Вернули из безвестия

Красивый сосновый лес на берегу не менее красивого и спокойного озера Жадро. В далеком 43-м году здесь шли ожесточенные бои с фашистами, которые вела освобождавшая юг Псковской области 3-я ударная армия. Немцы отступали, встречая огнем советских солдат. Многие из них так и остались лежать непогребенными в траншеях и воронках на поле боя и числятся без вести пропавшими.
Чтобы разыскать и перезахоронить останки бойцов, в Псковской области уже много лет проводится Вахта памяти. В этом году в Пустошкинский район прибыло 30 отрядов поисковиков со всех уголков России и даже из зарубежья.
— Областная Вахта памяти ежегодно проходит с 25 апреля по 8 мая. В этом году поисковиками уже поднято более 200 останков наших отцов и дедов. Всего за годы проведения экспедиции поднято и захоронено со всеми воинскими почестями более 15 тысяч командиров и солдат Советской армии. В этом году в поисковой операции принимают участие более 280 человек, — рассказал руководитель региональной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков.
География участников с каждым годом расширяется: Псковская область, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Челябинск, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Казахстан и Белоруссия. Поисковики ездят сюда не первый год, многие приезжают целыми семьями. Это люди разного возраста и разных профессий.
— От генерального директора до школьника, — пытается обрисовать состав участников экспедиции Геннадий Корольков.
В одном из раскопов работают три псковских поисковых отряда: «Обе-
Михаил Ведерников предложил поисковикам помощь в создании областного музея, основой экспозиции которого станут предметы, обнаруженные во время экспедиций.
Фото Сергея Герасимова
лиск», «Наш долг» и Идрицкий поисковый отряд. По словам представителя отряда «Обелиск» Дмитрия Иванова, на этом месте поисковики работают уже три дня. Они подняли останки двух десятков бойцов и продолжают их находить.
— После боя погибших, видимо, стаскивали сюда, — предполагает Дмитрий Иванов. — Все солдаты, к сожалению, обобраны. Ни медалей, ни ложек, ни подписных котелков, ни медальонов. Пока идентифицировать их мы не можем. Но будем продолжать работать.
По словам Дмитрия, поисковиками уже поднято 235 солдат. «Но есть еще один раскоп: там пока не считали, поднимают», — говорит он.
Сам Дмитрий старается ежегодно участвовать в поисковых операциях:
— Специально отпуск планирую, чтобы ездить не на юг Европы, а на юг Псковской области, — говорит он. — Нравится. Интересно. Со школы этим занимаюсь. И, на мой взгляд, это правильно. Нельзя, чтобы они лежали вот так вот — в ста метрах от деревни.
Также поисковики показали блиндаж, где до них уже побывали черные копатели.
Традиционно найденные предметы поисковики передают в музеи и военкоматы.
Фото Сергея Герасимова
— Та часть была до нас мародерами перекопана, — показывают поисковики. — А здесь росло дерево. Ребята, которые копали, до корней дошли и дальше не стали копать. И благодаря этому участок остался нетронутым. Мы подняли останки 26 человек. Две ложки было. Одна подписная. Будем искать родственников. Если удастся найти именной список, возможно, сможем установить и фамилии других.
А вот одно имя уже точно установлено — благодаря ордену Красной Звезды, обнаруженному вместе с поднятыми из траншеи останками.
— Михаил Петрович Заслонников, 1901 года рождения, сержант. 151-я отдельная стрелковая бригада, лыжный батальон. Родом из Омской области. Награжден орденом Красной Звезды 10 марта 1942 года. Пропал без вести. И вот мы его нашли, — сообщил Геннадий Корольков.
Теперь одной из основных задач становится поиск родственников.
Пока орден Красной Звезды будет передан на хранение в военкомат. Но потом, возможно, он вместе с другими личными вещами солдат, найденными поисковиками, пополнит коллекцию областного музея, о создании которого шла речь на встрече поисковиков с врио губернатора Псковской области. Михаил Ведерников посетил Вахту памяти 4 мая.
— Знаю, что у вас есть помещение в Доме офицеров, — проявил свою осведомленность глава региона. — Считаю, что было бы правильным в этом здании или в другом каком-то помещении сделать областной музей, чтобы вы рассказывали о той колоссальной работе, которую проводите. В этой части со своей стороны готов предложить помощь. Возможности бюджета, к сожалению, ограничены, но эта строчка должна быть достаточной для проведения работ, связанных с Вахтой памяти. И нужно решать организационные вопросы, связанные с приездом саперов и медицинским обеспечением поисковиков.
Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков за работу и пригласил принять участие в Молодежном форуме, чтобы рассказать подрастающему поколению о своем движении.
— Говорят, что война не окончена до тех пор, пока не поднят и не похоронен последний солдат, — напомнил Михаил Ведерников. — Ваша работа очень важна для патриотического воспитания.
КСТАТИ
В этот же день Михаил Ведерников посетил автовокзал в Опочке и местную гимназию. Вокзал не видел ремонта с 60-х годов прошлого века, этим летом его, наконец, приведут в порядок. В гимназии главе региона рассказали о мечте поставить монумент прославленному шахматисту Александру Петрову, чье имя носит школа. Нужно полтора миллиона рублей. Частично финансирование готова взять на себя Федерация шахмат Псковской области. Михаил Ведерников поручил начальнику областного управления образования Александру Седунову проработать вопрос о привлечении внебюджетных источников финансирования.