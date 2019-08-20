Каждому жителю Пскова захочется сыграть главную роль

В Пскове теперь новый архитектор города. На смену ушедшему в конце прошлого года Сергею Кондратьеву к нам приехал из Брянска Евгений Скачков. «Псковская правда» выяснила, какую юношескую мечту он собирается воплотить в Пскове и как относится к градозащитным сообществам на «Фейсбуке».

САМОБЫТНЫЙ ПСКОВ

- Чем вас привлек Псков?

Желание окунуться и больше проникнуть в исторический город у меня появилось достаточно давно – при первом посещении Пскова в 2003 году. Именно с того времени стал интересоваться историей Псковщины. В том же году я занял третье место в конкурсе проектов застройки территории, прилегающей к Кремлю. На мой взгляд, Псков, даже несмотря на причиненные разрушения в годы Великой Отечественной войны, остался своеобразным и самобытным поселением. Восстановление города и создание высоких образцов градостроительного искусства принадлежит тем зодчим, которые очень тонко понимали историческую материю. И сейчас город сочетает и сохраняет в себе разные архитектурные стили, бережно хранит культурное наследие, и в то же время продолжает расти и развиваться, благодаря жителям, которые чтут и поддерживают славные традиции. Евгений Скачков, архитектор Пскова

- Вы были главным архитектором Брянской области. Как долго? Чем вы гордитесь за годы своей работы в этой должности? Что вам удалось изменить в облике родного региона? - Главным архитектор Брянской области я проработал с 2010 по 2015 год. Принимал активное участие в создании территориальной законодательной и нормативной базы по вопросам архитектуры и градостроительства. Под моим руководством проводилась большая организаторская работа по установлению статуса базовых проектных организаций в сфере архитектуры и градостроительства, территориально-изыскательской, гражданского и промышленного строительства. Значительное место в работе занимали вопросы сохранения исторического и архитектурного наследия в застройке исторических городов области. Мною разрабатывались методические рекомендации по реализации 17 генеральных планов и правил землепользования и застройки на территории Брянской области. Также за этот период работы участвовал в разработке проектов более 40 жилых и общественных зданий для строительства в Воронежской, Калужской, Московской и Брянской областях. Одним из примеров работы могу привести работу над городом Новозыбков Брянской области. В центре этого города находятся искусственные озёра Карна и Зыбкое. Водное пространство в том или ином виде присутствует как основа градостроительной композиции, а вокруг смешанная лесисто-луговая растительность и относительно ровный рельеф. Учитывая, что Новозыбков позиционирует себя как центр особой субкультуры старообрядцев, новым генеральным планом и проектами планировок были предложены обходные дороги, которые снимали транзитные транспортные потоки с внутригородской и внутрипоселковой уличных сетей. При этом промышленное и производственное развитие города Новозыбкова как крупного транспортного узла осталось в центре. В результате работ улицы приобрели упорядоченный характер и раскрыли примечательные исторические места: Никольско-Рожденственскую церковь, Спасо-Преображенский собор, домов Абросимова, Осипова, Волкова и женскую гимназию. На мой взгляд, это и есть яркий пример гармонии воссоединения прошлого и будущего за счёт грамотного подхода разработчиков.

ПОИСКИ БАЛАНСА

- На что в первую очередь будет направлена ваша деятельность в Пскове? С чего начнёте – изменять, переставлять? - Первые шаги в городе достаточно просты: это поиск баланса между сохранением исторического наследия и эффективным освоением и развитием городского пространства. Предстоит предложить такие градостроительные направления, которые позволят полноценно обеспечить комфортные условия для жизни, работы и безопасной среды проживания горожан. Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить «новым строительством» как в историческом центре, так и в фоновой застройке спальных микрорайонов города. А крупнопанельному домостроению придать индивидуальность и колористическое разнообразие, которого явно так не хватает. Второй задачей ставлю формирование максимально гармонично-сбалансированного городского пейзажа, сочетающего в себе естественный природный ландшафт и искусственное благоустройство, для придания еще более комфортной и многофункциональной структуры пространству, и в первую очередь для маломобильных групп населения. И, конечно, парки, скверы и набережные – это места пересечения множества потоков: пешеходных, автомобильных, и основная задача в их разделении и структурировании. Особое внимание должно быть уделено транспортной, парковочной и велосипедной составляющим. Одним словом, предложить жителям Пскова такой сценарий «народного» пространства, в котором каждому жителю города захочется сыграть главную роль.

ВЕЛОДОРОЖКИ

- Чего, на ваш взгляд, не хватает Пскову? А что наоборот всеми силами надо сохранить? - Давайте так, пока затрону одно из направлений комфортной городской среды, которое, на мой взгляд, решать целесообразно сейчас, а не завтра – это велодорожки, велостоянки и все, что связано с передвижением двух- и одноколесного транспорта. Вопрос для меня лично очень приятный и болезненный, поскольку в юношеские годы я выполнил норматив мастера спорта по велоспорту на шоссе и по сей день остаюсь верен своему «железному коню». Для того чтобы, юношеские грезы воплотились и переложились на профессиональную основу градостроительного зонирования, считаю нужным в составе транспортной схемы города разработать отдельную отраслевую схему размещения велодорожек и парковок. При этом надо будет учесть мнение наших жителей, спортсменов и просто велолюбителей. Но также надо не забыть о привлечении «спецов» из Велотранспортного союза и центрального научно-исследовательского института проектирования транспорта имени Валфиуса, которые смогут приложить максимум усилий, чтобы разработать специальную отраслевую схему, которая станет основой и базой для последующего создания сети велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры. Помощь «любителей» для «спецов» будет неоценима при составлении схемы велодорожек направлений рекреационного назначения. Не нужно забывать про прокладку маршрутов в спальных районах, чтобы людям удобно было добираться от дома до работы, а в особенности там, где отсутствует возможность развития улично-дорожной сети. Развивать сеть велодорожек также необходимо и для подъезда к учебным заведениям, к торговым центрам и объектам спортивного назначения. Важна также и транспортная составляющая, при которой необходимо стараться трассировать велодорожки в основном вне зоны негативного влияния транспортных магистралей. Критериев, как видите много, а работу в этом направлении необходимо начинать.

БОРОТЬСЯ С УРОДСТВОМ

- На взгляд со стороны: какое сооружение в Пскове вам показалось самым красивым, а какое - самым уродливым? - Отвечу очень коротко: в городе, в котором памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не может быть некрасивых или недостроенных зданий. Бытует такая шутка: «В отличие от хирургов архитектор свои ошибки не может закопать». - Не входит ли в ваши планы убрать так называемый «коровник» - ряд магазинов под названием «Магеллан» (торговым центром это назвать сложно)? - Бытует еще и такой афоризм: «Плохая архитектура – это не про дома, а про людей». Если объективно подходить, то такие «ляпы», как упоминаемый ряд магазинов под названием «Магеллан», существуют в каждом большом и не очень поселении. Появление их неслучайно, к нему привела целая цепочка неумелой работы. В нее включены, к сожалению, и проектировщик, и подрядные организации, и многие другие специалисты, имеющие отношение к строительному процессу. Происходят подобные нарушения всего лишь по одной простой причине: отсутствие на тот момент утвержденной градостроительной и планировочной документации, предусмотренной требованиями Градостроительного кодекса РФ. С наведением «точечного беспорядка», на мой взгляд, может помочь бороться создание Межведомственной комиссии по оценке соответствия размещения объектов капитального строительства (застройки) на территории города на соответствие техническим, градостроительным и иным регламентам. Одной из задач этой комиссии будет предотвращение и избежание дальнейших мер по строительству «точечных» объектов на территории Пскова, что в свою очередь позволит урегулировать ранее принятые решения о размещении отдельных объектов капитального строительства на застроенных жилых территориях сохраняемой застройки, а также усилить контроль за нарушением требований благоустройства как застроенных, так и предлагаемых к освоению территорий. В полномочия комиссии также будут вменены запреты по выдаче разрешений на подобные «магеллановские» застройки. - Познакомились ли вы уже с сообществами на Фейсбуке «Защитим исторический Псков» и «Контроль.Псков»? Их участники часто поднимают градостроительные вопросы. Намерены ли вы взаимодействовать с теми, кому небезразличен облик города и сохранение его старинных уголков? - Сообщества защитников исторического и культурного наследия города Пскова и Псковской земли и поднимаемые и горячо обсуждаемые темы в области реставрации и реконструкции местных памятников архитектуры на страницах «Фейсбука» оценил. Очень внимательно отнесся к обсуждаемым проблемам, требующим особого внимания к облику города и восстановления в первоначальном виде разрушенных «предметов истории», их сохранение. Полностью разделяю данную позицию с неравнодушными участниками сообществ «Защитим исторический Псков» и «Контроль.Псков» и надеюсь на взаимодействие, понимание и совместную отдачу для достижения положительного результата.

- В Пскове собираются ввести новые Правила благоустройства, включающие и дизайн-код вывесок и рекламных конструкций. Знакомы ли вы с документом? Может быть, успели поработать над его созданием? Или хотите внести какие-то предложения – какие именно? - С действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова я ознакомился в ходе подготовке к конкурсным испытаниям. Поскольку мне приходилось самому являться автором и разработчиком областных и муниципальных актов, то мне не составило никакой трудности провести оценку и анализ данного документа. И учитывая, что периодически в национальной системе стандартизации происходят изменения, то правила благоустройства также должны поспевать «в одну ногу». Что касается внедрения дизайн-кода, то я его рассматриваю не как принятие новых правил, формулировок и принципов условных обозначений. А как профессиональное отношение к оформлению публичного пространства. Любой житель сможет легко найти свою улицу, жилой дом, детскую площадку, парковочное место, вывеску, пандус, скамейку, которые выполнены профессионально, с хорошим дизайнерским и художественным замыслом и вкусом, и самое главное, без нарушения закона. - Знакомы ли вы с главным архитектором области Евгением Шапкиным? Совпадают ли ваши взгляды на облик областного центра? - Да, знаком. Предварительно знакомство произошло на заседании конкурсной комиссии, членом которой являлся Евгений Юрьевич. Он просматривал мои творческие работы и профессиональные достижения, а также прокомментировал составленную мною программу мероприятий по повышению качества архитектурной и градостроительной деятельности на территории городского округа Псков на период 2020-2025. Дальнейшее знакомство уже в статусе муниципального служащего продолжится на текущей неделе, на которой передо мной будут поставлены первостепенные задачи от руководителя областной структуры, курирующей деятельность архитектуры и градостроительства на территории Пскова. Надеюсь на плотное и взаимовыгодное сотрудничество с Евгением Юрьевичем не только еженедельно, а что называется в ручном режиме по различным вопросам, касающимся градостроительной деятельности.

МИКРОРАЙОНЫ РАСЦВЕТУТ

- Большие надежды общество возлагает на вас в части наведения порядка с жилой застройкой в новых микрорайонах. Какие вы тут видите самые важные проблемы? Как можно их решить? - Разделю ваш вопрос на две составляющие. Первая: жилищная. Решение жилищной проблемы в середине прошлого века методами индустриального типового домостроения позволило сделать рывок, но привело к отторжению типового проектирования как воплощению одинаковости, однообразия и монотонности. Хотелось, чтобы жилая застройка в новых микрорайонах соблюдала единство целостной композиции в застройке города. А с жилыми «спальными» микрорайонами есть большое желание поработать цветными красками, пастелью и акварелью. Придать архитектурный облик фасадам жилых зданий, который будет подчиняться единому композиционному замыслу и соответствовать местоположению здания и его назначению в системе застройки. Вторая: парковая. Ведь не секрет, что парки и скверы являются непременным условием правильного градостроительства структуры жилой «ячейки» и территорий коллективного пользования, их объединяет назначение – это озелененные зоны отдыха. К моему горькому сожалению, можно будет рассчитывать на новое появление «зеленых островков» только на территориях новых микрорайонов, где присутствует возможность руками опытного проектировщика разбить «английские» скверы с извилистыми дорожками и «французские» парки с прямыми дорожками, и на пересечении устанавливать фонтаны, скульптуры и другие современные малые архитектурные формы. - Каким вы видите Псков через 10 лет? - За последние годы Псков расширился за счет территорий спальных районов, а обустройство деловых, культурных и спортивных центров немного запоздало. И восполнение новых социальных услуг, строительство объектов инфраструктуры: поликлиник, школ, детских садов, котельных и электроподстанций - никто не отменял. Хотелось, чтобы опытные псковские архитекторы и молодые специалисты инженеры-архитекторы получили, наконец, широкие возможности творческого конкурсного соревнования, проектируя различные архитектурные объекты, тем самым выстраивая по правилам римского зодчего, инженера и теоретика Марка Витрувия Поллиона гармоничное сочетание пользы, прочности и красоты. Псков - красивый и самобытный город, одновременно древний и развивающийся, удивительно разнообразный в своих проявлениях, который, всегда будет привлекать к себе своей, именно «своей» исторической архитектурой. И наши потомки, я уверен, смело перефразируют известное выражение великого русского поэта Сергея Есенина, обращенное в оригинале к Москве: «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все–таки древний Псков….»

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Скачков Евгений Владимирович родился 4 июля 1969. Советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Доцент кафедры «Строительные конструкции» Брянского государственного инженерно-технологического университета. Образование высшее, окончил в 1991 году Таджикский политехнический институт, строительный факультет, отделение архитектуры и градостроительства, специальность «Архитектор». Трудовую деятельность начал с 1989 года. Последовательно занимал должности техника-архитектора, архитектора 3, 2, 1 категорий, начальника архитектурно-планировочного бюро, руководителя сектора, заместителя начальника отдела, заместителя начальника управления, заместителя директора департамента, главного архитектора Брянской области, главного архитектор института.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

С 1997 года член Союза архитекторов России. С 2010 года член Совета главных архитекторов России. С 2012 член общественного совета при правительстве Брянской области по вопросам развития автомобильных дорог и дорожной деятельности С 2014 года председатель правления Брянского отделения Союза архитекторов России. С 2010 года доцент Брянского инженерно-технологического университета. С 2010 по 2015 года главный архитектор Брянской области. С 2010 по 2015 год заместитель председателя Областного градостроительного совета при губернаторе Брянской области. С 2015 года главный архитектор ООО ПИИ «БрянскГражданПроект». С 2017 года председатель Архитектурного совета города Брянска. С 2017 года эксперт Общероссийского народного фронта в Брянской области по вопросам архитектуры и градостроительства Дипломант смотра-конкурса Всемирного конгресса Архитектуры в Стамбуле в 2005 году. Призер международных и российских архитектурных конкурсов в городах Бари (Италия), Пскове (2003 год, конкурс проектов застройки прилегающей к Кремлю территории), Ставрополе, Москве, Липецке. Призер трех областных архитектурных конкурсов в Брянске. Автор-разработчик более 140 архитектурных объектов и построенных зданий. Автор книги «Архитектурно-строительная энциклопедия» и 12 статей, публикаций на тему архитектуры и градостроительства.

ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ