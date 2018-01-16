Собаки под контролем

«Шанс» — единственная в городе организация, которая занимается отловом собак. За прошедшие два года ее сотрудникам и волонтерам удалось пристроить 281 животное. О пункте передержки, проблемах псковских приютов и неравнодушных псковичах в эфире ПАИ-live рассказала волонтер АНЗО «Шанс» Елена Зиновьева.
Посчитать количество бездомных собак невозможно/ Если бы было поголовное чипирование, мы могли бы говорить о том, сколько животных имеют хозяина. А так цифра постоянно плавает: кто-то теряется, кто-то сбегает из дома, кто-то размножается, находясь на самовыгуле.
Елена Зиновьева, волонтер
АНЗО «Шанс»
В Пскове отловом собак занимается только АНЗО «Шанс». За два года (2015 и 2016) сотрудникам и волонтерам организации удалось отловить 596 животных, 281 — было пристроено.
— Итоги за 2017 год мы еще не подводили, — сообщила Елена Зиновьева. — Но полагаю, что цифра будет внушительная. По ощущению, в городе купировано большинство очагов размножения бездомных стай. Если видите собаку с зеленой сережкой, то можете быть уверены, что она чипирована, привита и стерилизована, то есть не размножается. А выпущена она в естественную среду обитания, потому что диковата и в постоянной помощи человека не нуждается.
Однако проблемные места все еще остаются. Это в основном частный сектор, где собаки находятся на улице бесконтрольно. Зоозащитники стараются оперативно реагировать на все сообщения о появлении там собачьих свадеб, по возможности быстро выезжая на место.
— А вообще, проблему бездомности животных за пару лет трудно решить. Это комплекс мер. Тут и пропаганда ответственного отношения к животным, и большая работа по отлову, стерилизации, устройству, — сказала Елена Зиновьева.
К сожалению, жизнь животных низко ценится из-за большого количества безнадзорных кошек и собак. В этом отчасти кроется и причина жестокого обращения с четвероногими. В пункт передержки «Шанс» поступает много истощенных животных. А, по мнению Елены Зиновьевой, это уже жестокое отношение.
Волонтеры регулярно помогают активистам «Шанса» выгуливать подопечных.
Фото Дарьи Хватковой
— Беззащитных душ много, и ценность их жизни достаточно низкая для обывателя, — добавила волонтер. — К нам поступают обращения, что по тому или иному адресу заперта кошка или бьют собаку. Мы передаем эти сведения в полицию, ведь это не наша юрисдикция.
При этом радует тот факт, что и хороших людей, готовых помочь, в городе хватает.
— Кто те люди, которые помогают животным? Чаще всего это лица женского пола, но какой-то портрет нарисовать сложно. Среди неравнодушных есть и пожилые люди, и люди довольно успешные. Всякие. Очень разношерстная аудитория.
Псков — город небольшой, благотворителей не так и много, поэтому псковским зоозащитным организациям порой приходится их делить.
— Любая зоозащитная организация работает на средства благотворителей, а их в Пскове довольно узкий круг, — пояснила волонтер. — Правда, некоторые люди оказывают поддержку всем приютам одновременно, что радует. А еще мы постоянно видим новые лица. Срабатывает сарафанное радио, помогает поддержка СМИ. Приходят друзья друзей, знакомые знакомых, помогают, берут животных, забирают на передержку и прочее.
КСТАТИ
В пункте передержки АНЗО «Шанс» содержатся только собаки, но у организации есть пункт льготной стерилизации, где можно сделать операцию кошкам — как бездомным, так и домашним. Кроме того, все сотрудники и волонтеры передерживают у себя дома огромное количество этих животных.