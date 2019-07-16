Жестче лицензировать и убрать из жилых домов или ослабить вожжи для магазинов-конкурентов — специалисты ломают головы, как эффективнее помочь «наливайкам» закрыться.
В соцсетях и на сайте губернатора ведерников.рф не прекращается поток жалоб на псевдокафе, торгующие алкоголем после 21 часа да еще и расположенные в жилых домах. Вот только один пример (орфография сохранена): «Мало того, что во многих подобных заведениях пивас сомнительного качества, так к вечеру туда стабильно стекается местная илита для покупки напитка богов. После распития чаще всего шумят и будят всех в округе. Доколе? Да и ходить там тупо страшно».
Жалуются псковичи не только в сети.
В Общественную палату вот уже несколько месяцев приходит псковичка, живущая у общежития медучилища, рядом с которым открыто заведение, торгующее спиртными напитками фактически круглосуточно. Там постоянно происходят драки и все остальное. Дело настолько сложное, что женщина даже боится написать заявление, но исправно приходит жаловаться. Боится, так как были случаи, когда людей избивали, если они требовали, чтобы это безобразие прекратилось.
Анатолий Мультах,Также членов палаты заинтересовали удивительно низкие ценники в таких заведениях. Есть опасение, что там продают суррогат. Общественники пытались понять, какие могут быть способы решения проблемы круглосуточного кутежа? Член Общественной палаты Алексей Кириллов выступил с сенсационным заявлением: он предлагает продлить продажу алкоголя в магазинах до 22 часов:
председатель региональной Общественной палаты
Может быть, действительно, несмотря на многие возражения, надо повысить порог продажи алкоголя, например, до 22 часов. Я не утверждаю, что это единственно правильный выход, но возможный — тогда мы снизим количество того недоброкачественного алкоголя, который продается в этих псевдокафе.
Алексей Кириллов, По его словам, зачастую перевод квартир из жилых помещений в нежилые происходит при спорных обстоятельствах, общие собрания не проводятся. И если сначала обещают в этих помещениях сделать продуктовые магазины, то через год-два они все равно превращаются в «наливайки».
член Общественной палаты
— Так, в моем доме на Байкова, 7, магазин, который работал с 1996 года, пару месяцев назад преобразовался в «наливайку». По сути, в магазине ничего не изменилось, кроме появления стоек. Но теперь алкоголь они продают круглосуточно, — привел пример Алексей Кириллов. — Обращений от граждан много, это и Коммунальная, 16, Коммунальная, 28, по Рижскому проспекту несколько многоквартирных домов в таких ситуациях.
Согласно опросу «Псковской правды» в сообществе издания «ВКонтакте», менее трети псковичей выступают против продления времени продажи алкоголя в магазинах. Подавляющее большинство проголосовавших поддерживает инициативу. Однако категорически против такой инициативы — продления времени продажи алкоголя — выступил Дмитрий Яковлев, руководивший раньше в Псковской области «Трезвой Россией»:
Ни в коем случае нельзя открывать этот ящик Пандоры, который позволит нам продавать алкоголь во всех магазинах до 22 часов. Будут абсолютно необратимые последствия. Сколькие сейчас ограждены от лишнего употребления алкоголя, раз после 21 часа на кассах уже его не пробить. А если мы берем интервал с 21 часа до 23, тогда количество употребленного алкоголя увеличится в десятки раз! Мы не победим пабы временными сроками никогда. Ни одни из пабов не закроется в этом случае.
Дмитрий Яковлев,Дмитрий Яковлев предлагает свой рецепт борьбы: ужесточить законодательство в области лицензирования и добиться того, чтобы подобные заведения убрать из многоквартирных жилых домов. А если и разрешать деятельность, то только через протокол собрания собственников жилья, с их разрешения. При этом он здраво рассуждает: убирать все рестораны из жилых домов — тоже неправильно. Куда, например, переехать «Сергиевской столовой» на Октябрьском проспекте, «Кофеину» на Максима Горького, «Лакомке» на Некрасова, «Моей Италии» на Карла Маркса? Ведь эти кафе стали уже визитной карточкой нашего города!
член Общественной палаты
— Мы должны здесь четко понимать градацию: «приличное» кафе и «наливайки». Поэтому те рестораны, которые уже на протяжении многих лет функционируют в центре города, обязаны сохранить свою деятельность. Но все новое, которое появляется у нас сейчас, нужно жестко регламентировать, — уверен борец за трезвость.
Правда, критерии приличности он не пояснил, да и открытым остается вопрос о конкуренции: почему одним можно будет остаться в доме, а для вторых требования будут более жесткими.
Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, подошла к вопросу более взвешенно:
Согласна с тем, что надо убрать эти кафе из жилых домов. Например, в нашем спальном районе на Завеличье в каждом дворе по магазину разливного алкоголя, шум и песни до утра — какого людям жить в таких дворах-колодцах? С другой стороны, если увеличить время продажи алкоголя, надо посчитать, насколько это выгодно будет тем же самым магазинам: смогут они составить конкуренцию «наливайкам»? Сократит ли это время продажи алкоголя в пабах? Тут надо думать.
Галина Неваленная, главврач Псковской городской поликлиники «Надо думать», — согласен с доктором парламентарий Владимир Яников, председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов:
Если законопроект об увеличении времени продажи алкоголя поступит, конечно, над ним будем работать. Привлечем общественность к этому вопросу, он стоит того, чтобы над ним работать. Запретительные меры, в конце концов, к положительным результатам все равно не приводят. Тут, конечно, нужно еще думать над тем, чтобы наше общество шло к здоровому образу жизни.
Владимир Яников, председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатовТакже Владимир Яников заметил, что в «наливайках» трудно проследить за качеством, «могут налить и всякую гадость, а в магазине реальнее купить качественную продукцию». Какой именно алкоголь продают в таких заведениях, понять очень сложно, порой они торгуют вовсе без лицензии. Так, сотрудник комитета по экономическому развитию области 4 июля обнаружил на Рокоссовского, 16, паб, который продавал алкоголь вовсе без лицензии.
Проходил мимо и увидел, что оттуда выходят люди с пакетами. А сотрудник знал, что у этого паба закончилась лицензия на продажу алкоголя. Зашел внутрь — там продают алкоголь. Тут же вызвали полицейских, которые зафиксировали нарушение, составили протокол.
Наталья Бикташёва,Во время рейда 12 июля полицейские уже сами нашли еще «наливайки» без лицензии — например, на Октябрьском проспекте. А в ходе рейда изъяли аж 300 литров подозрительного алкоголя. И трижды зафиксировали факт продажи невскрытых бутылок. А ведь именно этим и прикрываются «псевдокафе», мол, тару вскрываем, а дальше посетитель может делать, что хочет. Обнаглели уже до такой степени, что даже формально не хотят оправдывать название. Жажда наживы сильнее страха перед копеечным штрафом. Лавочку пора прикрывать.
начальник отдела лицензирования и контроля комитета по экономическому развитию Псковской области