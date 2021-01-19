Трудности перелета

Жители региона радуются открытию новых авиамаршрутов. Улететь в отпуск в Сочи или Калининград, минуя Санкт-Петербург или Москву, это, как минимум, экономнее и по деньгам, и по времени. Но эти преимущества напрочь перечеркиваются регулярными задержками или отменой рейсов. Лететь из псковского аэропорта - это как играть в лотерею: не каждый билет выигрышный. И однажды «проиграв», псковичи предпочитают «местные рейсы» обходить стороной.

Позже. Еще позже

Ирина Дрегольская живет в Калининграде, ее родные – в Пскове. Сколько было радости, когда запустили прямой рейс: час полета - и ты в кругу семьи. Но вылеты все чаще стали задерживать, переносить, а то и вовсе отменять - и радость сменилась разочарованием. Например, 24 декабря Ирина так и не смогла улететь в Псков, рейс переносили около 8 раз, а 25 декабря попросту отменили. «Почему ни прилететь, ни улететь из Пскова невозможно, - написала в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сестра Ирины Ольга. - Рейс 24 декабря из Калининграда в конце концов был отменен, а 29 декабря из Пскова снова было не улететь в Калининград. В чем дело?» «Нет техники почистить полосу? Тогда так и скажите людям, не надо каждые полчаса рейс переносить. За это время можно было до Санкт-Петербурга добраться и оттуда улететь», - предложила женщина.

Чтобы добраться до Пскова Ирине пришлось срочно переигрывать планы: покупать билет на рейс через Санкт-Петербург и еще полночи ехать до Пскова. - Это не только затратно, но и неудобно, - рассказала она. - Однако когда я уточнила у представителей компании «РусЛайн», а не организуют ли они для нас, тех, кто не смог улететь отмененным рейсом в Псков, маршрутку из Санкт-Петербурга, мне ответили, что помочь не могут. Похожая ситуация случилось и в день вылета из Пскова – 29 декабря. Согласно расписанию самолет должен был улететь в 22.25. Однако рейс перенесли на 7.40 утра 30 декабря, а вылет состоялся и вовсе лишь в 10.00. - Я больше трех часов просидела в холодном псковском аэропорту. Но и это не самое страшное. Рейс же транзитный: самолет летит из Калининграда в Псков, потом в Минеральные Воды и обратно по тому же пути. Среди пассажиров были люди, которым негде было провести ночь. Тут надо отдать должное представителям авиакомпании или аэропорта, они предложили им гостиницу, где их не только удобно разместили, но и покормили.

Ирина и ее сестра Ольга услугами авиакомпании «РусЛайн» пользуются часто. Говорят, что задержки начались практически с момента запуска рейса. Их причину перевозчик практически всегда объясняет плохими метеоусловиями. - В народе ходит другая версия: компания выполняет рейсы на малых самолетах, а они часто ломаются, приходится закрывать то одно, то другое направление, отсюда и задержки. Я как-то летела в Калининград. После приземления этот же самолет должен был отправиться в Петрозаводск. Я потом прочла, что он взлетел, но снова экстренно сел в калининградском аэропорту «Храброво». Если не ошибаюсь, что-то с датчиком каким-то случилось. На место выезжала комиссия, разбиралась в случившемся.

Ужасы новогодних каникул

История Ирины оказалась далеко не единственной и не самой неприятной. - На рейс в Калининград мы купили билеты еще в конце октября, - рассказывает свою историю псковичка Людмила Цветкова. – Должны были лететь туда 1 января в 17:20, а обратно в 7:35 утра 5 января. Уже через пять дней после покупки билетов пришло первое уведомление о переносе рейса из Пскова на 21:25. Дальше уведомления начали приходить с завидным постоянством. Менялось время вылета не только туда, но и обратно. - Уже после получения двух-трех таких сообщений по-хорошему стоило отказаться от билетов и лететь через Санкт-Петербург, - считает Людмила. - Но мы понадеялись на то, что все будет хорошо. Заказали апартаменты и даже столик в ресторане, чтобы отпраздновать день рождения подруги. 29 декабря еще можно было отказаться от забронированной квартиры, но мы и этого не сделали, все еще веря в лучший исход. Первого января от авиакомпании пришло оповещение о переносе вылета на 1:30, на 2:30, на 15:00 2 января, на 18:40... Дальше мы ждать не стали и подали заявку на возврат стоимости билетов. Потеряли 14 000 рублей, списанных в счет оплаты апартаментов. Надеемся, что хотя бы деньги за билеты вернут в полном объеме.

Позже оказалось, что борт, который должен был отвезти псковичей в Калининград, оттуда в Псков не мог вылететь аж с вечера 31 декабря. Самолет покинул аэропорт «Храброво» ближе к обеду 2 января. Страшно подумать, где встретили новогоднюю ночь пассажиры того рейса... Лететь в Калининград из Пскова 1 января собиралась и Елена Маркова с мамой. - Когда мы в очередной раз получили сообщение о переносе рейса, а было это уже утром 2 января, решили лететь через Санкт-Петербург, - рассказывает она. - Жалко было терять заплаченные за апартаменты деньги, да и сидеть дома все каникулы не хотелось. Моментально собравшись и запрыгнув в маршрутку на Питер, псковички помчались в «Пулково». Успевали на рейс в Калининград на 15:40. Но билет в продаже был всего один. На следующий рейс в 18:00 билеты продавались по неподъемной для псковичей цене - 17 000 рублей за место. В итоге из «Пулково» вылетели лишь в 00:30. - Мы здорово потеряли в деньгах. У нас пропал целый оплаченный день в Калининграде, а билеты оказались дороже тех, что покупали заранее с вылетом из Пскова, плюс добавились затраты на маршрутку до Санкт-Петербурга и обратно.

Звонившим все эти дни на горячую линию псковичам сотрудники авиакомпании причиной задержки называли погодные условия и не расчищенную взлетно-посадочную полосу в псковском аэропорту. Диспетчеры же самого аэропорта расстроенных пассажиров уверяли, что самолет принять могут и дело в самом воздушном судне. ...Елена не первый раз столкнулась с задержками рейса из Пскова. По осени летала в Москву самолетом авиакомпании «Азимут». Вылет тоже неоднократно переносился. - В конце концов время было назначено, я приехала, ждала какое-то время в псковском аэропорту, а потом оказалось, что рейс еще на несколько часов отсрочен. Я после той поездки серьезно заболела. Полагаю, что причиной стало и мое многочасовое нахождение в холодном зале. А после истории с поездкой в Калининград вряд ли еще решусь полететь из Пскова – слишком высокая цена...

Полгода плохая погода

В пресс-службе авиакомпании «РусЛайн», куда «Псковская правда» обратилась с запросом, подтвердили, что несколько рейсов из Пскова в период с 24 декабря 2020 года по 1 января 2021 года действительно были задержаны и перенесены в связи с метеоусловиями и рядом связанных с этим факторов. - Авиакомпании «РусЛайн» пришлось перенести выполнение рейсов в связи с неудовлетворительными погодными условиями (ливневой снег с дождем, дымка) и проведением мероприятий по очистке взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Пскова, - сообщили в пресс-службе. - Мы сожалеем, что пассажиры данных рейсов столкнулись с неудобствами. Авиакомпания «РусЛайн» всегда стремится выполнить рейсы вовремя, однако на это влияет множество факторов, в числе которых – погодные условия, как в аэропорту вылета, так и в аэропорту прилета, готовность взлетно-посадочной полосы, регламент работы аэропорта и другие.

Генеральный директор компании «Псковавиа» Артем Тарасов заявленную авиакомпанией версию о неподготовленности взлетно-посадочной полосы в псковском аэропорту считает нужным уточнить. - Никаких проблем с ее расчисткой нет и не было, – уверяет он. - Другой вопрос, что порой снег идет круглосуточно и тогда что чисти, что не чисти – эффект один. Метеоусловия – наиболее частая причина, по которой рейсы переносятся. Погода на земле – совсем не то же самое, что в небе. - Как у нас часто происходит: сидит, допустим, пассажир в аэропорту «Внуково», его рейс задерживается по погодным условиям. Он звонит родственникам в Псков и об этом сообщает. А они в окно смотрят: погода как погода, какие такие метеоусловия? Но люди же не могут в окно увидеть, к примеру, низкую вертикальную облачность: а при ней садиться сложнее. Да и многого другого знать не могут. Решение о вылете из аэропорта принимает командир воздушного судна. Делает он это на основании, в том числе, и метеосводки, которую получает на весь период полета, - пояснил Артем Тарасов.

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Самолеты, совершающие рейсы из Пскова и в Псков, «завязаны» на другие города: Минеральные Воды, Краснодар. В одном могут быть прекрасные погодные условия, а в другом - не позволяющие безопасно взлететь и сразу вся цепочка встает. - Буквально на днях произошла задержка рейса Москва - Псков, - напоминает гендиректор «Псковавиа». – Потому что Краснодар, откуда должен был вылететь самолет в Москву, завалило снегом - и по цепочке пошла задержка. Мнение о нехватке самолетов и частой их поломке Артем Тарасов также считает субъективным, отмечая, что авиакомпании просчитывают их количество, исходя из числа запланированных рейсов. - При этом всегда должно быть одно резервное воздушное судно, - уверяет он.

Люди же не могут в окно увидеть, к примеру, низкую вертикальную облачность: а при ней садиться сложнее. Да и многого другого знать не могут. Артем Тарасов, гендиректор Псковавиа

Часто задаваемые вопросы о задержке рейсов в аэропорту Пскова «Псковской правде» прокомментировал и председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Фактически он подтверждает сказанное директором «Псковавиа». - Есть несколько причин задержек рейсов. Основная - плохие погодные условия, когда капитан воздушного судна принимает решение о том, что он не может в таких условиях прилететь в аэропорт, который принимает. Такое решение может быть принято в случае сильного бокового ветра, плохой видимости или чрезмерных осадков.

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Кроме того, в пресс-службе регионального комитета по транспорту напомнили, псковский аэродром находится в ведении Министерства обороны РФ, доступ гражданских лиц на взлетно-посадочную полосу запрещен, чисткой полосы занимаются военнослужащие. «Хотя состояние взлетно-посадочной полосы имеет важное значение, но решающую роль играют метеоусловия. Совокупность факторов не позволяла обеспечить безопасность посадки в аэропорту в эти дни и рейсы приходилось переносить. Речь идет не только об авиакомпании «РусЛайн», аналогичные ситуации возникали и с авиаперевозчиком «Азимут» по другим направлениям», - говорится в официальном ответе пресс-службы комитета.

Основная причина задержек рейсов - плохие погодные условия, когда капитан воздушного судна принимает решение о том, что он не может в таких условиях прилететь в аэропорт, который принимает. Борис Елкин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области







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