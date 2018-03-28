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Общество / Армия

Я солдат

Медсестра из псковской дивизии восемь месяцев провела на войне

Текст:
Ольга Нефёдова
28 марта 2018 года, 13:58
Фото: предоставлено 76-й дивизией
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Она пела в церковном хоре, интересовалась экономикой и подумывала стать военным журналистом. Мама мечтала, чтобы в семье был медик, полагая, что эта профессия убережет дочь от невзгод и опасностей жизни. А судьба привела ее на войну. За спасение людей в Сирии главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева была награждена медалью Суворова.

МАМИНА МЕЧТА

Татьяна родилась и выросла в Пскове. Жила в военном городке, училась в школе №5.

— Кем только мы не хотим быть в детстве, — говорит она.— Помню, мечтала быть журналистом. Как раз шла война в Чечне, и мне хотелась ехать туда и освещать происходящие там события. Об этом я сказала маме, а она отправила меня в медучилище — так безопаснее.

Бабушка и мама Татьяны мечтали, чтобы в семье был медик. Девушка не стала разочаровывать дорогих ее сердцу людей, хотя и сомневалась в выбранном пути.

— Я была уверена, что медицина — это не мое, — рассказывает Татьяна. — Думала, начну учиться, и мама поймет, что все это не для меня. Но я еще и сама по себе такой человек, что если что-то начинаю, то всегда довожу до конца. Не могу бросить дело на полпути, это не мой принцип. Так постепенно и втянулась.

Свою первую практику проходила в псковском роддоме. Длилась она около месяца, но этого вполне хватило, чтобы девушка влюбилась в выбранную профессию.

— Нам позволяли делать все манипуляции, — вспоминает она. — Я чувствовала себя нужной, мне нравилось оказывать помощь людям, работать с новорожденными детишками. После окончания медучилища я собиралась работать на скорой помощи, даже стажировку и специализацию там проходила, но муж был против.

С Сергеем Татьяна познакомилась в храме Александра Невского 15 лет назад. Она пела в местном хоре. Он, будучи студентом, подрабатывал там программистом. Сергей — родом из Воронежской области, из семьи потомственных военных, собственно, поэтому и оказался в Пскове. Между молодыми людьми завязалась дружба. Через 5 лет после знакомства они поженились. Татьяна как раз заканчивала учебу и к словам мужа, не пожелавшего, чтобы супруга работала на скорой, прислушалась.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

Два года отработала лаборантом сестринского дела в родном училище, а потом устроилась на гражданскую должность санинструктора санитарно-эпидемиологического взвода управления дивизии. Через какое-то время должность сократили, а Татьяна получила предложение пройти собеседование на военную должность в медицинском отряде.

— Мы обсуждали это предложение с мужем, — рассказывает она. — И как-то поделились своими мыслями по этому поводу с его родителями. Свекровь мне тогда сказала: «Ты никогда не сможешь быть военнослужащей». Ее слова для меня были как вызов. Я не смогу? Я вам докажу!

Решение было принято моментально. Правда, знал о нем только муж. Татьяна прошла собеседование, потом отбор в военном комиссариате и приступила к службе.

— Только после двух прыжков с парашютом, а на тот момент прошло уже полгода с начала моей службы в армии, я объявила родным, что стала военнослужащей. Свекровь и свекор были немного в шоке, но пожелали удачи. А мама сказала: «Как я тебя не оберегала, ты все равно оказалась там, куда всегда стремилась».

В армию Татьяна пришла простой медицинской сестрой приемного отделения, несколько лет отслужила в должности старшей медсестры. Последний год — главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда. За годы службы успела окончить университет по специальности «Управление и экономика в здравоохранении», планирует получать второе высшее образование по управлению сестринской деятельностью.

— В мои обязанности входит организация работы среднего медицинского персонала, а также профессиональное обучение и переподготовка сотрудников, — объясняет она. — Несмотря на это, я точно так же могу встать в процедурный кабинет, если будет не хватать рук, и выполнять все необходимые манипуляции, — уверяет она. — Я должна все это знать и уметь, хотя бы потому, что этому постоянно обучаю вновь прибывающий средний медицинский персонал.

Ее подчиненные преимущественно женщины. Хрупкие и беззащитные с виду, они ни в чем не уступают мужчинам.

— Мы знали, куда шли, — говорит Татьяна. — Предметы боевой подготовки, полевые занятия, стрельбы, прыжки с парашютом — неотъемлемая часть службы. Я всем, кто приходит на собеседование, говорю сразу, что представления о службе в армии и реалии могут расходиться. Надо сто раз подумать, прежде чем выбрать этот путь.

Награду на грудь храброй псковички прикрепил президент России Владимир Путин.
Фото предоставлено 76-й дивизией

ПРИКАЗ НА ВОЙНУ

Сама Татьяна о сделанном выборе ни разу не пожалела. Уверяет, что чувствует себя в армии на своем месте. Не смутил ее даже приказ о командировке в Сирию, первый в ее жизни приказ на войну. Псковский медицинский отряд ВДВ выполнял в Сирийской Республике гуманитарные задачи.

— Так получилось, что в 2017 году у меня было сразу две командировки в Сирию, — рассказывает она. — Общая протяженность обеих — 8 месяцев. Страшно, конечно. Хотя бы потому, что едешь на войну. Кругом разруха, голод, холод. То, что мы про Великую Отечественную войну читали и слышали — это одно, то, что увидели своими глазами там — совсем другое. Это кошмар.

Работая в пострадавших от войны городах, выездные группы отряда оказывали медпомощь местным жителям, проводили осмотры и консультации пациентов.

— Едешь, а кругом руины, — вспоминает Татьяна. — Думаешь, как тут кто-то может жить. Подъезжаешь ближе и видишь, что люди выползают, как муравьи из руин. Очень жалко детей. Голодные, раздетые, замерзшие. Нам выдавали печенье в столовой, а мы отдавали его детям. Они же сладостей совсем не видят. Так у них аж слезы на глаза наворачивались, когда они у нас это печенье брали. Приехав на место, мы разворачивали палатку или устраивались в приспособленном здании, и начинали прием. Врачи делали назначения, выдавали лекарства, если надо какие-то манипуляции проводили.

— Как отнеслась к вашей командировке мама? — спрашиваю у Татьяны.

— О первой она ничего не знала, — признается она. — Ее покой и нервы я берегу. Ко второй командировке я ее уже подготовила. Находясь там, периодически с ней созванивалась, но рассказывать особо нечего было: «Жив, здоров. Все хорошо. Люблю. Целую. Пух».

НАГРАДА ГЕРОЯ

За комплекс всех мероприятий, проведенных отрядом совместно с Центром по примирению враждующих сторон, практически весь личный состав был награжден. Свою награду — медаль Суворова — Татьяна Ковалева получила из рук президента России Владимира Путина в декабре прошлого года.

— Очень волнительно и страшно, — признается она. — Вручение награды и произнесение речи — это целый отрепетированный ритуал. Репетиции проходили в главном управлении кадров министерства обороны. Выступление записывают на камеру, ты его прослушиваешь и просматриваешь, отмечаешь недочеты, в последующем стараешься исправить. Переживала, конечно. Боялась слова в речи перепутать, к строевым не с той стороны подойти. Но дивизию нельзя было опозорить, а воздушно-десантные войска — тем более. Выступая, я сказала про военно-воздушные силы, про специалистов медицинской службы, а самое главное, что мы служим, и будем преданно служить России. 

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