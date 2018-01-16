Собаки под контролем

«Шанс» — единственная в городе организация, которая занимается отловом собак. За прошедшие два года ее сотрудникам и волонтерам удалось пристроить 281 животное. О пункте передержки, проблемах псковских приютов и неравнодушных псковичах в эфире ПАИ-live рассказала волонтер АНЗО «Шанс» Елена Зиновьева.

Посчитать количество бездомных собак невозможно/ Если бы было поголовное чипирование, мы могли бы говорить о том, сколько животных имеют хозяина. А так цифра постоянно плавает: кто-то теряется, кто-то сбегает из дома, кто-то размножается, находясь на самовыгуле.

В Пскове отловом собак занимается только АНЗО «Шанс». За два года (2015 и 2016) сотрудникам и волонтерам организации удалось отловить 596 животных, 281 — было пристроено.

— Итоги за 2017 год мы еще не подводили, — сообщила Елена Зиновьева. — Но полагаю, что цифра будет внушительная. По ощущению, в городе купировано большинство очагов размножения бездомных стай. Если видите собаку с зеленой сережкой, то можете быть уверены, что она чипирована, привита и стерилизована, то есть не размножается. А выпущена она в естественную среду обитания, потому что диковата и в постоянной помощи человека не нуждается.

Однако проблемные места все еще остаются. Это в основном частный сектор, где собаки находятся на улице бесконтрольно. Зоозащитники стараются оперативно реагировать на все сообщения о появлении там собачьих свадеб, по возможности быстро выезжая на место.

— А вообще, проблему бездомности животных за пару лет трудно решить. Это комплекс мер. Тут и пропаганда ответственного отношения к животным, и большая работа по отлову, стерилизации, устройству, — сказала Елена Зиновьева.