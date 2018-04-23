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Общество / Образование

Школьный офицер

Думал о карьере военного, а стал учителем года

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Ольга Нефёдова
23 апреля 2018 года, 14:35
Фото: Андрей Степанов
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Илья Казанцев, учитель истории и обществознания, преподает в псковском лицее № 4 всего три года. Молодой, открытый, уверенный – он довольно быстро нашел общий язык со своими учениками, которых сравнивает с океаном – красивой и древней стихией, неподвластной человеку, в которой можно и затонуть.

Дорога в школу

- То, что я не мечтал стать историком, а уж тем более учителем, - это совершенно точно, говорит Илья Казанцев. - В детстве любил спорт, с удовольствием играл в хоккей. В те годы ассоциировал себя со спортсменом. Представлял их себе здоровыми, подтянутыми парнями, которые в моем понимании не учатся, а просто берут клюшку и играют. Когда немного подрос и стал проявляться интерес к истории, появилось уважение к военным, тем более у меня в роду есть военнослужащие. К 11 классу решил, что хочу не только изучать историю, но и делать ее, находясь на службе в армии. Но жизнь все расставила по своим местам. Я поступил на исторический факультет, и дорога, что называется, повела.

Илья Казанцев родился в Риге. В Псков его семья переехала, когда мальчику было 12 лет. Учился в псковской школе № 47. В 8 классе серьезно увлекся историей.

- В какой-то момент заметил, что читаю только историческую литературу. Вырос на романах Вальтера Скотта. В старших классах директором к нам в школу пришел Андрей Евгеньевич Мануйлов - известный в городе человек, историк. С ним я работал с огромным удовольствием. К окончанию школы сомнений, куда поступать, не осталось - подавал документы только на один факультет в один вуз.

Псковский университет Илья окончил с отличием. Еще будучи студентом, решил, что поработать учителем хотя бы первые три года надо обязательно, тем более профессия вызывала интерес.

- О педагогической карьере стал задумываться на старших курсах. На 4-м попал на практику к шестиклассникам, а на 5-м – к десятиклассникам. Студенты же школы боятся, воспринимают школьников, как малых непослушных детей. Думал, что приду в класс, а они начнут шуметь, чем-то кидаться. А все совсем не так. Да, ребята разные: есть покладистые, есть спокойные, есть буйные, есть невоспитанные. Но оказалось, что те, которые мне казались невоспитанными, имеют глубокие знания, а у тех, которые ведут себя вызывающе, просто проблемы в семье. Тогда я понял, что к человеку надо относиться внимательнее, более тактично, более глубоко.

О педагогической карьере Илья стал задумываться на старших курсах университета
фото Андрея Степанова

Уважать и доверять

После университета он год отслужил в армии. Службу проходил на Балтийском флоте.

- Честно, у меня была мысль остаться. Но в детстве-то у меня сформировался образ офицера, а закончил службу я старшим матросом. Офицеров готовят в специализированных учебных заведениях. Мне предлагали должность мичмана или прапорщика, но я решил, что гораздо благороднее стать учителем, потому что учитель своего рода офицер, только в школе.

О вакансии учителя истории в лицее № 4 ему еще во время службы сообщил знакомый. В это учебное заведение Илья и направился летом 2014 года. В августе будет ровно 4 года, как он здесь работает. В июне выпускается его 11 «Б» - ребята, к которым он пришел на первый свой урок, а спустя два года стал их классным руководителем.

- Какой вы учитель? – интересуюсь.

- Прежде всего молодой. Что это значит? Есть еще силы, ты не боишься ошибиться. Есть желание искать что-то новое, не потому, что это приведет к карьерному или финансовому росту. Молодость - это возможность более легко войти в контакт с детской аудиторией. Это новый взгляд на педагогику, на школу. Школа ведь меняется сейчас сильно. Раньше учитель всегда был прав. Сейчас недостаточно быть просто учителем, чтобы заслужить авторитет у родителей и детей, для этого надо быть профессионалом своего дела: иметь свой взгляд на вещи, определенные заслуги, талантливо вести уроки, везде успевать, уметь найти подход к каждому ребенку, уделять время для общения с родителями. Я точно не жесткий учитель, скорее требовательный - в плане подготовки уроков, уважительного отношения к предмету и друг к другу. А авторитет стараюсь завоевать уважением и доверием к личности человека.

Ученики учителя уважают, приходят за советом
фото Андрея Степанова

Школьники аплодировали

Год назад Илье Казанцеву предложили участвовать в областном конкурсе педагогического мастерства в номинации «Педагогический дебют», и он сразу занял второе место. В этом году его кандидатуру от лицея утвердили для участия в номинации «Учитель года». Сомневался, ведь предстояло состязаться с учителями старше и опытнее. Но молодость взяла свое, Илья покорил жюри, став победителем.

- Я в этом конкурсе два года жил, поэтому имел преставление, что надо говорить, а о чем стоит умолчать. Знал, что в конкурсантах ценится смелость, умение общаться с людьми, держать себя на публике, вести диалог одновременно и с одним человеком, и с целым залом, не бояться аудитории.

Самым удачным в своем выступлении Илья считает конкурсный урок. Проводил он его у одиннадцатиклассников из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

- Вместе с методистами готовили урок около двух недель, и он получился, пожалуй, самым лучшим из всех уроков, которые я давал. Ребята оказались отзывчивые, контактные, стремящиеся конкурсанту помочь. В конце даже наградили меня аплодисментами. Потом подходили, говорили, что поддерживают меня, писали в соцсетях. Вот это, наверное, самое дорогое, что может быть в нашей работе.

- За 4 года вы как учитель сильно изменились? – спрашиваю напоследок.

- Очень. Я часто смеюсь над собой, вспоминая, что сравнивал свой приход в школу с возвращением в армейский взвод. К концу службы я командовал взводом матросов. Шутил, что будут ходить у меня строем. Но нет, это совершено не работает. Оказывается, они сильнее, чем матросы в армии. Ученики – это океан. И это не просто красивый образ, это древняя стихия, которая неподвластна человеку и может его уничтожить. И учитель, который слишком большого мнения о себе, похож на тяжеловесный тихоокеанский лайнер. Кажется, что он непобедим, но, как показывает опыт, во время шторма первым утонет именно он.

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