Регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Псков — Москва были прекращены в связи с кризисом в компании «Псковавиа». Добраться до столицы можно было либо поездом, либо автомобилем, потратив на дорогу не меньше 9-10 часов. До более близкой Северной столицы и вовсе было не добраться даже прямым поездом. Псковская область – регион, привлекательный и для туристов, и для инвесторов. Однако дорога сюда из Москвы и Санкт-Петербурга требовала больших затрат времени. С 4 августа между Псковском и Санкт-Петербургом начал курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». А со 2 октября будет возобновлено авиасообщение с Москвой.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

Впервые об этом врио губернатора Михаил Ведерников сообщил на пресс-конференции 14 июня. - У нас задача – поднять компанию «Псковавиа», сделать так, чтобы она начала выходить из затяжного кризиса, чтобы в регионе появилось регулярное авиасообщение, как минимум по маршруту Псков – Москва. У меня в Москве запланирован ряд встреч с авиаперевозчиками по пассажирским перевозкам. Людям какая разница, кто будет возить, главное, чтобы это было комфортно и безопасно, - сказал Михаил Ведерников. И уже 25 июня в Москве были проведены переговоры с руководством авиакомпании «Азимут» о начале регулярных полетов между Псковом и столицей. Парк воздушных судов авиакомпании составляют новые самолеты «Сухой Суперджет 100». На встрече обсудили возможности осуществления рейсов по маршруту «Москва–Псков–Москва», а также перспективную программу полетов, предложенную авиакомпанией. По итогам встречи договорились начать подготовку пакета документов и разработать необходимые условия для организации и запуска авиарейсов из столицы в Псков. По решению врио губернатора была создана рабочая группа, которая занялась проработкой всех организационных вопросов, которые относятся к зоне ответственности региона и «Псковавиа». В их числе обеспечение работы топливно-заправочного комплекса, обслуживание самолетов в аэропорту «Кресты», вопросы транспортного обслуживания пассажиров, в том числе из соседних регионов.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Уже открыты продажи билетов на рейсы из Пскова (аэропорт «Кресты») в Москву («Внуково»). Пока рейсы будут выполняться три дня в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Внуково в 12:00, из Пскова — в 16:00. Время в пути составит 1 час 20 минут. Первый рейс состоится 2 октября. - Пока самолет будет летать три раза в неделю. Но рассчитываем, что к концу года авиасообщение станет ежедневным, - сообщил врио губернатора участникам выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которая прошла в Пскове в 20-х числах августа. При этом, по его словам, цена билета будет доступной. Она не превысит стоимости поездки до Москвы в купейном вагоне.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ