия в Псковской области. Например, это работы в здании музыкальной школы № 1 на улице Советской, в доме Беклешова (турцентр Пскова) на улице Георгиевской, в доме Сафьянщикова на Октябрьском проспекте, в доходном доме Батова на улице Ленина.

Подлинное лицо

- Сергей Владимирович, верно ли, что в Псковской области реставрация – это особая глава, столп в сфере строительной индустрии? - Когда-то, например, наша компания начинала как универсальная строительная организация. Но сегодня реставрация – это наше ДНК и главная точка роста. Как только мы прикоснулись к этой теме, очень быстро стало ясно: если хочешь действительно понимать конечный результат, нужно погружаться и в проектирование, в том числе объектов культурного наследия. Современное строительство создаёт новое – кварталы, дороги, парки, торговые центры. Но Пскову недавно исполнилось 1123 года, да и у каждого города области есть чем гордиться. Восстанавливая старые дома и усадьбы, мы, по сути, возвращаем региону его подлинное лицо и сохраняем национальную память.

Наслоение эпох

- Сейчас, наверное, самый заметный ваш объект – фасад здания правительства Псковской области. Все видят леса на Некрасова, 23... - Это знаковое здание, присутственные места конца XVIII века, порядка 10 тысяч квадратных метров фасад. Мы работаем с пластом истории от Екатерины II до советского периода. Фасад – это буквально «наслоения эпох», и наша задача – раскрыть изначальный имперский классицизм, убрать ненужные поздние наслоения, сделанные когда-то не от хорошей жизни или в угоду эпохе.



Главная сложность – совместить историческую основу с современными требованиями безопасного использования: пожарная безопасность, доступ маломобильных граждан и так далее. То, что было 200–300 лет назад, не всегда сочетается с тем, что нужно сегодня. Это постоянное лавирование – одна из наших ключевых задач. Но мы должны вернуть зданию его голос, который оно потеряло десятилетия назад. - Цвет фасада изменится? Останется ли он желтым? - Кардинально цвет не поменяется. Есть специальные выкрасы, согласованные с нашим министерством по охране объектов культурного наследия. Были дебаты, но мы пришли к консенсусу – здание будет выглядеть так, что, поверьте, никого не разочарует. Наш контракт по работам рассчитан не только на этот год, но у нас есть желание и возможности сделать максимум уже в этом строительном сезоне. Будем работать, пока позволяет погода и не полетят «белые мухи», когда технологии вынужденно остановят нас до весны. Насколько удобно, когда и проектированием и работами занимается одна и та е организация? Приведу простой пример.По Некрасова, 23 мы сначала разработали проект реставрации фасада, а затем сами его реализуем. Казалось бы, всё предусмотрено, но, как говорят строители, «вскрытие покажет». После отбивки штукатурки мы обнаружили дефекты в лучковых перемычках – восемь–девять штук пришлось практически перекладывать заново. Выявили повреждения связей здания, которые пришлось оперативно «лечить». В какой-то момент ремонт фасада превратился в ремонт самого здания. И тут наличие лицензии на проектирование объектов культурного наследия оказалось критически важным: мы могли оперативно принимать решения по реставрации «с колес», не ожидая, пока сторонний проектировщик внесёт изменения в документацию. В обычной жизни часто бывает так: строители обвиняют проектировщиков, что те плохо спроектировали, проектировщики в ответ говорят, что «строители ничего не понимают». У нас так не получится – если мы что-то спроектировали, мы за это в ответе.

Ленина, Октябрьский, Советская - и далее

- Какие ещё объекты сейчас в работе? - В Пскове два ключевых – фасад правительства на Некрасова и фасад дома на Ленина, 3. Это, по сути, единственное здание на Ленина, которое ещё ждёт настоящего обновления. Контракт подписан, и мы уже начали работы. Проектная документация выполнена, в процессе производства будем оформлять авторские листы, если потребуется уточнение.



Если говорить о реализованных объектах, то здесь, рядом – доходный дом Батова на Ленина, 8, один из корпусов Псковского университета. Там мы выполняли реставрацию фасада, пусть и не в идеальном объёме, как хотелось бы – многое зависит от финансирования. Дальше – дом Гельдта и дом Сафьянщикова на Октябрьском проспекте, 22 и 18. Эти жилые дома многие помнят по Нанзейским дням 2019 года: за неделю до открытия праздника мы успели снять леса, обновить фасады, чтобы и псковичи, и гости города увидели квартал в лучшем виде. Из знаковых зданий – Дворянское собрание на Советской, 52, отделение Госбанка, известное сегодня как детская музыкальная школа на Советской, 44. Нам выпала честь превратить её, по сути, в дворец – снаружи и внутри.



Там действительно впечатляющий интерьер. Мы восстанавливали исторический дубовый паркет в залах. Толщина оригинального паркета – порядка четырёх–пяти сантиметров, совсем не то, что привычный современный паркет. Не всё сохранилось, пришлось приложить много усилий и по образцу воссоздать рисунок и фактуру так, чтобы никто не мог отличить новые фрагменты от тех, что лежат уже сто лет. Если говорить о «дворцовой» тематике, нельзя не упомянуть дом Лавриновского – нынешний ЗАГС, и туристический центр в доме Беклешева на Георгиевской, 4 – там тоже наша работа.



Ещё один важный объект – бывшая женская Мариинская гимназия, ныне технический лицей на Некрасова, 9. Помню, мы завершали работы буквально «впритык» к Новому году: пока у школьников были каникулы, у нас их не было – задачи по реставрации надо было выполнить, чтобы к началу учебного процесса здание встретило детей в обновлённом виде.

Дипломная работа

- Но один объект, уверен, вы хотите выделить особо. - Да, в апреле этого года завершилась реставрация церкви Николы со Усохи, рядом с ЦУМом на Советской. Это памятник псковской архитектурной школы XVI века, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Всероссийском фестивале, проводимом Союзом архитекторов России в Ростове-на-Дону, этот проект получил «золотой диплом». Это признание проделанной работы уже на федеральном уровне, и мы гордимся, что Псковская область прозвучала на таком уровне. Министр культурного наследия региона Вадим Нэдик очень серьёзно отнёсся к подготовке этого проекта к фестивалю – и его заслуга в этой победе не меньше, чем наша.

Гвоздь с паспортом

- Есть такой стереотип «министерство культурного наследия гвоздь не даёт вбить, без тысяч бумаг». Действительно ли всё так строго? - Выражение «тысяча бумаг на один гвоздь» – любимый фольклор строителей-однодневок, привыкших работать по принципу «и так сойдёт». В реставрации этот гвоздь действительно требует документов, но не потому, что чиновники хотят нас замучить. Просто этот гвоздь может оказаться в уникальной кирпичной кладке XVIII века, или под штукатуркой, за которой скрывается фреска, или в конструктивном элементе, который держит всё здание. Экспертиза не «жмёт» тех, кто знает своё дело. Она жмёт тех, кто пытается срезать углы, сэкономить на материалах, сделать «как быстрее», а не «как правильно». Для профессионалов строгая экспертиза – не враг, а союзник и внешний контролёр качества. Когда мы сдаём сложный узел и эксперт его принимает – это знак качества для нас и гарантия для заказчика. Да, бумаг много: журналы работ, акты освидетельствования скрытых конструкций, фотофиксация каждого слоя, научные отчёты. Но я смотрю на это как на юридический щит реставратора. Если мы снимаем позднюю штукатурку и находим под ней аутентичный декор, мы обязаны всё документировать. Не сделаем – завтра нас могут обвинить в вандализме. Министерство – надзирающий орган, но оно не мешает работать, а помогает. Мы ценим сотрудничество, когда у подрядчиков и контролирующих органов одна цель – сделать наш город красивее.

Закрытый клуб

- Насколько велика конкуренция на рынке реставрации в Псковской области? - В обычном строительстве конкуренция бешеная, это «красный океан», где часто побеждает не тот, кто делает лучше, а тот, кто назвал меньшую цену – иногда в ущерб качеству. Реставрация – это высшая лига, закрытый клуб. Конкуренция здесь есть - и острая, но она не количественная, а качественная. Мы соревнуемся в том, кто глубже понимает исторический контекст, кто владеет уникальными технологиями, у кого есть команда людей, способных «читать» историческое здание и довести начатое до логического конца. При этом вопрос стоимости никто не отменял – нужно укладываться в смету, которую дал заказчик.

Фильтры против однодневок

- С появлением саморегулируемых организаций (СРО) правила игры на рынке строительства сильно изменились. Оправдала ли себя система? - На мой взгляд, да, безусловно. На рынке всё ещё встречаются «жуки и жабы», но СРО серьёзно изменило картину. Раньше фирма-однодневка могла взять аванс, сделать кое-как и исчезнуть, оставив после себя суды. Сейчас механизм СРО – реальный фильтр. Чтобы вступить и работать с определённым уровнем ответственности, компания должна иметь в штате специалистов, внесённых в национальный реестр, людей с подтверждённой квалификацией и стажем, которые несут личную ответственность. В СРО формируется компенсационный фонд: если компания допускает критические нарушения или исчезает, ущерб заказчику возмещается из этого фонда – вот она, консолидированная ответственность. В реставрации дополнительно существует лицензирование отдельным органом, и получить такую лицензию – это сложный многоступенчатый путь: проверяют наличие аттестованных реставраторов, реальный опыт аналогичных работ. «Купить бумажку» и завтра начать реставрировать памятник федерального значения невозможно, система не позволит. Псковская земля слишком богата историей, чтобы доверять её дилетантам.

Главные вызовы