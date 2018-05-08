Вернули из безвестия

Красивый сосновый лес на берегу не менее красивого и спокойного озера Жадро. В далеком 43-м году здесь шли ожесточенные бои с фашистами, которые вела освобождавшая юг Псковской области 3-я ударная армия. Немцы отступали, встречая огнем советских солдат. Многие из них так и остались лежать непогребенными в траншеях и воронках на поле боя и числятся без вести пропавшими. Чтобы разыскать и перезахоронить останки бойцов, в Псковской области уже много лет проводится Вахта памяти. В этом году в Пустошкинский район прибыло 30 отрядов поисковиков со всех уголков России и даже из зарубежья. — Областная Вахта памяти ежегодно проходит с 25 апреля по 8 мая. В этом году поисковиками уже поднято более 200 останков наших отцов и дедов. Всего за годы проведения экспедиции поднято и захоронено со всеми воинскими почестями более 15 тысяч командиров и солдат Советской армии. В этом году в поисковой операции принимают участие более 280 человек, — рассказал руководитель региональной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков. География участников с каждым годом расширяется: Псковская область, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Челябинск, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Казахстан и Белоруссия. Поисковики ездят сюда не первый год, многие приезжают целыми семьями. Это люди разного возраста и разных профессий. — От генерального директора до школьника, — пытается обрисовать состав участников экспедиции Геннадий Корольков.

НИ МЕДАЛЕЙ, НИ ЛОЖЕК

В одном из раскопов работают три псковских поисковых отряда: «Обе- лиск», «Наш долг» и Идрицкий поисковый отряд. По словам представителя отряда «Обелиск» Дмитрия Иванова, на этом месте поисковики работают уже три дня. Они подняли останки двух десятков бойцов и продолжают их находить. — После боя погибших, видимо, стаскивали сюда, — предполагает Дмитрий Иванов. — Все солдаты, к сожалению, обобраны. Ни медалей, ни ложек, ни подписных котелков, ни медальонов. Пока идентифицировать их мы не можем. Но будем продолжать работать. По словам Дмитрия, поисковиками уже поднято 235 солдат. «Но есть еще один раскоп: там пока не считали, поднимают», — говорит он. Сам Дмитрий старается ежегодно участвовать в поисковых операциях: — Специально отпуск планирую, чтобы ездить не на юг Европы, а на юг Псковской области, — говорит он. — Нравится. Интересно. Со школы этим занимаюсь. И, на мой взгляд, это правильно. Нельзя, чтобы они лежали вот так вот — в ста метрах от деревни.

ОДНО ИМЯ

Также поисковики показали блиндаж, где до них уже побывали черные копатели. — Та часть была до нас мародерами перекопана, — показывают поисковики. — А здесь росло дерево. Ребята, которые копали, до корней дошли и дальше не стали копать. И благодаря этому участок остался нетронутым. Мы подняли останки 26 человек. Две ложки было. Одна подписная. Будем искать родственников. Если удастся найти именной список, возможно, сможем установить и фамилии других. А вот одно имя уже точно установлено — благодаря ордену Красной Звезды, обнаруженному вместе с поднятыми из траншеи останками. — Михаил Петрович Заслонников, 1901 года рождения, сержант. 151-я отдельная стрелковая бригада, лыжный батальон. Родом из Омской области. Награжден орденом Красной Звезды 10 марта 1942 года. Пропал без вести. И вот мы его нашли, — сообщил Геннадий Корольков. Теперь одной из основных задач становится поиск родственников.

НУЖЕН МУЗЕЙ

Пока орден Красной Звезды будет передан на хранение в военкомат. Но потом, возможно, он вместе с другими личными вещами солдат, найденными поисковиками, пополнит коллекцию областного музея, о создании которого шла речь на встрече поисковиков с врио губернатора Псковской области. Михаил Ведерников посетил Вахту памяти 4 мая. — Знаю, что у вас есть помещение в Доме офицеров, — проявил свою осведомленность глава региона. — Считаю, что было бы правильным в этом здании или в другом каком-то помещении сделать областной музей, чтобы вы рассказывали о той колоссальной работе, которую проводите. В этой части со своей стороны готов предложить помощь. Возможности бюджета, к сожалению, ограничены, но эта строчка должна быть достаточной для проведения работ, связанных с Вахтой памяти. И нужно решать организационные вопросы, связанные с приездом саперов и медицинским обеспечением поисковиков. Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков за работу и пригласил принять участие в Молодежном форуме, чтобы рассказать подрастающему поколению о своем движении. — Говорят, что война не окончена до тех пор, пока не поднят и не похоронен последний солдат, — напомнил Михаил Ведерников. — Ваша работа очень важна для патриотического воспитания.