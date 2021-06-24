Народное знамя

В Идрице завершается благоустройство территории будущего памятника «Зарождение Знамени Победы». На его создание средства пока еще собираются. О том, сколько уже пожертвовали псковичи и что планируется сделать, чтобы до конца года набралась необходимая для возведения «народного памятника» сумма, узнала «Псковская правда».
Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева напомнила, что сбор средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» губернатор Михаил Ведерников объявил в мае.
- Сама инициатива создания такого памятника принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. Они обратились в Российское военно-историческое общество, в администрацию Псковской области. Все поддержали данную инициативу. Администрацией Псковской области выделены 20 миллионов рублей на благоустройство, а сейчас сбор средств осуществляется непосредственно на изготовление самого памятника, - пояснила она.
Мы разработали концепцию, чтобы это был не просто памятник, а большой мемориал, который будет виден с федеральной трассы, которая уходит к нашим соседям. Все, кто едут туда транзитом через Псковскую область или оттуда на территорию Российской Федерации, будут видеть монумент, чтобы никаких сомнений по поводу результатов Великой Отечественной войны не было.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской областиОператором по сбору средств является «Фонд княгини Ольги». Физические лица могут пожертвовать средства либо через сайт фонда, либо через сайт pskov.ru. Там есть QR-код и через приложение можно перевести любую сумму. Всего необходимо собрать 16 миллионов рублей — именно столько составляет стоимость памятника
Средства поступают: в настоящее время собрано порядка 700 тысяч рублей. Пока монумент действительно народный:
- На данный момент, вся сумма которая собрана — это пожертвования физических лиц. Юридических лиц пока мало. Люди жертвуют разные суммы: от 50 рублей до 10 тысяч. Я благодарю всех участников! - подчеркнула Ольга Тимофеева.
- Хочу призвать жителей области и россиян участвовать в этой акции. Создание народного мемориала — дань тому событию, которое по сути является окончанием Великой Отечественной войны, - отметила председатель комитета по культуре.
Знамя Победы станет брэндом
Ольга Тимофеева также рассказала об акциях, которые в рамках реализации проекта по сбору средств будет организовывать комитет по культуре и подведомственные ему учреждения.
- В условиях сегодняшних ограничений трудно сказать, когда мы приступим. Будем ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация успокоилась. Мы бы хотели, чтобы заполняемость зала на мероприятиях, которые будут в рамках этого проекта проходить, была не 50%. Потому что мы будем приглашать достаточно известных музыкантов, исполнителей для того, чтобы они поддержали акцию, - сказала она.
Кроме того, в поддержку проекта готовится рекламная кампания.
- Мы будем запускать большую краутфандинговую кампанию на одной из интернет-платформ, где будем собирать деньги и придадим этому мероприятию федеральный статус, чтобы любой россиянин тоже мог нам помочь, - отметил помощник художественного руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. По его словам, «федеральные коллеги готовы помочь и размещать информацию об этом на своих сайтах и в соцсетях».
Кроме того, возможно, уже в июле в Псковской области появится продукция со знаком памятника Знамени Победы.
- Сейчас мы ведем переговоры с псковскими компаниями, которые производят разную продукцию — от продуктов питания до конвертов. Какая-то часть от продажи этих продуктов с символикой Знамени пойдет на создание памятника, - пояснил Дмитрий Волхонов.
Памятник изготавливается 5-6 месяцев. Полную сумму желательно собрать до конца года, чтобы уже весной приступить к монтажу.
Площадка для установки памятника уже практически готова. По словам Дмитрия Волхонова, там проведена большая работа и создан настоящий парк.
- Это история, когда есть что посмотреть. Ведь монумент — это место притяжения, куда можно съездить. Вот появился монумент во Ржеве — из этого Ржева сейчас миллион фотографий в интернете. Это потому что построили, открыли и все едут смотреть. Это память, и к радости — это туристическая составляющая, - отметил он.