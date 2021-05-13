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Общество

Псковский друмлин

Краевед рассказал об уникальном растительном мире Соколихи

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Олег Ивченко
13 мая 2021 года, 16:19
Фото: Фото пресс-службы администрации Псковской области
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В конце апреля «Псковская правда» первой рассказала о концепции новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому на горе Соколиха. Местный краевед Олег Ивченко прокомментировал статью «ПП», рассказав об особенностях растительного мира этого места, возможно, неизвестных разработчикам проекта.

Своя экосистема

Концепция проекта масштабная, производит впечатление… Отрадно читать слова начальника управления общественных проектов и молодёжной политики Натальи Плявинской о том, что «доминанта памятника будет сохранена. Так же, как и природный ландшафт... Все, что появится, должно быть максимально вписано в природную среду». В то же время вызывает вопросы понимание природной среды, о которой сказано в самом начале статьи: «Территория вокруг монумента давно уже полудикая... часть горы заросла кустарником».

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Соколиха-парк

Странно как-то: одичала, заросла кустарником… Это мы, хоть и с благородными целями, вторглись в природу, а не наоборот! Соколиха – это один из самых высоких псковских друмлинов, гора ледникового происхождения. За 10-12 тысяч лет здесь сложилась уникальная и устойчивая экосистема.

Псковский друмлин
Если же под зарастанием кустарником проектировщики имеют ввиду растительность на склоне ниже сторожевой избушки, то характеристика верная. Сторожка стоит на месте казармы бывшей воинской части. А ниже её – лесопарк начала 1950-х годов.

По краю с южной стороны были посажены и до сих пор растут садовые яблони, сирень, жёлтая акация.

Псковский друмлин
Зона отдыха в парке раннего периода.
Фото из личного архива С. Матвеева
За прошедшие семь десятилетий тополя во внутренней части разрослись в непролазные дебри, успели состариться, верхняя часть крон высохла. Деревья падают, и всё это производит удручающее впечатление. Этот лесопарк, действительно, нуждается в реконструкции. Кстати, тополя не те, которые в городе «дарят» нам пух. С юго-восточной стороны лесопарка есть такие же, молодые тополя – почки и продолговатые молодые листья у них очень ароматные.

Все в сад

Если же под зарастанием проектировщики имеют ввиду растительность на склоне, обращённом в сторону солнца, то «кустарники» эти на две трети представлены молодыми яблонями. В большинстве они ещё не достигли возраста цветения. Но лет через 10 это будет настоящий нерукотворный яблоневый сад. Без шуток: на Соколихе (только на одной горе, без остальной зоны охраны) тщательное обследование показывает наличие более ста яблонь разного возраста.

Дикорастущие деревья и кустарники северного и северо-западного склонов, это - осина, рябина, клён, берёза, яблоня, черёмуха, орешник, ольха, калина, крушина, ива, бузина, ежевика, шиповник... Замечательная композиция, ничего лишнего.

Если обратиться к материалам обоснования границ зон охраны монумента «Ледовое Побоище» (2017 год, том 1-й) то на странице 12 в описании растительности Соколихи справедливо отмечается её природная уникальность. Но следующее предложение вызывает недоумение: «Однако постепенно растительный мир обедняется и зарастает сорняками и порослью».

Посмотрим, что это за «сорняки». Все снимки сделаны на Соколихе.

Псковский друмлин

Коллаж Олега Ивченко
Псковский друмлин

Коллаж Олега Ивченко
Псковский друмлин

Коллаж Олега Ивченко
Приведённые иллюстрации – это только небольшая часть растительного мира Соколихи. На ней и на соседних холмах Сокольницы много интересных, лекарственных в т.ч. краснокнижных растений. Растительность здесь, в значительной степени, характерная для лесостепи. Некоторые растения встречаются в единичных экземплярах. Например, купальница европейская есть только на Соколихе и в единственном числе. Шансов выжить у неё нет, так как оказалась на пути лыжной трассы.

Псковский друмлин

Фото Олега Ивченко
На самом низком холме Сокольницы, самом богатом редкими растениями, есть в небольшом количестве орхидея «Ятрышник шлемоносный», занесённая в Красную книгу нашей области. В Псковской области она сохранилась только здесь.

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