Мне хочется жить!

Нина Ивановна перенесла инсульт, после чего слегла, сил не было даже встать с постели. Сейчас пытается ходить. У Петра Федоровича нет обеих ног, он – участник ликвидации последствий взрыва на Чернобольской АЭС, почти все время проводил дома. Теперь все чаще его можно встретить на улице, общающегося с соседями, интересующегося жизнью и новостями поселка. Третий месяц в Локне идет реализация пилотного проекта по обслуживанию пожилых людей на дому.

ПОД ЗАЩИТОЙ

Ещё одной участнице проекта - Александре Петровне Гисич - 88 лет. Прожила она не простую жизнь. Родилась под Воронежем. Была четвертым ребенком у родителей. Отец бросил семью, когда она была совсем малышкой. Детей поднимала мать, которая к 35 годам практически слегла. Тогда мать и отца ребятишкам заменила старшая сестра.

Я не образованная, но горжусь тем, что вышла на пенсию инженером-технологом. о всего дошла своим умом и трудом, но и сестра у меня замечательная, конечно, большой пример во всем для меня. Александра Петровна Гисич

Два года назад Александра Петровна переехала в Псковскую область. В Латвии, где она жила последние годы, у нее не осталось никого, а в Локне - сын. Он и помог с переездом, всячески поддерживает, а вот оказывать каждодневную помощь, в которой Александра Петровна нуждается в силу возраста, к сожалению, не в состоянии. - Он не в самой Локне живет, а в двенадцати километрах от нее, - объясняет она. - Каждый день у меня бывать не может. Да и потом у него жена, которая сама требует ухода. Эти два года Александра Петровна пыталась справляться самостоятельно, но с каждым днем делать это становилось все труднее. Сын, понимая, что ей нужна помощь, предложил воспользоваться услугами социального работника. - Моя Оксана (социальный работник – прим. авт.) меня радует и вдохновляет, - говорит Александра Петровна. - Я ведь не могла даже постирать постельное белье. У меня слабые руки, слабое сердце. А помощница моя придет и даже приготовит что-нибудь вкусное, котлеток, например, нажарит. Я тут даже поправляться начала немножечко, вес набирать. Опять же гуляет со мной. Я же одна из дома почти и не выходила уже, боялась, что упаду, а люди кругом незнакомые, и встать не помогут.

ОДНА НА ДВОИХ

Социальный работник или, как еще ее называют, помощник по уходу Оксана Орлова проводит с Александрой Петровной каждый день по четыре часа. Исключение составляют разве что выходное. И то, пожилая женщина всегда может ей позвонить, и Оксана в помощи и поддержке никогда не откажет. - Мы с ней ходим вместе продукты в магазин покупать, - рассказывает Оксана. – Александра Петровна всегда сама выбирает то, что ей нужно. Если же нет возможности выйти на улицу, или самочувствие плохое, то хожу в магазин я одна. Кроме этого, сопровождаю ее к доктору, оплачиваю коммунальные услуги. Работать с пожилыми и требующими помощи людьми Оксана начала с августа. До этого пробовала себя в разных направлениях: трудилась и в швейной отрасли, и на птицефабрике. У Оксаны самой трое детей – 5, 12 и 14 лет. Казалось бы, тут дома только успевай дела делать, да поддержку родным оказывать. Но нет. Говорит, что всегда у нее было желание оказывать помощь, ухаживать, заботиться. Александра Петровна – не единственная подопечная Оксаны. Первую половину дня она проводит с Полиной Васильевной, еще одной участницей проекта. Женщина уже 7 лет как не разговаривает, перенесла 6 инсультов, а с появлением Оксаны, стала произносить некоторые слова и звуки, пытается сама есть. - Я очень благодарна, что рядом со мной есть такой человек, как Оксана, - говорит Александра Петровна. - Она делает за меня самую тяжелую работу, поддерживает и помогает. Мне жить хочется! И с такой заботой я еще точно поживу.

ДОМА, А НЕ В ИНТЕРНАТЕ

Центр социального обслуживания Локнянского района начал участвовать в проекте с 1 августа. За это время на работу были приняты 10 женщин в возрасте от 25 лет и старше, которые прошли обучение по качественному уходу за пожилыми людьми. На попечении у них находится пока 20 человек. В основном, это те люди, которые состояли на социальном обслуживании на дому, но есть среди них несколько человек, которые не могут сами себя обслуживать. - На каждого подопечного составлен бланк функциональной диагностики, где мы видим, нуждается ли человек в надомном обслуживании и какие услуги ему жизненно необходимы, - объясняет директор Центра социального обслуживания Локнянского района Юлия Владимирова. – В среднем же каждый получает по 12 бесплатных услуг. Проект дает возможность человеку чувствовать себя нужным, радоваться тому, что он не один, что есть те, которые готовы прийти и поддержать, что жизнь продолжается.