Она пела в церковном хоре, интересовалась экономикой и подумывала стать военным журналистом. Мама мечтала, чтобы в семье был медик, полагая, что эта профессия убережет дочь от невзгод и опасностей жизни. А судьба привела ее на войну. За спасение людей в Сирии главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда воздушно-десантных войск России, гвардии старший сержант Татьяна Ковалева была награждена медалью Суворова.

МАМИНА МЕЧТА

Татьяна родилась и выросла в Пскове. Жила в военном городке, училась в школе №5. — Кем только мы не хотим быть в детстве, — говорит она.— Помню, мечтала быть журналистом. Как раз шла война в Чечне, и мне хотелась ехать туда и освещать происходящие там события. Об этом я сказала маме, а она отправила меня в медучилище — так безопаснее. Бабушка и мама Татьяны мечтали, чтобы в семье был медик. Девушка не стала разочаровывать дорогих ее сердцу людей, хотя и сомневалась в выбранном пути. — Я была уверена, что медицина — это не мое, — рассказывает Татьяна. — Думала, начну учиться, и мама поймет, что все это не для меня. Но я еще и сама по себе такой человек, что если что-то начинаю, то всегда довожу до конца. Не могу бросить дело на полпути, это не мой принцип. Так постепенно и втянулась. Свою первую практику проходила в псковском роддоме. Длилась она около месяца, но этого вполне хватило, чтобы девушка влюбилась в выбранную профессию. — Нам позволяли делать все манипуляции, — вспоминает она. — Я чувствовала себя нужной, мне нравилось оказывать помощь людям, работать с новорожденными детишками. После окончания медучилища я собиралась работать на скорой помощи, даже стажировку и специализацию там проходила, но муж был против. С Сергеем Татьяна познакомилась в храме Александра Невского 15 лет назад. Она пела в местном хоре. Он, будучи студентом, подрабатывал там программистом. Сергей — родом из Воронежской области, из семьи потомственных военных, собственно, поэтому и оказался в Пскове. Между молодыми людьми завязалась дружба. Через 5 лет после знакомства они поженились. Татьяна как раз заканчивала учебу и к словам мужа, не пожелавшего, чтобы супруга работала на скорой, прислушалась.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

Два года отработала лаборантом сестринского дела в родном училище, а потом устроилась на гражданскую должность санинструктора санитарно-эпидемиологического взвода управления дивизии. Через какое-то время должность сократили, а Татьяна получила предложение пройти собеседование на военную должность в медицинском отряде. — Мы обсуждали это предложение с мужем, — рассказывает она. — И как-то поделились своими мыслями по этому поводу с его родителями. Свекровь мне тогда сказала: «Ты никогда не сможешь быть военнослужащей». Ее слова для меня были как вызов. Я не смогу? Я вам докажу! Решение было принято моментально. Правда, знал о нем только муж. Татьяна прошла собеседование, потом отбор в военном комиссариате и приступила к службе. — Только после двух прыжков с парашютом, а на тот момент прошло уже полгода с начала моей службы в армии, я объявила родным, что стала военнослужащей. Свекровь и свекор были немного в шоке, но пожелали удачи. А мама сказала: «Как я тебя не оберегала, ты все равно оказалась там, куда всегда стремилась». В армию Татьяна пришла простой медицинской сестрой приемного отделения, несколько лет отслужила в должности старшей медсестры. Последний год — главная медицинская сестра 35-го отдельного медицинского отряда. За годы службы успела окончить университет по специальности «Управление и экономика в здравоохранении», планирует получать второе высшее образование по управлению сестринской деятельностью. — В мои обязанности входит организация работы среднего медицинского персонала, а также профессиональное обучение и переподготовка сотрудников, — объясняет она. — Несмотря на это, я точно так же могу встать в процедурный кабинет, если будет не хватать рук, и выполнять все необходимые манипуляции, — уверяет она. — Я должна все это знать и уметь, хотя бы потому, что этому постоянно обучаю вновь прибывающий средний медицинский персонал. Ее подчиненные преимущественно женщины. Хрупкие и беззащитные с виду, они ни в чем не уступают мужчинам. — Мы знали, куда шли, — говорит Татьяна. — Предметы боевой подготовки, полевые занятия, стрельбы, прыжки с парашютом — неотъемлемая часть службы. Я всем, кто приходит на собеседование, говорю сразу, что представления о службе в армии и реалии могут расходиться. Надо сто раз подумать, прежде чем выбрать этот путь.

ПРИКАЗ НА ВОЙНУ

Сама Татьяна о сделанном выборе ни разу не пожалела. Уверяет, что чувствует себя в армии на своем месте. Не смутил ее даже приказ о командировке в Сирию, первый в ее жизни приказ на войну. Псковский медицинский отряд ВДВ выполнял в Сирийской Республике гуманитарные задачи. — Так получилось, что в 2017 году у меня было сразу две командировки в Сирию, — рассказывает она. — Общая протяженность обеих — 8 месяцев. Страшно, конечно. Хотя бы потому, что едешь на войну. Кругом разруха, голод, холод. То, что мы про Великую Отечественную войну читали и слышали — это одно, то, что увидели своими глазами там — совсем другое. Это кошмар. Работая в пострадавших от войны городах, выездные группы отряда оказывали медпомощь местным жителям, проводили осмотры и консультации пациентов. — Едешь, а кругом руины, — вспоминает Татьяна. — Думаешь, как тут кто-то может жить. Подъезжаешь ближе и видишь, что люди выползают, как муравьи из руин. Очень жалко детей. Голодные, раздетые, замерзшие. Нам выдавали печенье в столовой, а мы отдавали его детям. Они же сладостей совсем не видят. Так у них аж слезы на глаза наворачивались, когда они у нас это печенье брали. Приехав на место, мы разворачивали палатку или устраивались в приспособленном здании, и начинали прием. Врачи делали назначения, выдавали лекарства, если надо какие-то манипуляции проводили. — Как отнеслась к вашей командировке мама? — спрашиваю у Татьяны. — О первой она ничего не знала, — признается она. — Ее покой и нервы я берегу. Ко второй командировке я ее уже подготовила. Находясь там, периодически с ней созванивалась, но рассказывать особо нечего было: «Жив, здоров. Все хорошо. Люблю. Целую. Пух».

НАГРАДА ГЕРОЯ