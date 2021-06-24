Народное знамя

В Идрице завершается благоустройство территории будущего памятника «Зарождение Знамени Победы». На его создание средства пока еще собираются. О том, сколько уже пожертвовали псковичи и что планируется сделать, чтобы до конца года набралась необходимая для возведения «народного памятника» сумма, узнала «Псковская правда».

Уже 700 тысяч

- Сама инициатива создания такого памятника принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны. Они обратились в Российское военно-историческое общество, в администрацию Псковской области. Все поддержали данную инициативу. Администрацией Псковской области выделены 20 миллионов рублей на благоустройство, а сейчас сбор средств осуществляется непосредственно на изготовление самого памятника, - пояснила она.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева напомнила, что сбор средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» губернатор Михаил Ведерников объявил в мае.

Мы разработали концепцию, чтобы это был не просто памятник, а большой мемориал, который будет виден с федеральной трассы, которая уходит к нашим соседям. Все, кто едут туда транзитом через Псковскую область или оттуда на территорию Российской Федерации, будут видеть монумент, чтобы никаких сомнений по поводу результатов Великой Отечественной войны не было.

- Хочу призвать жителей области и россиян участвовать в этой акции. Создание народного мемориала — дань тому событию, которое по сути является окончанием Великой Отечественной войны, - отметила председатель комитета по культуре.

- На данный момент, вся сумма которая собрана — это пожертвования физических лиц. Юридических лиц пока мало. Люди жертвуют разные суммы: от 50 рублей до 10 тысяч. Я благодарю всех участников! - подчеркнула Ольга Тимофеева.

Средства поступают: в настоящее время собрано порядка 700 тысяч рублей. Пока монумент действительно народный:

Знамя Победы станет брэндом

Ольга Тимофеева также рассказала об акциях, которые в рамках реализации проекта по сбору средств будет организовывать комитет по культуре и подведомственные ему учреждения.

- В условиях сегодняшних ограничений трудно сказать, когда мы приступим. Будем ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация успокоилась. Мы бы хотели, чтобы заполняемость зала на мероприятиях, которые будут в рамках этого проекта проходить, была не 50%. Потому что мы будем приглашать достаточно известных музыкантов, исполнителей для того, чтобы они поддержали акцию, - сказала она.

Кроме того, в поддержку проекта готовится рекламная кампания.

- Мы будем запускать большую краутфандинговую кампанию на одной из интернет-платформ, где будем собирать деньги и придадим этому мероприятию федеральный статус, чтобы любой россиянин тоже мог нам помочь, - отметил помощник художественного руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. По его словам, «федеральные коллеги готовы помочь и размещать информацию об этом на своих сайтах и в соцсетях».

Кроме того, возможно, уже в июле в Псковской области появится продукция со знаком памятника Знамени Победы.

- Сейчас мы ведем переговоры с псковскими компаниями, которые производят разную продукцию — от продуктов питания до конвертов. Какая-то часть от продажи этих продуктов с символикой Знамени пойдет на создание памятника, - пояснил Дмитрий Волхонов.