Соколиха-парк

Монумент в память о Ледовом побоище на Соколихе — одна из точек притяжения горожан и гостей Пскова. В вечерние часы и хорошую погоду здесь довольно людно. Можно спокойно пройтись вдали от городского шума, полюбоваться на закат, перспективу города и серебрящуюся на горизонте гладь Псковско-Чудского озера. Территория вокруг монумента давно уже полудикая. Ремонта здесь не было давно, асфальт дорожек растрескался, часть горы заросла кустарником, прожектора подсветки памятника давно не работали. Между тем, идея привести территорию в порядок много лет витала в воздухе. Предложений хватало: от создания площадки для старта парапланеристов до строительства лыжероллерной трассы. Но дело стояло на месте. Почти также крепко, как монумент Александру Невскому. Так могло показаться со стороны. В конце прошлого года состоялась встреча общественников и архитекторов: что делать с Соколихой? Встреча, как выразился один из ее участников, оказалась, «заряженной идеями». В итоге родился некий концепт, который в виде референсов (эскизов) предложили оформить псковскому архитектору и дизайнеру Сергею Станкевичу.

Что он и сделал. Так на бумаге начала рождаться концепция проекта нового парка на Соколихе. Первые ее наметки мы видели зимой на столе у начальника управления общественных проектов и молодежной политики Натальи Плявинской. Тогда она не стала нас посвящать в детали: «все очень сыро». Как со многими другими общественно значимыми идеями, генератором работы над концептом парка на Соколихе стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В год 800-летия Александра Невского проект вполне мог обрести мощную поддержку. На минувших выходных Михаил Ведерников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и сенатор Андрей Турчак побывали на Соколихе. Глава региона вместе с Натальей Плявинской рассказывали министру и зампреду Совета Федерации о концепции парка. В итоге Михаил Ведерников заручился поддержкой главы Минстроя. Так что идея благоустройства Соколихе начинает превращаться в реальный проект нового парка. О масштабности задуманного свидетельствует озвученная примерная сумма расходов — 1 млрд рублей.

- Сейчас разрабатывается эскизный проект парка в целом. В конце мая он должен быть завершен и после этого начнется его общественного обсуждение — это для нас обязательное условие, без обсуждения ничего делать не будет. И еще важный момент. Нам удалось защитить Соколиху от застройки. Вся территория, а это 57 гектаров, защищены, - рассказывает Наталья Плявинская. О проекте парка говорить пока все еще рано, говорит она, показывая референсы, то есть примеры, образцы того, к чему будут стремиться авторы, разрабатывая проект парка. Наталья Плявинская отмечает ключевые моменты, требования концепции: - Доминанта памятника будет сохранена. Так же, как и природный ландшафт. Никаких объектов капитального строительства на Соколихе не будет. Все, что появится, должно быть максимально вписано в природную среду. Допустимы только малые архитектурные формы: фонари, скамейки. Только парковая инфраструктура. При разработке концепции и в последующем проекта будут учитываться и ранее разработанные проекты, в том числе и тот, который был у создателей монумента Александру Невскому. ...Памятник был открыт в 1993 году. К его открытию был разработан и проект благоустройства прилегающей территории. Предполагалось создать два кольца пешеходных дорожек: внутренний и внешний. Но появилось только одно: внутреннее. На дальнейшие работы, как часто бывало в то время, просто закончились деньги... Ранее поддержкой в создании парка на Соколихе губернатор Михаил Ведерников заручился у Сергея Степашина, руководителя совета некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия».