Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        

Общество / Образование

В классике только девушки

Школьницы выиграли поездку в Артек

Текст:
Ольга Нефёдова
4 апреля 2019 года, 09:03
Фото: Андрей Степанов
0

За заветные путевки боролись 28 школьников со всей области. Пять минут на сцене — как целая жизнь. Ведь надо не просто рассказать понравившееся произведение, но и заставить зрителя смеяться, грустить, сопереживать. Лучше всех сделать это получилось трем школьницам, они и стали финалистками всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Учебный год они завершат на берегу Черного моря в Крыму. В жюри вновь находилась обозреватель «Псковской правды».

В этом году в областном этапе «Живой классики» участвовали школьники из 22 районов, но на сцене выступили 28 конкурсантов. Впервые Пскову и Великим Лукам было разрешено выставить по три участника. Объясняется это тем, что города эти крупные, городские этапы собирают до 40 школьников, тогда как в районах их может быть в четыре раза меньше. Справедливо, решили организаторы, дать псковичам и великолучанам дополнительный шанс.

С первой попытки

Еще одно новшество — в оценке выступления. К грамотной речи, пониманию цитируемого отрывка и творческому его исполнению добавился выбор текста. За произведение, не входящее в список часто исполняемых, конкурсант мог получить сразу 10 баллов. За отрывок, который часто читают на конкурсе, можно было ставить не больше 7 баллов. И только его особое прочтение, глубоко затронувшее слушателей, могло добавить 3 заветных балла.

Восьмикласснице Виолетте Васильевой из Великих Лук удалось так проникновенно прочитать «Девочку с Васильевского острова» Юрия Яковлева, что, несмотря на популярность выбранного рассказа, она заняла третье место.

— Мне нравится читать литературу военной тематики, — говорит она. — И хотя я знала, что выбранное мною произведение часто звучит в «Живой классике», решила рискнуть.

Девушка говорит, что рассказывала его, как чувствовала. По мнению жюри, получилось очень естественно и трогательно.

А вот другая участница конкурса — восьмиклассница из Палкино Екатерина Михайлова — все же прислушалась к советам о том, что лучше с военной тематикой не перебарщивать. Катя не первый год участвует в «Живой классике». Год назад она уже приезжала на областной этап, выступала с «Девочкой с Васильевского острова», но неудачно.

На этот раз она заняла второе место, выбрав отрывок из рассказа Дины Рубиной «Яблоки из сада Шлицбутера».

— Произведение было выбрать трудно, — признается Екатерина. — У меня тяга к патриотическим рассказам, но я прислушалась к совету и решила выбрать что-то совсем из другой области. Книгу нашла совершенно случайно в домашней библиотеке. На досуге решила прочесть и нашла нужный отрывок.

Победительница конкурса девятиклассница Мария Березина радости своей не скрывает. Маша участвует в «Живой классике» впервые — и сразу такая удача: успешно прошла школьный, районный и областной этапы и победила.

Говорит, что поучаствовать ей предложила учитель Наталья Михайловна, которая учит ее с пятого класса.

— Мне показалось, что характер Маши такой же, как у главной героини книги Владимира Киселёва «Девочка и птицелет» Оли, — говорит ее учительница. — И не ошиблась.

Мария — ученица 9 класса Кировской школы Великолукского района. Успевает не только в учебе, но и в общественной жизни класса и школы принимает самое активное участие.

Завершить учебный год трем девушкам предстоит в Артеке, и они уже в предвкушении прекрасно проведенного месяца.

Петь, читать и играть

Второй год подряд «Псковская правда» вручает дополнительный приз за яркое выступление. В прошлом году награда досталась пыталовскому восьмикласснику Павлу Смирнову за эмоциональное исполнение Драгунского. В этом году снова Драгунский, но уже в исполнении семиклассника из Новосокольников Вячеслава Крупко.

Слава Крупко из Великих Лук получил спецприз от «Псковской правды».
Фото Андрея Степанова.
В «Живой классике» Слава участвует второй раз. В прошлом году дошел до районного этапа, но занял там второе место и на область не попал. Выступал с рассказом «Шиворот-навыворот» Виктора Драгунского. В этом году выбрал «Славу Ивана Козловского» того же автора.

— Самым сложным для меня было — отработать с текстом так, чтобы своим рассказом зрителя зацепить, — признается Слава. — Я сам продумывал, где повысить голос, где сделать паузу, с какой интонацией говорить за героя и его учителя.

Поработав как следует с текстом самостоятельно, обратился за советом к своей учительнице Валентине Николаевне.

— Я всего первый год преподаю у Славы, — рассказывает она. — Но, увидев его выступление на Новый год, однозначно рекомендовала ему взять что-то юмористическое, смешное. Пафосный отрывок — не для него.

«Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха да как запою:

Высоко в небе ясном

Вьется алый стяг…» — вдруг запел Вячеслав в середине своего выступления.

Главный герой рассказа Драгунского считает себя отличным исполнителем и очень удивляется, почему за свое громкое пение получает оценку «удовлетворительно».

Оказалось, что к пению Слава имеет самое непосредственно отношение. И петь для него со сцены — привычное дело. Он занимается в музыкальной школе, играет на баяне, гитаре, фортепьяно, танцует и поет. Является победителем и лауреатом различных конкурсов. Надеется, что и «Живую классику» когда-то да покорит.

Творческий конкурс для школьников проходит в регионе восьмой раз. В этом году в нем участвовали свыше двух тысяч подростков с 5 по 11 класс. И только трем улыбнулась удача.    

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы

30 апреля

  • В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
  • Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
  • Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
  • Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
  • Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
  • Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
  • Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
  • Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
  • Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках
  • «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • Псковский центр «Бригантина» признали лучшим учреждением допобразования в регионе
  • Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • В Плюссе оштрафован директор транспортного предприятия, нарушивший сроки выплаты зарплаты
  • Прокуратура опубликовала майский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня

    • 29 апреля

  • До 18 градусов тепла ожидается 30 апреля на территории Псковской области
  • Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля
  • Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов
  • Михаил Ведерников: Мы добьёмся, чтобы ремонт дорог был выполнен качественно
  • На майских праздниках в Пскове будет работать выставка «Страшнее кошки зверя нет»
  • Депутат Андрей Козлов предлагает ужесточить ответственность за поджоги травы
  • Двое мужчин пойдёт под суд за кражу проводов в Новосокольническом районе
  • Служебная собака помогла вычислить вора, укравшего сумку у великолучанина
  • Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»
  • Универсальный комплекс для гимнастов появится на «Машиностроителе» в Пскове
  • Всех любителей танцев приглашают в Дом офицеров на праздник «Псковитяночка»
  • Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале
  • Через приложение «Яндекс.Транспорт» теперь можно следить за псковскими автобусами

    • 28 апреля

  • Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи
  • Псковичи продолжают участвовать в мероприятиях по уборке городских территорий

    • Новости

    Общество / Мода
    Наталья Баранова 29 апреля 10:17

    К экспериментам готова

    Следующей участницей «Модной революции» станет Ольга Родина из Пскова

    Общество / Коммуналка
    30 апреля 10:36

    Сор из избы не выносить!

    Станет ли мусора меньше на улицах наших городов и сел зависит от чистоты в наших головах

    Общество
    25 апреля 14:35

    Не на пенсию, а за парту

    Предпенсионный возраст вовсе не закат жизни, а возможность получить новую профессию