Михаил Ведерников рассказал, как Идрицу прославят на всю страну

Чтобы узнала вся страна

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 апреля в Идрице поздравил жителей поселка с праздником. С нынешнего года этот день в Псковской области — День Знамени Победы, так в феврале решило областное Собрание. Праздник приурочен ко дню водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

— Исторические события имеют важное значение не только для региона, но и для всей страны, — сказал губернатор. — Истории Знамени Идрицкой дивизии и освобождению поселка уделялось незаслуженно мало внимания. Идрица — это место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия — силы нашего народа и нашей страны. При этом она никак не позиционируется на федеральном уровне и, к сожалению, остается неизвестной для многих наших соотечественников.

Губернатор напомнил, что год назад было решено исправить эту историческую несправедливость, начать решили с благоустройства поселка и его достопримечательностей. В программу подготовки к 74-й годовщине Победы включили ремонт объектов социальной инфраструктуры Идрицы и реконструкцию памятников. К 75-й годовщине освобождения Идрицы сделают капитальный ремонт школы, поликлинического отделения больницы, переоборудуют сцену Дома культуры. Уже в этом году в поселке установят новый народный памятник.

— Наконец, мы сделаем все, чтобы памятные мероприятия в честь Дня Знамени Победы вошли в общефедеральную повестку и о них узнала вся страна, — сказал Михаил Ведерников. — Министерство культуры уже одобрило съемки документального фильма о подвиге дивизии. И это хороший знак, что все у нас получится.

Губернатор отметил, что предстоит много работы, жители Идрицы не на словах, а на деле включаются в процесс.

— Местные жители трепетно относятся к истории, важный показатель этого — решение присвоить площади название Площадь Знамени Победы, — сказал Михаил Ведерников. — После всех работ по благоустройству жители смогут поддерживать поселок в соответствии с его обновленным статусом.

Глава региона поблагодарил ветеранов, «которые выковали историю собственными руками».

— Нам трудно по-настоящему понять, насколько страшные события потрясли наш народ 74 года назад, но мы твердо знаем, что вы сделали все от вас зависящее, чтобы спасти нашу страну, а затем восстановить ее. Спасибо вам, мы сделаем все, чтобы приумножить ваше наследие, — обратился Михаил Ведерников к ветеранам. Он пожелал всем собравшимся мира, добра и благополучия и поздравил с наступающим 9 Мая.

К поздравлениям присоединился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

— Мне приятно отметить сегодня тот факт, что этот праздник зародился здесь благодаря неравнодушным гражданам, — сказал Александр Котов. — Очень символично, что этот праздник отмечается накануне Дня Победы: такие памятные даты свидетельствуют о том, что история никогда не будет забыта. Мы будем помнить всегда тех, кто защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Доброго всем здоровья, мирного неба над головой.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к военному мемориалу на площади, посмотрели показательные выступления военнослужащих, заложили Аллею памяти на улице Ленина.