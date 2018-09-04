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Транспорт

Полетели!

Воздушный мост свяжет Псков со столицей

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Светлана Синцова
4 сентября 2018 года, 10:07
Фото: smilekaluga.ru
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Регулярные пассажирские авиаперевозки по маршруту Псков — Москва были прекращены в связи с кризисом в компании «Псковавиа». Добраться до столицы можно было либо поездом, либо автомобилем, потратив на дорогу не меньше 9-10 часов. До более близкой Северной столицы и вовсе было не добраться даже прямым поездом. Псковская область – регион, привлекательный и для туристов, и для инвесторов. Однако дорога сюда из Москвы и Санкт-Петербурга требовала больших затрат времени. С 4 августа между Псковском и Санкт-Петербургом начал курсировать скоростной электропоезд «Ласточка». А со 2 октября будет возобновлено авиасообщение с Москвой.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

Впервые об этом врио губернатора Михаил Ведерников сообщил на пресс-конференции 14 июня.

- У нас задача – поднять компанию «Псковавиа», сделать так, чтобы она начала выходить из затяжного кризиса, чтобы в регионе появилось регулярное авиасообщение, как минимум по маршруту Псков – Москва. У меня в Москве запланирован ряд встреч с авиаперевозчиками по пассажирским перевозкам. Людям какая разница, кто будет возить, главное, чтобы это было комфортно и безопасно, - сказал Михаил Ведерников.

И уже 25 июня в Москве были проведены переговоры с руководством авиакомпании «Азимут» о начале регулярных полетов между Псковом и столицей. Парк воздушных судов авиакомпании составляют новые самолеты «Сухой Суперджет 100». На встрече обсудили возможности осуществления рейсов по маршруту «Москва–Псков–Москва», а также перспективную программу полетов, предложенную авиакомпанией.

По итогам встречи договорились начать подготовку пакета документов и разработать необходимые условия для организации и запуска авиарейсов из столицы в Псков. По решению врио губернатора была создана рабочая группа, которая занялась проработкой всех организационных вопросов, которые относятся к зоне ответственности региона и «Псковавиа». В их числе обеспечение работы топливно-заправочного комплекса, обслуживание самолетов в аэропорту «Кресты», вопросы транспортного обслуживания пассажиров, в том числе из соседних регионов.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Уже открыты продажи билетов на рейсы из Пскова (аэропорт «Кресты») в Москву («Внуково»). Пока рейсы будут выполняться три дня в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Внуково в 12:00, из Пскова — в 16:00. Время в пути составит 1 час 20 минут. Первый рейс состоится 2 октября.

- Пока самолет будет летать три раза в неделю. Но рассчитываем, что к концу года авиасообщение станет ежедневным, - сообщил врио губернатора участникам выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которая прошла в Пскове в 20-х числах августа.

При этом, по его словам, цена билета будет доступной. Она не превысит стоимости поездки до Москвы в купейном вагоне.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ

Кроме того, в ближайшее время планируется приватизация «Псковавиа». Об этом Михаил Ведерников также напомнил на сессии Петербургского экономического форума:

- Это позволит обновить воздушные суда и осуществить планы по развитию аэровокзального комплекса, который сможет рассматриваться как запасной аэродром для Санкт-Петербурга.

Совещание по приватизации «Псковавиа» Михаил Ведерников провел 22 августа. Он напомнил, что инициатива областной власти о продаже части акций «Псковавиа» нашла поддержку президента РФ Владимира Путина, и теперь перед руководством региона стоит задача привлечь на предприятие инвесторов, которые не только помогут с решением накопившихся проблем, но и будут заниматься развитием авиакомпании.

Михаил Ведерников поручил ответственным лицам оперативно начать работу по подготовке документов для конкурса и максимально ответственно подойти к ее разработке: учесть в ней интересы самой авиакомпании, работников предприятия и Псковской области в целом.

Приватизация акционерного общества будет проведена частично. 75 % минус одна акция будут принадлежать инвестору, а остальные 25 % плюс одна акция — региону, что позволит области сохранить за собой контроль над дальнейшей деятельностью авиакомпании.

- Транспортная доступность — одно из приоритетных направлений развития Псковской области, а авиасообщение — ключевой фактор для развития туризма и инвестиционной привлекательности области. Мы многое сделали для возобновления полетов, с октября авиасообщение соединит Псков с Москвой, ведутся переговоры и по другим направлениям, которые могут быть востребованы нашими жителями, поэтому нам крайне важно сохранить аэропорт и продолжить развивать авиационную доступность региона. Необходимо, чтобы на «Псковавиа» пришли серьезные инвесторы, — сказал Михаил Ведерников. 

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