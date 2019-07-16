Жестче лицензировать и убрать из жилых домов или ослабить вожжи для магазинов-конкурентов — специалисты ломают головы, как эффективнее помочь «наливайкам» закрыться.

В соцсетях и на сайте губернатора ведерников.рф не прекращается поток жалоб на псевдокафе, торгующие алкоголем после 21 часа да еще и расположенные в жилых домах. Вот только один пример (орфография сохранена): «Мало того, что во многих подобных заведениях пивас сомнительного качества, так к вечеру туда стабильно стекается местная илита для покупки напитка богов. После распития чаще всего шумят и будят всех в округе. Доколе? Да и ходить там тупо страшно».

Жалуются псковичи не только в сети.