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Общество

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

Раскрасить микрорайоны, создать велоинфраструктуру и сделать город доступным для маломобильных граждан собирается новый главный архитектор Пскова

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Мария Соколова
20 августа 2019 года, 17:30
Фото: Андрей Степанов
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В Пскове теперь новый архитектор города. На смену ушедшему в конце прошлого года Сергею Кондратьеву к нам приехал из Брянска Евгений Скачков. «Псковская правда» выяснила, какую юношескую мечту он собирается воплотить в Пскове и как относится к градозащитным сообществам на «Фейсбуке».

САМОБЫТНЫЙ ПСКОВ

- Чем вас привлек Псков?

Желание окунуться и больше проникнуть в исторический город у меня появилось достаточно давно – при первом посещении Пскова в 2003 году. Именно с того времени стал интересоваться историей Псковщины. В том же году я занял третье место в конкурсе проектов застройки территории, прилегающей к Кремлю.

На мой взгляд, Псков, даже несмотря на причиненные разрушения в годы Великой Отечественной войны, остался своеобразным и самобытным поселением. Восстановление города и создание высоких образцов градостроительного искусства принадлежит тем зодчим, которые очень тонко понимали историческую материю. И сейчас город сочетает и сохраняет в себе разные архитектурные стили, бережно хранит культурное наследие, и в то же время продолжает расти и развиваться, благодаря жителям, которые чтут и поддерживают славные традиции.

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную рольЕвгений Скачков, архитектор Пскова

- Вы были главным архитектором Брянской области. Как долго? Чем вы гордитесь за годы своей работы в этой должности? Что вам удалось изменить в облике родного региона?

- Главным архитектор Брянской области я проработал с 2010 по 2015 год. Принимал активное участие в создании территориальной законодательной и нормативной базы по вопросам архитектуры и градостроительства. Под моим руководством проводилась большая организаторская работа по установлению статуса базовых проектных организаций в сфере архитектуры и градостроительства, территориально-изыскательской, гражданского и промышленного строительства.

Значительное место в работе занимали вопросы сохранения исторического и архитектурного наследия в застройке исторических городов области. Мною разрабатывались методические рекомендации по реализации 17 генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории Брянской области. Также за этот период работы участвовал в разработке проектов более 40 жилых и общественных зданий для строительства в Воронежской, Калужской, Московской и Брянской областях.

Одним из примеров работы могу привести работу над городом Новозыбков Брянской области. В центре этого города находятся искусственные озёра Карна и Зыбкое. Водное пространство в том или ином виде присутствует как основа градостроительной композиции, а вокруг смешанная лесисто-луговая растительность и относительно ровный рельеф. Учитывая, что Новозыбков позиционирует себя как центр особой субкультуры старообрядцев, новым генеральным планом и проектами планировок были предложены обходные дороги, которые снимали транзитные транспортные потоки с внутригородской и внутрипоселковой уличных сетей. При этом промышленное и производственное развитие города Новозыбкова как крупного транспортного узла осталось в центре.

В результате работ улицы приобрели упорядоченный характер и раскрыли примечательные исторические места: Никольско-Рожденственскую церковь, Спасо-Преображенский собор, домов Абросимова, Осипова, Волкова и женскую гимназию. На мой взгляд, это и есть яркий пример гармонии воссоединения прошлого и будущего за счёт грамотного подхода разработчиков.

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль
Евгений Скачков: «Псков остался своеобразным и самобытным поселением».
Фото Андрея Степанова.

ПОИСКИ БАЛАНСА

- На что в первую очередь будет направлена ваша деятельность в Пскове? С чего начнёте – изменять, переставлять?

- Первые шаги в городе достаточно просты: это поиск баланса между сохранением исторического наследия и эффективным освоением и развитием городского пространства. Предстоит предложить такие градостроительные направления, которые позволят полноценно обеспечить комфортные условия для жизни, работы и безопасной среды проживания горожан.

Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить «новым строительством» как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города. А крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие, которого явно так не хватает.

Второй задачей ставлю формирование максимально гармонично-сбалансированного городского пейзажа, сочетающего в себе естественный природный ландшафт и искусственное благоустройство, для придания еще более комфортной и многофункциональной структуры пространству, и в первую очередь для маломобильных групп населения. И, конечно, парки, скверы и набережные – это места пересечения множества потоков: пешеходных, автомобильных, и основная задача в их разделении и структурировании. Особое внимание должно быть уделено транспортной, парковочной и велосипедной составляющим. Одним словом, предложить жителям Пскова такой сценарий «народного» пространства, в котором каждому жителю города захочется сыграть главную роль.

ВЕЛОДОРОЖКИ

- Чего, на ваш взгляд, не хватает Пскову? А что наоборот всеми силами надо сохранить?

- Давайте так, пока затрону одно из направлений комфортной городской среды, которое, на мой взгляд, решать целесообразно сейчас, а не завтра – это велодорожки, велостоянки и все, что связано с передвижением двух- и одноколесного транспорта. Вопрос для меня лично очень приятный и болезненный, поскольку в юношеские годы я выполнил норматив мастера спорта по велоспорту на шоссе и по сей день остаюсь верен своему «железному коню». Для того чтобы, юношеские грезы воплотились и переложились на профессиональную основу градостроительного зонирования, считаю нужным в составе транспортной схемы города разработать отдельную отраслевую схему размещения велодорожек и парковок. При этом надо будет учесть мнение наших жителей, спортсменов и просто велолюбителей. Но также надо не забыть о привлечении «спецов» из Велотранспортного союза и центрального научно-исследовательского института проектирования транспорта имени Валфиуса, которые смогут приложить максимум усилий, чтобы разработать специальную отраслевую схему, которая станет основой и базой для последующего создания сети велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

Помощь «любителей» для «спецов» будет неоценима при составлении схемы велодорожек направлений рекреационного назначения. Не нужно забывать про прокладку маршрутов в спальных районах, чтобы людям удобно было добираться от дома до работы, а в особенности там, где отсутствует возможность развития улично-дорожной сети. Развивать сеть велодорожек также необходимо и для подъезда к учебным заведениям, к торговым центрам и объектам спортивного назначения. Важна также и транспортная составляющая, при которой необходимо стараться трассировать велодорожки в основном вне зоны негативного влияния транспортных магистралей.

Критериев, как видите много, а работу в этом направлении необходимо начинать.

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль
Одно из приоритетных направлений развития городской среды - велодорожки и велопарковки.
Фото Андрея Степанова.

БОРОТЬСЯ С УРОДСТВОМ

- На взгляд со стороны: какое сооружение в Пскове вам показалось самым красивым, а какое - самым уродливым?

- Отвечу очень коротко: в городе, в котором памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не может быть некрасивых или недостроенных зданий. Бытует такая шутка: «В отличие от хирургов архитектор свои ошибки не может закопать».

- Не входит ли в ваши планы убрать так называемый «коровник» - ряд магазинов под названием «Магеллан» (торговым центром это назвать сложно)?

- Бытует еще и такой афоризм: «Плохая архитектура – это не про дома, а про людей». Если объективно подходить, то такие «ляпы», как упоминаемый ряд магазинов под названием «Магеллан», существуют в каждом большом и не очень поселении. Появление их неслучайно, к нему привела целая цепочка неумелой работы. В нее включены, к сожалению, и проектировщик, и подрядные организации, и многие другие специалисты, имеющие отношение к строительному процессу. Происходят подобные нарушения всего лишь по одной простой причине: отсутствие на тот момент утвержденной градостроительной и планировочной документации, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса РФ.

С наведением «точечного беспорядка», на мой взгляд, может помочь бороться создание Межведомственной комиссии по оценке соответствия размещения объектов капитального строительства (застройки) на территории города на соответствие техническим, градостроительным и иным регламентам. Одной из задач этой комиссии будет предотвращение и избежание дальнейших мер по строительству «точечных» объектов на территории Пскова, что в свою очередь позволит урегулировать ранее принятые решения о размещении отдельных объектов капитального строительства на застроенных жилых территориях сохраняемой застройки, а также усилить контроль за нарушением требований благоустройства как застроенных, так и предлагаемых к освоению территорий.

В полномочия комиссии также будут вменены запреты по выдаче разрешений на подобные «магеллановские» застройки.

- Познакомились ли вы уже с сообществами на Фейсбуке «Защитим исторический Псков» и «Контроль.Псков»? Их участники часто поднимают градостроительные вопросы. Намерены ли вы взаимодействовать с теми, кому небезразличен облик города и сохранение его старинных уголков?

- Сообщества защитников исторического и культурного наследия города Пскова и Псковской земли и поднимаемые и горячо обсуждаемые темы в области реставрации и реконструкции местных памятников архитектуры на страницах «Фейсбука» оценил. Очень внимательно отнесся к обсуждаемым проблемам, требующим особого внимания к облику города и восстановления в первоначальном виде разрушенных «предметов истории», их сохранение.

Полностью разделяю данную позицию с неравнодушными участниками сообществ «Защитим исторический Псков» и «Контроль.Псков» и надеюсь на взаимодействие, понимание и совместную отдачу для достижения положительного результата.

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль
С «точечным беспорядком» надо бороться.
Фото Андрея Степанова.
- В Пскове собираются ввести новые Правила благоустройства, включающие и дизайн-код вывесок и рекламных конструкций. Знакомы ли вы с документом? Может быть, успели поработать над его созданием? Или хотите внести какие-то предложения – какие именно?

- С действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова я ознакомился в ходе подготовке к конкурсным испытаниям. Поскольку мне приходилось самому являться автором и разработчиком областных и муниципальных актов, то мне не составило никакой трудности провести оценку и анализ данного документа. И учитывая, что периодически в национальной системе стандартизации происходят изменения, то правила благоустройства также должны поспевать «в одну ногу».

Что касается внедрения дизайн-кода, то я его рассматриваю не как принятие новых правил, формулировок и принципов условных обозначений. А как профессиональное отношение к оформлению публичного пространства. Любой житель сможет легко найти свою улицу, жилой дом, детскую площадку, парковочное место, вывеску, пандус, скамейку, которые выполнены профессионально, с хорошим дизайнерским и художественным замыслом и вкусом, и самое главное, без нарушения закона.

- Знакомы ли вы с главным архитектором области Евгением Шапкиным? Совпадают ли ваши взгляды на облик областного центра?

- Да, знаком. Предварительно знакомство произошло на заседании конкурсной комиссии, членом которой являлся Евгений Юрьевич. Он просматривал мои творческие работы и профессиональные достижения, а также прокомментировал составленную мною программу мероприятий по повышению качества архитектурной и градостроительной деятельности на территории городского округа Псков на период 2020-2025.

Дальнейшее знакомство уже в статусе муниципального служащего продолжится на текущей неделе, на которой передо мной будут поставлены первостепенные задачи от руководителя областной структуры, курирующей деятельность архитектуры и градостроительства на территории Пскова.

Надеюсь на плотное и взаимовыгодное сотрудничество с Евгением Юрьевичем не только еженедельно, а что называется в ручном режиме по различным вопросам, касающимся градостроительной деятельности.

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль
Евгений Скачков: «Псков - город древний и одновременно развивающийся».
Фото Андрея Степанова.

МИКРОРАЙОНЫ РАСЦВЕТУТ

- Большие надежды общество возлагает на вас в части наведения порядка с жилой застройкой в новых микрорайонах. Какие вы тут видите самые важные проблемы? Как можно их решить?

- Разделю ваш вопрос на две составляющие.

Первая: жилищная. Решение жилищной проблемы в середине прошлого века методами индустриального типового домостроения позволило сделать рывок, но привело к отторжению типового проектирования как воплощению одинаковости, однообразия и монотонности. Хотелось, чтобы жилая застройка в новых микрорайонах соблюдала единство целостной композиции в застройке города. А с жилыми «спальными» микрорайонами есть большое желание поработать цветными красками, пастелью и акварелью. Придать архитектурный облик фасадам жилых зданий, который будет подчиняться единому композиционному замыслу и соответствовать местоположению здания и его назначению в системе застройки.

Вторая: парковая. Ведь не секрет, что парки и скверы являются непременным условием правильного градостроительства структуры жилой «ячейки» и территорий коллективного пользования, их объединяет назначение – это озелененные зоны отдыха. К моему горькому сожалению, можно будет рассчитывать на новое появление «зеленых островков» только на территориях новых микрорайонов, где присутствует возможность руками опытного проектировщика разбить «английские» скверы с извилистыми дорожками и «французские» парки с прямыми дорожками, и на пересечении устанавливать фонтаны, скульптуры и другие современные малые архитектурные формы.

- Каким вы видите Псков через 10 лет?

- За последние годы Псков расширился за счет территорий спальных районов, а обустройство деловых, культурных и спортивных центров немного запоздало. И восполнение новых социальных услуг, строительство объектов инфраструктуры: поликлиник, школ, детских садов, котельных и электроподстанций - никто не отменял. Хотелось, чтобы опытные псковские архитекторы и молодые специалисты инженеры-архитекторы получили, наконец, широкие возможности творческого конкурсного соревнования, проектируя различные архитектурные объекты, тем самым выстраивая по правилам римского зодчего, инженера и теоретика Марка Витрувия Поллиона гармоничное сочетание пользы, прочности и красоты.

Псков - красивый и самобытный город, одновременно древний и развивающийся, удивительно разнообразный в своих проявлениях, который, всегда будет привлекать к себе своей, именно «своей» исторической архитектурой. И наши потомки, я уверен, смело перефразируют известное выражение великого русского поэта Сергея Есенина, обращенное в оригинале к Москве: «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все–таки древний Псков….»

Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль
За последние годы Псков расширился за счёт застройки спальных районов.
Фото Андрея Степанова.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Скачков Евгений Владимирович родился 4 июля 1969.

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук.

Доцент кафедры «Строительные конструкции» Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Образование высшее, окончил в 1991 году Таджикский политехнический институт, строительный факультет, отделение архитектуры и градостроительства, специальность «Архитектор».

Трудовую деятельность начал с 1989 года. Последовательно занимал должности техника-архитектора, архитектора 3, 2, 1 категорий, начальника архитектурно-планировочного бюро, руководителя сектора, заместителя начальника отдела, заместителя начальника управления, заместителя директора департамента, главного архитектора Брянской области, главного архитектор института.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

С 1997 года член Союза архитекторов России.

С 2010 года член Совета главных архитекторов России.

С 2012 член общественного совета при правительстве Брянской области по вопросам развития автомобильных дорог и дорожной деятельности

С 2014 года председатель правления Брянского отделения Союза архитекторов России.

С 2010 года доцент Брянского инженерно-технологического университета.

С 2010 по 2015 года главный архитектор Брянской области.

С 2010 по 2015 год заместитель председателя Областного градостроительного совета при губернаторе Брянской области.

С 2015 года главный архитектор ООО ПИИ «БрянскГражданПроект».

С 2017 года председатель Архитектурного совета города Брянска.

С 2017 года эксперт Общероссийского народного фронта в Брянской области по вопросам архитектуры и градостроительства

Дипломант смотра-конкурса Всемирного конгресса Архитектуры в Стамбуле в 2005 году. Призер международных и российских архитектурных конкурсов в городах Бари (Италия), Пскове (2003 год, конкурс проектов застройки прилегающей к Кремлю территории), Ставрополе, Москве, Липецке. Призер трех областных архитектурных конкурсов в Брянске.

Автор-разработчик более 140 архитектурных объектов и построенных зданий.

Автор книги «Архитектурно-строительная энциклопедия» и 12 статей, публикаций на тему архитектуры и градостроительства.

ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ

Благодарственное письмо II степени Брянской Епархии, 2013 г.

Диплом и ведомственный знак Союза архитекторов России «Кентавр», 2014 г.

Почетная грамота Брянского государственного технологического университета, 2015 г.

Медаль Союза архитекторов России «За преданность содружеству зодчих», 2017 г.

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