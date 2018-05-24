Отца искала всю жизнь

Два года назад в Псковской области, в 3,2 км к востоку от Порхова, состоялось торжественное открытие мемориала жертвам немецко-фашистского концлагеря «Дулаг-100» — памятника 85 тысячам замученных и убитых фашистами соотечественников. Мемориал, строительство которого было приостановлено еще в 80-е годы прошлого века, всего за год был достроен на средства инициативных и неравнодушных людей.
На его торжественном открытии присутствовали ветераны, сотни жителей Псковской области и других регионов. Но мало кто знает, что параллельно с восстановительными работами начался поиск родственников погибших здесь военнопленных. И эта кропотливая работа уже дает первые плоды.
Буквально на днях нашелся внук погибшего в 1942 году рядового Сафтара Гулиева, уроженца деревни Чайрасово Азербайджанской Республики.
— Несколько дней назад мне позвонили из Азербайджана, — рассказывает председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, возглавляемая ею организация ведет работу по поиску родственников погибших в «Дулаге». — Мужчина сообщил, что он является внуком Сафтара Гулиева. В списках у нас он значится как Куриев, но все остальные данные — возраст, название села, где он родился, — совпадают. Камал Гулиев сообщил, что еще жива его мать, дочь погибшего бойца. Сейчас ей 80 лет, и она тяжело больна. Она искала отца всю жизнь. И их семья очень благодарна нам за поиск. По голосу чувствовалось, что говорить ему тяжело, что он еле сдерживается, чтобы не заплакать. Пообещал, что обязательно приедет, и просил, чтобы мы показали ему место захоронения.
По словам Натальи Никифоровой, идея искать родственников погибших в «Дулаге» военнопленных возникла, когда начались работы по восстановлению монумента.
— Все это давно назревало, но никто не понимал — с чего начать, кому писать и куда. И когда благодаря краеведу из Дно Сергею Егорову в Порховском музее появились 400 карточек с именами погибших, наша организация взялась за поисковую работу. Музей передал нам списки, составленные в алфавитном порядке, по регионам. Нашей задачей стало рассказать об этом скорбном месте.
Первым делом вместе с ГТРК «Псков» были сняты сюжеты о мемориале «Дулаг-100». Сейчас эти ролики можно увидеть в группах, посвященных проекту, в соцсетях.
Также списки погибших и информация о «Дулаге» были переданы руководителям региональных отделений Союза женщин России.
Когда же организация получила еще 600 имен погибших, обнаруженных псковским журналистом Олегом Константиновым в архиве Министерства обороны, общественники стали рассылать электронные письма в краеведческие музеи других регионов.
«Озеро слез» у монумента стало символом горя тех, кто не дождался родных с войны и смог узнать об их судьбе только спустя 70 лет.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
— В письмах я, прежде всего, описываю лагерь, пишу о том, что эти люди были пленниками, что они умирали от холода и голода, что их было 85 тысяч и что в Псковской области это место поклонения. Для меня и для нашей организации важно, чтобы об этом месте знали во всех регионах — и родственники, и общественность, и власти, в том числе и наших нынешних зарубежных государств. Чтобы они знали, что их земляки здесь похоронены.
Однако в век информационных технологий более действенным способом оказалась рассылка обычных бумажных писем — на электронные письма ответа не последовало.
— Тогда я написала в посольства «живые» письма и отправила их по почте с уведомлением о доставке. Я просила от имени нашей организации опубликовать эти списки в своих СМИ. И мы получили ответ из посольства Швейцарии в РФ, при котором работает секция интересов Грузии. А из грузинского посольства позвонили и лично поблагодарили за нашу работу. Был звонок и из посольства Осетии. Также было очень теплое письмо от посла Азербайджана, а затем и звонок от внука погибшего бойца, — говорит Наталья Никифорова.
Сафтар Гулиев стал первым погибшим в «Дулаге», чьих родственников удалось разыскать Наталье Никифоровой.
— Мы еще в начале пути, работа будет продолжаться, — отмечает она. — Нам будет помогать областное Собрание, недавно к работе подключился его председатель Александр Котов. Готовятся письма к депутатам законодательных собраний субъектов РФ. Мы пытаемся использовать все каналы, привлекать средства массовой информации. Важно, чтобы эти списки были опубликованы.