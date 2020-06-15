Поправка на партийность

Народное волеизъявление по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля. До старта же предварительного голосования – 25 июня – осталось меньше трех недель. Очевидно, что эта тема не может игнорироваться всеми политическими силами, вынужденными так или иначе определять свое отношение к ней. «Псковская правда» поинтересовалась у представителей региональных отделений ведущих российских партий, представленных в Госдуме, поддержат ли они изменения в основной закон страны.

«Единая Россия»: Конституция – это фундамент

Дмитрий Медведев перед рассмотрением проекта изменений в Государственной Думе призвал глав фракций других политических партий, представленных в нижней палате российского парламента, проголосовать за них. «Это будет ответственное и взвешенное политическое решение», - отметил он. А руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов напомнил, что поправки призваны, в первую очередь, конкретизировать положения Конституции, привести их в большее соответствие с действующим общественным договором между гражданами и институтами власти. «Единая Россия» поправки в Конституцию безоговорочно поддерживает. Лидер партииперед рассмотрением проекта изменений в Государственной Думе призвал глав фракций других политических партий, представленных в нижней палате российского парламента, проголосовать за них. «Это будет ответственное и взвешенное политическое решение», - отметил он. А руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуменапомнил, что поправки призваны, в первую очередь, конкретизировать положения Конституции, привести их в большее соответствие с действующим общественным договором между гражданами и институтами власти. Псковские единороссы, само собой разумеется, в этих вопросах с федеральными однопартийцами солидарны. «Региональное отделение партии «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию. «Последние месяцы мы их очень много обсуждаем и каждый находит что-то свое», - отметил депутат Государственной Думы, секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Я заметил, что для большинства моих собеседников, из числа наших с вами земляков в районах области, очень важен социальный блок поправок. Сам факт, что в Конституции условием экономического роста страны ставится повышение благосостояния граждан – мне кажется крайне важным. Фактически, это становится одним из приоритетов государственной политики», - считает парламентарий. По его словам, крайне важны и актуальны изменения, касающиеся социальных гарантий, индексации пенсий. Дети, в случае принятия этого пакета поправок, становятся важнейшим приоритетом государственной политики России. «Как никогда остро и актуально звучит поправка – и многим после пандемии коронавируса стало понятно, почему это должно быть именно в Конституции – о доступности качественной медицинской помощи и формированию культуры ответственного отношения к своему здоровью», - добавил Александр Козловский.

«Справедливая Россия»: Основной закон не может быть постоянным

Сергей Миронов, выступая в Госдуме, подчеркнул важность запрета для чиновников иметь иностранное гражданство, или вид на жительство, а также счета за рубежом. «До тех пор, пока мы не ликвидируем нашу офшорную аристократию, у нас будут те беды, с которыми мы регулярно сталкиваемся», - уверен он. Кроме того, справедливороссы особо выделяют поправки об индексации пенсий, об адресной социальной помощи, о русском языке и культуре. «Справедливая Россия» поддерживает изменения Конституции. Лидер партии, выступая в Госдуме, подчеркнул важность запрета для чиновников иметь иностранное гражданство, или вид на жительство, а также счета за рубежом. «До тех пор, пока мы не ликвидируем нашу офшорную аристократию, у нас будут те беды, с которыми мы регулярно сталкиваемся», - уверен он. Кроме того, справедливороссы особо выделяют поправки об индексации пенсий, об адресной социальной помощи, о русском языке и культуре. «Позиция нашего регионального отделения, как и в целом партии «Справедливая Россия», заключается в том, что мы поддерживаем изменения в Конституцию», - отметил в интервью «Псковской правде» лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Наши депутаты Государственной Думы во главе с Сергеем Михайловичем Мироновым приняли самое активное участие в формировании пакета поправок, - сообщил он. - И нам удалось внести 13 полезных поправок, в том числе, об индексации пенсий, об адресной социальной помощи. Это очень хорошо, что мы воспользовались такой возможностью и внесли свой вклад». Олег Брячак также отметил, что Конституция, которая на сегодняшний день действует, принималась в 1990-е годы, и, конечно, уже ситуация и политическая, и экономическая, и в мировом масштабе изменилась: «Основной закон нашей страны не может быть постоянным. Он должен, на мой взгляд, также обновляться. И сейчас идет обновление Конституции, добавляются туда необходимые пункты, закрепляются какие-то вещи, незыблемые для русских людей. Поэтому, конечно же, мы будем участвовать в этом референдуме».

ЛДПР: Не можем не поддержать

Владимир Жириновский. Либерально-демократическая партия подготовила порядка двадцати поправок в Конституцию. Часть из них, подчеркивают жириновцы, была учтена при доработке законопроекта. «Мы принимаем Конституцию мощного, сильного государства», - подчеркнул лидер ЛДПР «Позиция регионального отделения не отличается от наших коллег в Государственной Думе, в центральном аппарате, и естественно, от позиции Владимира Вольфовича Жириновского. Поправки в Конституцию мы поддержим и не можем не поддержать поскольку ряд изменений, которые планируется внести в Конституцию, были разработаны ЛДПР и предлагались депутатами Государственной Думы уже не первый год», - отметил руководитель фракции партии в региональном парламенте Антон Минаков.

Он перечислил ряд изменений в Конституцию, которые будут внесены с легкой руки либерал-демократов: «Первая поправка — о передаче ряда полномочий Госдуме и об усилении законодательной базы. То есть в случае одобрения 1 июля Госдуме будет передано право утверждать состав правительства. Следующую поправку, которую стоило бы отметить — также ЛДПР предлагало уже не первый год убрать слово «подряд» из закона о количестве допустимых президентских сроков для одного человека. То есть, человек, избранный президентом, может быть только два срока на своем посту и не более того. Это тоже поправка ЛДПР и она тоже была принята во внимание». «Поскольку правительство прислушалось к мнению партии и к мнению наших коллег в Госдуме, мы поддержим референдум», - резюмировал Антон Минаков.

КПРФ: Принять участие, но голосовать «против»

Геннадия Зюганова, подготовили 108 поправок. Поскольку предложения компартии отвергли, то ее представители в Госдуме от голосования по поправкам отказались. Теперь в КПРФ и вовсе намерены агитировать своих сторонников прийти и проголосовать против изменений основного закона. Коммунисты, по словам их лидера, подготовили 108 поправок. Поскольку предложения компартии отвергли, то ее представители в Госдуме от голосования по поправкам отказались. Теперь в КПРФ и вовсе намерены агитировать своих сторонников прийти и проголосовать против изменений основного закона. «9 июня у нас была видео-конференция, которую проводил председатель Центрального комитета партии Геннадий Андреевич Зюганов. Региональные отделения и местные отделения были подключены. И есть заявление от президиума Центрального комитета — голосовать против поправок. Большинство региональных отделений поддерживает эту позицию», - рассказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

По его словам, 15 поправок от КПРФ, в том числе о национализации природных ресурсов и возвращении к прежнему возрасту ухода на пенсию, не были приняты. «Поэтому наша позиция — участие принимать в референдуме, но голосовать против», - подчеркнул он.

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