Отца искала всю жизнь

Два года назад в Псковской области, в 3,2 км к востоку от Порхова, состоялось торжественное открытие мемориала жертвам немецко-фашистского концлагеря «Дулаг-100» — памятника 85 тысячам замученных и убитых фашистами соотечественников. Мемориал, строительство которого было приостановлено еще в 80-е годы прошлого века, всего за год был достроен на средства инициативных и неравнодушных людей. На его торжественном открытии присутствовали ветераны, сотни жителей Псковской области и других регионов. Но мало кто знает, что параллельно с восстановительными работами начался поиск родственников погибших здесь военнопленных. И эта кропотливая работа уже дает первые плоды.

СКОРБНОЕ МЕСТО

Буквально на днях нашелся внук погибшего в 1942 году рядового Сафтара Гулиева, уроженца деревни Чайрасово Азербайджанской Республики. — Несколько дней назад мне позвонили из Азербайджана, — рассказывает председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, возглавляемая ею организация ведет работу по поиску родственников погибших в «Дулаге». — Мужчина сообщил, что он является внуком Сафтара Гулиева. В списках у нас он значится как Куриев, но все остальные данные — возраст, название села, где он родился, — совпадают. Камал Гулиев сообщил, что еще жива его мать, дочь погибшего бойца. Сейчас ей 80 лет, и она тяжело больна. Она искала отца всю жизнь. И их семья очень благодарна нам за поиск. По голосу чувствовалось, что говорить ему тяжело, что он еле сдерживается, чтобы не заплакать. Пообещал, что обязательно приедет, и просил, чтобы мы показали ему место захоронения. По словам Натальи Никифоровой, идея искать родственников погибших в «Дулаге» военнопленных возникла, когда начались работы по восстановлению монумента. — Все это давно назревало, но никто не понимал — с чего начать, кому писать и куда. И когда благодаря краеведу из Дно Сергею Егорову в Порховском музее появились 400 карточек с именами погибших, наша организация взялась за поисковую работу. Музей передал нам списки, составленные в алфавитном порядке, по регионам. Нашей задачей стало рассказать об этом скорбном месте. Первым делом вместе с ГТРК «Псков» были сняты сюжеты о мемориале «Дулаг-100». Сейчас эти ролики можно увидеть в группах, посвященных проекту, в соцсетях. Также списки погибших и информация о «Дулаге» были переданы руководителям региональных отделений Союза женщин России.

НАЧАЛО ПУТИ