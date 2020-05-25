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Политика

«Причина в устранении неугодных»

На распоряжение председателя облсовпрофа пожаловались в прокуратуру

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Алексей Кедров
25 мая 2020 года, 21:21
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Главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская написала заявление в прокуратуру с требованием наложить протест на два распоряжения председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой, а также проверить их на наличие факта дискриминации ряда сотрудников. В интервью нашему изданию она объяснила, что именно она считает незаконным в решении своего руководителя.

«Причина в устранении неугодных»
Наталья Лепаловская
Фото Облсовпрофа
- Наталья Геннадьевна, вы стали инициатором заявления в прокуратуру в связи с нарушением трудового законодательстве в областном профсоюзе. Что на ваш взгляд было нарушено?

- 14 мая, буквально через несколько дней после заявления президента России о начале трудовой недели, руководитель облсофпрофа Ульяна Михайлова издала распоряжение о «простое» для ряда сотрудников организации. Это было уже пятое распоряжение. Первое за номером 33 в связи с коронавриусом и указом президента вышло 27 марта. Удивительно, что уже в нем длительность «простоя» была обозначена до 31 мая. Откуда работодатель, издавая распоряжение в конце марта, знал о том, что будет в конце мая, не ясно. Получается, что «простой» был спланирован заранее.

- Чем грозит «простой» сотруднику, под него попавшему?

- Есть три вида «простоя»: по вине работодателя, по вине работника и по независящим от сторон причинам. В зависимости от причины «простоя» начисляется заработная плата. Если «простой» происходит по вине работодателя, то оплачивается 2/3 от среднего заработка. Если причина «простоя» не зависит ои от одной, ни от второй стороны, то сотрудник получит только 2/3 от оклада, а он может быть и 5 000 и 10 000 рублей. «Простой», который своим указом от 14 мая ввела Ульяна Михайлова, обозначен, как «по независящим от сторон причинам». На каком основании этот указ появился, когда президент заявил о начале трудовой деятельности, можно только предполагать.

- На всех ли сотрудников он распространяется?

- На сегодняшний день таких десять человек. В этом я усматриваю дискриминацию: на каком основании эти люди остаются на «простое»? Почему технический инспектор в нашем отделе вышел на работу, востребован и получит нормальную зарплату, а я, продолжая вести консультации и по этой причине вынужденная бывать на работе, должна находиться в «простое» и получить лишь часть своего законного заработка? Помимо этих десяти человек есть еще несколько человек, которые находятся на неполной рабочей неделе. Среди них бухгалтер, - женщина, которая одна воспитывает троих детей.

Причина такого решения, на мой взгляд, в устранении неугодных Ульяне Михайловой людей: тех, кто не поддерживает и не разделяет ее методы правления организацией. Таким образом она пытается сэкономить деньги на нас, потому что ранее уже открыто заявляла, что в июне ей платить заработную плату нечем.

- Какие действий вы ждете от надзорных органов?

- В понедельник, 18 мая, я отнесла заявление в прокуратуру, в нем я прошу вынести прокурорский протест на распоряжения руководителя облсовпрофа Ульяны Михайловой и признать их незаконными, а также прошу проверить их на наличие факта дискриминации ряда сотрудников.

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