Прямой эфир из деревни

Сорокатрехлетний Андрей Тамашов — житель пригорода Санкт-Петербурга, всю жизнь мечтал поселиться в деревне. Чтобы без суеты, в тишине и спокойствии. Чтобы строить дом, сажать огород и вести хозяйство. Несколько лет назад он переехал в псковскую деревеньку, но там его настигла популярность: более 18 миллионов просмотров на YouTube его роликов о деревенской жизни и более 100 тысяч подписчиков канала «Деревенский блокнот». Он стал для бывшего петербуржца (в город он не приезжал уже четыре года) основным источником заработка, отнимающим 50 часов в неделю. Десять из них Андрей тратит, отвечая на комментарии зрителей. Деревенский сегмент он называет дном YouTube и дает советы тем, кто только собирается покорять видеопортал.

С МЕЧТОЙ О ДЕРЕВНЕ

— Первые мысли о жизни в деревне появились лет 20 назад, — рассказывает он. — А лет 10 назад появилась возможность купить деревенский дом. Решая, где хотели бы обосноваться, Андрей с супругой Любовью выбор свой остановили на юге Псковской области. — Почему? Здесь совсем другой климат, нежели в Ленинградской области. Мне нравится. Я не раз говорил, что настоящая Псковская область начинается на юге. Все, что севернее, — это продолжение Ленобласти с унылым пейзажем за окном и болотами. За год муж и жена буквально исколесили весь регион, выбирая будущее место жительства. Деревню в Пустошкинском районе, в которой сейчас живет Андрей, тоже проезжали. Она им понравилась, и название запомнилось. Вернувшись домой и увидев объявление о продаже в ней дома, поняли, что это их вариант.

Свою первую попытку переселиться в деревню семья предприняла еще в 2012 году. Но не получилось — супруга не смогла прижиться, поэтому вместе с дочерью вернулась в город. А Андрей в деревне остался, правда, работал вахтовым методом и бывал наездами. Его хватило на три года такой жизни, а потом он махнул на все рукой и окончательно осел в своем деревенском доме. — Нельзя переезжать в деревню, будучи романтиком, — предупреждает Андрей. — Надо быть реалистом. Я таковым и был, поэтому меня ничего не напугало. Перед переездом друзья и родственники предсказывали, что вернусь в город через полгода, как только деревни нахлебаюсь. Уже четыре года живу, а желания возвращаться так и не появилось. За это время ни разу в Питере не был. Дочь и жена приезжают пока к нему на каникулы, но в ближайшее время собираются предпринять еще одну попытку и все же переехать насовсем. — Жена у меня учитель, при желании может работать в школе. Дочери десять лет. И идея перебраться жить в деревню ее не очень радует. Это и понятно. В городе у нее друзья-подружки, а здесь — суровый папка с кроликами. Но ничего, у нас с ней есть взаимопонимание. Все будет нормально.

ЖИЗНЬ ОНЛАЙН

Все время, что живет в деревне, Андрей строит новый дом. Хотя первоначально его строительство в планах не значилось. — Думал, подремонтирую имеющийся дом и будем жить. Но впоследствии выяснилось, что состояние старого дома настолько ужасающее, начиная от отсутствующего фундамента и заканчивая текущей крышей, что вбухивать в его ремонт нужно 400 тысяч, и мы решили строить новый. Не было в планах Андрея и создания собственного YouTube-канала. — Однажды зимой от скуки стал смотреть разные деревенские каналы. Обратил внимание, что ведут их люди, скверно изъясняющиеся по-русски, не способные даже пары слов связать, при этом они еще что-то пытаются доносить до других.

Купил камеру, микрофон, штатив. Надо сказать, что покупка обошлась не дешево, а он тогда даже толком не понимал, зачем это делает. Говорит, нигде специально мастерству видеоблогера не учился, но всегда много читал, смотрел фильмы, на примере которых учился и учится постигать азы операторского искусства. В своем первом видео рассказал о себе, своем участке, хозяйстве, которым успел обзавестись, о деревне, в которой живет. Снял все одним дублем, да так и выложил в сеть. — Отличительная особенность моего канала в том, что я рассказываю, как прожить в деревне без дополнительных материальных возможностей. Все, что я зарабатываю здесь, зарабатываю своими руками и головой, на эти деньги и живу. В месяц на жизнь Андрей тратит 2 500 рублей. 700 рублей уходит на оплату интернета, 100 рублей — на телефон. 300 рублей за электричество — это, кстати, единственный его платеж за коммунальные услуги. Мужчина закупает на месяц несколько килограммов круп и макаронных изделий, а ближе к весне овощи, когда заканчиваются. Осенью делает заготовки, а жена впрок снабжает его мясом и котлетами. Местные жители в обмен на мелкие услуги тоже чем-то угощают. Обо всем этом он и рассказывает на своем канале. Там можно найти видео и о том, как воспитать кота, как легко наколоть дров, как распорядиться небывалым урожаем огурцов, на чем можно заработать в деревне. Со своими подписчиками Андрей делится информацией о том, как продвигается строительство его дома. Есть видео о том, как он его обшивал, клал печь, вставлял окна, делал пол. В минувшие новогодние праздники блогер подробно рассказывал о переезде в новый дом всей семьи — на каникулы к нему приезжали погостить жена с дочерью.

ЗАРПЛАТА КАК В ПИТЕРЕ

Сначала он следовал схеме: один ролик — одна тема. А теперь у него что-то типа лайф-канала, где Андрей рассказывает о том, чем занимается в данный момент. Ролики выходят два раза в неделю. Для работы над ними у Андрея даже выделены специальные дни — вторник и пятница. — Над видео работаю довольно много. Стараюсь, чтобы каждое было максимально сжатым и сконцентрированным по смыслу. Люди не любят смотреть длинные ролики, они должны быть короткие и предельно информативные. А еще важно всегда помнить, что, просматривая видео, зритель хочет, прежде всего, отдохнуть, поэтому я никого не поучаю и не наставляю, а даю возможность отвлечься. Сорок часов в неделю отнимает у него канал. Десять часов уходит на то, чтобы отвечать на комментарии. А случается и так, что подписчики приезжают к блогеру в гости лично. — Если не буду отвечать, то зрители почувствуют себя обделенными. Есть, конечно, негативные отзывы и комментарии, а советы бывают требовательные и даже ультимативные, но таких достаточно мало. Порой подписчики указывают мне на мои ошибки, допустим, в строительстве дома. Тут же советуют, как сделать лучше. Иной раз прислушиваюсь.