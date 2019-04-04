В классике только девушки

В этом году в областном этапе «Живой классики» участвовали школьники из 22 районов, но на сцене выступили 28 конкурсантов. Впервые Пскову и Великим Лукам было разрешено выставить по три участника. Объясняется это тем, что города эти крупные, городские этапы собирают до 40 школьников, тогда как в районах их может быть в четыре раза меньше. Справедливо, решили организаторы, дать псковичам и великолучанам дополнительный шанс.

За заветные путевки боролись 28 школьников со всей области. Пять минут на сцене — как целая жизнь. Ведь надо не просто рассказать понравившееся произведение, но и заставить зрителя смеяться, грустить, сопереживать. Лучше всех сделать это получилось трем школьницам, они и стали финалистками всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Учебный год они завершат на берегу Черного моря в Крыму. В жюри вновь находилась обозреватель «Псковской правды».

С первой попытки

Еще одно новшество — в оценке выступления. К грамотной речи, пониманию цитируемого отрывка и творческому его исполнению добавился выбор текста. За произведение, не входящее в список часто исполняемых, конкурсант мог получить сразу 10 баллов. За отрывок, который часто читают на конкурсе, можно было ставить не больше 7 баллов. И только его особое прочтение, глубоко затронувшее слушателей, могло добавить 3 заветных балла.

Восьмикласснице Виолетте Васильевой из Великих Лук удалось так проникновенно прочитать «Девочку с Васильевского острова» Юрия Яковлева, что, несмотря на популярность выбранного рассказа, она заняла третье место.

— Мне нравится читать литературу военной тематики, — говорит она. — И хотя я знала, что выбранное мною произведение часто звучит в «Живой классике», решила рискнуть.

Девушка говорит, что рассказывала его, как чувствовала. По мнению жюри, получилось очень естественно и трогательно.

А вот другая участница конкурса — восьмиклассница из Палкино Екатерина Михайлова — все же прислушалась к советам о том, что лучше с военной тематикой не перебарщивать. Катя не первый год участвует в «Живой классике». Год назад она уже приезжала на областной этап, выступала с «Девочкой с Васильевского острова», но неудачно.

На этот раз она заняла второе место, выбрав отрывок из рассказа Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера».

— Произведение было выбрать трудно, — признается Екатерина. — У меня тяга к патриотическим рассказам, но я прислушалась к совету и решила выбрать что-то совсем из другой области. Книгу нашла совершенно случайно в домашней библиотеке. На досуге решила прочесть и нашла нужный отрывок.

Победительница конкурса девятиклассница Мария Березина радости своей не скрывает. Маша участвует в «Живой классике» впервые — и сразу такая удача: успешно прошла школьный, районный и областной этапы и победила.

Говорит, что поучаствовать ей предложила учитель Наталья Михайловна, которая учит ее с пятого класса.

— Мне показалось, что характер Маши такой же, как у главной героини книги Владимира Киселёва «Девочка и птицелет» Оли, — говорит ее учительница. — И не ошиблась.

Мария — ученица 9 класса Кировской школы Великолукского района. Успевает не только в учебе, но и в общественной жизни класса и школы принимает самое активное участие.

Завершить учебный год трем девушкам предстоит в Артеке, и они уже в предвкушении прекрасно проведенного месяца.