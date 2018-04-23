Школьный офицер

Илья Казанцев, учитель истории и обществознания, преподает в псковском лицее № 4 всего три года. Молодой, открытый, уверенный – он довольно быстро нашел общий язык со своими учениками, которых сравнивает с океаном – красивой и древней стихией, неподвластной человеку, в которой можно и затонуть.

Дорога в школу

- То, что я не мечтал стать историком, а уж тем более учителем, - это совершенно точно, говорит Илья Казанцев. - В детстве любил спорт, с удовольствием играл в хоккей. В те годы ассоциировал себя со спортсменом. Представлял их себе здоровыми, подтянутыми парнями, которые в моем понимании не учатся, а просто берут клюшку и играют. Когда немного подрос и стал проявляться интерес к истории, появилось уважение к военным, тем более у меня в роду есть военнослужащие. К 11 классу решил, что хочу не только изучать историю, но и делать ее, находясь на службе в армии. Но жизнь все расставила по своим местам. Я поступил на исторический факультет, и дорога, что называется, повела.

Илья Казанцев родился в Риге. В Псков его семья переехала, когда мальчику было 12 лет. Учился в псковской школе № 47. В 8 классе серьезно увлекся историей.

- В какой-то момент заметил, что читаю только историческую литературу. Вырос на романах Вальтера Скотта. В старших классах директором к нам в школу пришел Андрей Евгеньевич Мануйлов - известный в городе человек, историк. С ним я работал с огромным удовольствием. К окончанию школы сомнений, куда поступать, не осталось - подавал документы только на один факультет в один вуз.

Псковский университет Илья окончил с отличием. Еще будучи студентом, решил, что поработать учителем хотя бы первые три года надо обязательно, тем более профессия вызывала интерес.

- О педагогической карьере стал задумываться на старших курсах. На 4-м попал на практику к шестиклассникам, а на 5-м – к десятиклассникам. Студенты же школы боятся, воспринимают школьников, как малых непослушных детей. Думал, что приду в класс, а они начнут шуметь, чем-то кидаться. А все совсем не так. Да, ребята разные: есть покладистые, есть спокойные, есть буйные, есть невоспитанные. Но оказалось, что те, которые мне казались невоспитанными, имеют глубокие знания, а у тех, которые ведут себя вызывающе, просто проблемы в семье. Тогда я понял, что к человеку надо относиться внимательнее, более тактично, более глубоко.