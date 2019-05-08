Михаил Ведерников рассказал, как Идрицу прославят на всю страну

Исправление исторической несправедливости поможет жителям поселка его благоустроить и отремонтировать поликлинику, школу и Дом культуры.
Исправление исторической несправедливости поможет жителям поселка его благоустроить и отремонтировать поликлинику, школу и Дом культуры.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 апреля в Идрице поздравил жителей поселка с праздником. С нынешнего года этот день в Псковской области — День Знамени Победы, так в феврале решило областное Собрание. Праздник приурочен ко дню водружения Знамени Победы над Рейхстагом.
— Исторические события имеют важное значение не только для региона, но и для всей страны, — сказал губернатор. — Истории Знамени Идрицкой дивизии и освобождению поселка уделялось незаслуженно мало внимания. Идрица — это место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия — силы нашего народа и нашей страны. При этом она никак не позиционируется на федеральном уровне и, к сожалению, остается неизвестной для многих наших соотечественников.
Губернатор напомнил, что год назад было решено исправить эту историческую несправедливость, начать решили с благоустройства поселка и его достопримечательностей. В программу подготовки к 74-й годовщине Победы включили ремонт объектов социальной инфраструктуры Идрицы и реконструкцию памятников. К 75-й годовщине освобождения Идрицы сделают капитальный ремонт школы, поликлинического отделения больницы, переоборудуют сцену Дома культуры. Уже в этом году в поселке установят новый народный памятник.
— Наконец, мы сделаем все, чтобы памятные мероприятия в честь Дня Знамени Победы вошли в общефедеральную повестку и о них узнала вся страна, — сказал Михаил Ведерников. — Министерство культуры уже одобрило съемки документального фильма о подвиге дивизии. И это хороший знак, что все у нас получится.
Губернатор отметил, что предстоит много работы, жители Идрицы не на словах, а на деле включаются в процесс.
— Местные жители трепетно относятся к истории, важный показатель этого — решение присвоить площади название Площадь Знамени Победы, — сказал Михаил Ведерников. — После всех работ по благоустройству жители смогут поддерживать поселок в соответствии с его обновленным статусом.
Глава региона поблагодарил ветеранов, «которые выковали историю собственными руками».
— Нам трудно по-настоящему понять, насколько страшные события потрясли наш народ 74 года назад, но мы твердо знаем, что вы сделали все от вас зависящее, чтобы спасти нашу страну, а затем восстановить ее. Спасибо вам, мы сделаем все, чтобы приумножить ваше наследие, — обратился Михаил Ведерников к ветеранам. Он пожелал всем собравшимся мира, добра и благополучия и поздравил с наступающим 9 Мая.
К поздравлениям присоединился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
— Мне приятно отметить сегодня тот факт, что этот праздник зародился здесь благодаря неравнодушным гражданам, — сказал Александр Котов. — Очень символично, что этот праздник отмечается накануне Дня Победы: такие памятные даты свидетельствуют о том, что история никогда не будет забыта. Мы будем помнить всегда тех, кто защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Доброго всем здоровья, мирного неба над головой.
Участники торжественной церемонии возложили цветы к военному мемориалу на площади, посмотрели показательные выступления военнослужащих, заложили Аллею памяти на улице Ленина.
Областная «Вахта Памяти», двадцать пятая по счету, в этом году развернулась рядом с деревней Старицы Себежского района.
Михаил Ведерников познакомился с работой поисковиков, побывал в их палаточном лагере, пообедал солдатской кашей с тушенкой.
В этом месте с января по июль 1944 года шли ожесточенные бои, «без минуты тишины», здесь сражались 10-я гвардейская и 3-я ударная армии.
В этом году в «Вахте Памяти» принимают участие около 380 человек из России, Беларуси и Казахстана, несколько отрядов старшеклассников из Гдовского и Великолукского районов. Их наставники рассказали, что помимо поисковой деятельности ребята ведут серьезную научно-исследовательскую работу.
Старшие коллеги в поисковой экспедиции используют архивные исторические документы, в том числе немецкие аэрофотографии. Они показали губернатору и другим гостям первые находки, которые удалось найти в этом году. Вместе с главой региона в палаточном лагере побывали Александр Котов, депутаты областного Собрания Андрей Козлов и Дарья Козьякова.
В разговоре речь зашла о грантовой поддержке поисковых общественных организаций. Михаил Ведерников призвал общественников активнее подавать заявки на участие не только в региональных, но и в конкурсах Фонда президентских грантов. В этом году псковские активисты уже подали заявок на сумму 225 млн рублей.
Михаил Ведерников предложил проработать вместе с руководством ГУ МЧС России по Псковской области и 76-й ДШД вопрос оперативного вывоза и ликвидации взрывоопасных находок поисковиков.
Глава региона подчеркнул важную роль поисковой работы в патриотическом воспитании молодежи и сохранении памяти о Великой Отечественной войне и в завершение встречи вручил заслуженным поисковикам благодарственные письма.
Экспедиция завершается 8 мая торжественной церемонией перезахоронения останков на военно-мемориальном комплексе в деревне Старицы. Это уже третья «Вахта Памяти», которая проходит на Идрицкой земле. Ранее здесь было поднято и перезахоронено более 1,2 тысячи воинов Советской армии.
Минкульт одобрил финансирование на съемки фильма об Идрицкой дивизии.