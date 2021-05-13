Псковский друмлин

В конце апреля «Псковская правда» первой рассказала о концепции новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому на горе Соколиха. Местный краевед Олег Ивченко прокомментировал статью «ПП» , рассказав об особенностях растительного мира этого места, возможно, неизвестных разработчикам проекта.

Своя экосистема

Странно как-то: одичала, заросла кустарником… Это мы, хоть и с благородными целями, вторглись в природу, а не наоборот! Соколиха – это один из самых высоких псковских друмлинов, гора ледникового происхождения. За 10-12 тысяч лет здесь сложилась уникальная и устойчивая экосистема.

По краю с южной стороны были посажены и до сих пор растут садовые яблони, сирень, жёлтая акация.

Все в сад

Если же под зарастанием проектировщики имеют ввиду растительность на склоне, обращённом в сторону солнца, то «кустарники» эти на две трети представлены молодыми яблонями. В большинстве они ещё не достигли возраста цветения. Но лет через 10 это будет настоящий нерукотворный яблоневый сад. Без шуток: на Соколихе (только на одной горе, без остальной зоны охраны) тщательное обследование показывает наличие более ста яблонь разного возраста.

Дикорастущие деревья и кустарники северного и северо-западного склонов, это - осина, рябина, клён, берёза, яблоня, черёмуха, орешник, ольха, калина, крушина, ива, бузина, ежевика, шиповник... Замечательная композиция, ничего лишнего.

Если обратиться к материалам обоснования границ зон охраны монумента «Ледовое Побоище» (2017 год, том 1-й) то на странице 12 в описании растительности Соколихи справедливо отмечается её природная уникальность. Но следующее предложение вызывает недоумение: «Однако постепенно растительный мир обедняется и зарастает сорняками и порослью».

Посмотрим, что это за «сорняки». Все снимки сделаны на Соколихе.