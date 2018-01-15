О некоторых итогах работы областного Собрания, перспективах единороссов, политических конфликтах и предстоящих выборах мы поговорили с председателем Псковского областного Собрания депутатов, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Котовым. Это его первое интервью СМИ в этом году.

СОХРАНИМ КОНСТРУКТИВ

- Александр Алексеевич, кратко подведите итоги года для областного Собрания. Назовите ключевые законы, принятые депутатами в 2017 году, которые существенно повлияли или повлияют на жизнь Псковской области. - В 2017 году мы работали в спокойном режиме. Мне сейчас трудно выделить какой-то один или несколько законопроектов, которые бы оказали существенное влияние на жизнь региона. Мы тщательно работали над законом о бюджете. В соответствии с регламентом Собрания, напомню, была создана согласительная комиссия. Она работала эффективно, нам удалось рассмотреть все поступившие в комиссию предложения. По некоторым из них сразу были внесены поправки в бюджет, по части — принято постановление с рекомендациями в адрес органов исполнительной власти. Должен отметить несколько депутатских законодательных инициатив. Помните постоянную историю с трудностями льготного лекарственного обеспечения наших жителей? Эта проблема никуда не ушла. Эта тема неоднократно обсуждалась в Собрании, на парламентских часах в ходе сессий. Для изменения ситуации к лучшему мы выступили с законодательной инициативой финансировать лечение орфанных заболеваний из федерального, а не регионального бюджета. Нашу инициативу поддержали не только законодатели Северо-Западного федерального округа, но и Дальнего Востока. Еще один хороший пример — депутатская инициатива Марины Борисенковой по изменению транспортного налога. Раньше налоговые льготы предоставлялись для автомобилей до 75 лошадиных сил, теперь — до 100. Мы за год приняли порядка ста законов области и трехсот постановлений областного Собрания. Самые резонансные для региона вопросы мы рассматривали на парламентских часах. Так например, по просьбе депутатов от фракции «Единая Россия» в январе, когда жители области впервые столкнулись с новыми нормативами потребления на общедомовые нужды, мы обсудили эту проблему в дополнение к основной повестке. Вопрос оказался с продолжением, и мы еще дважды собирали круглые столы с участием руководства комитета по ЖКХ, с представителями управляющих компаний и общественниками, пока, наконец, в не пришли к результату, который устроил всех. Важным достижением в минувшем году считаю вопрос урегулирования ситуации с обманутыми дольщиками – сроки сдачи дома по адресу Индустриальная, 6А в Пскове затянулись по вине застройщика более чем на два года. Пришлось вмешаться. Мы проводили регулярные встречи с инициативной группой дольщиков и одновременно вели переговоры со строительными компаниями, которые могли бы завершить работы, необходимые для сдачи дома. К счастью, дом сдан, собственники могут спокойно заниматься отделкой квартир и их регистрацией. Надо признать, некоторые сложности еще пока остаются, но это уже, скорее, текущие вопросы, с которыми сталкиваются жители новых многоквартирных домов. - Смена главы области сказалась каким-то образом на работе согласительной комиссии, на взаимодействии с органами исполнительной власти, в целом? - У нас и с прошлым губернатором были конструктивные отношения. Надеюсь,этот подход нам удастся сохранить. У Михаила Ведерникова такое желание есть, мы его приветствуем. Да, действительно в этом отношении работа над проектом закона оказалась показательной. Михаил Юрьевич провел встречи со всеми фракциями, депутатами. Он отметил, что готов общаться не только в таком формате, но и обсуждать вопросы с каждым депутатом, если это понадобится. Сейчас, перед очередной сессией, будем проводить заседание фракции «Единая Россия», уже договорились, что глава региона к нам придет поговорить об основных актуальных проблемах.

«МАНДАТ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРУППЕ»

- Псковская область и депутатский корпус понесли существенную потерю, ушел Валентин Григорьевич Каленский. Ситуация требует предпринять шаги по замещению мандата, должности вице-спикера, лидера фракции. Кто станет новым депутатом, вашим заместителем? Версий, вы наверняка это отслеживаете, уже предостаточно. Или, может быть, будет изменена структура областного Собрания? - Структурных изменений не будет. Нынешняя структура Собрания себя уже оправдала, менять ее каждый раз под конкретную ситуацию нецелесообразно. Встает вопрос о должности заместителя председателя Собрания. Его мы будем обсуждать на заседании фракции «Единой России». Напомню, в связи с нашими межфракционными договоренностями, эта должность замещается депутатом-единороссом. Варианты у нас есть, их не так много. Думаю, что успеем провести все необходимые переговоры и предложить кандидатуру на сессии, которая будет 25 января. Поскольку Валентин Григорьевич был избран по единому округу по партийному списку, избирком может принять решение о передаче вакантного мандата следующему кандидату, который зарегистрирован в этой территориальной группе. Это территориальная группа №17. На мой взгляд, надо придерживаться именно этого принципа: мандат должен получать кандидат из той же территориальной группы. Чтобы те кандидаты, которые будут принимать участие в следующих избирательных кампаниях, понимали, что у них всегда есть шанс получить депутатский мандат. Пока не могу сказать, что это вопрос решенный. Но еще раз повторю, на мой взгляд, надо идти именно по этому пути. - Некоторые СМИ предположили, что депутатом вместо Валентина Каленского может стать глава Пскова Иван Цецерский. Давайте закроем эту тему. - Иван Николаевич уже использовал имеющуюся по закону возможность получить депутатский мандат областного Собрания. Он отказался первый раз при первичном распределении мандатов в 2016 году. В декабре прошлого года он отказался второй раз. Теперь права стать региональным депутатом у него нет. Еще раз. Я сторонник того, чтобы вакантный мандат передавался следующему зарегистрированному кандидату. Но окончательное решение — за политсоветом.

«ПАРТИЙНОСТЬ ОСТАВИМ ЗА СКОБКАМИ»

- Для «Единой России» 2017 год простым не назовешь. Выборы глав районов прошли с разным итогом: в двух районах кандидаты от партии уступили оппонентам. При этом в районных собраниях этих муниципалитетов большинство по-прежнему у «Единой России». Как складываются взаимоотношения между главой и депутатским корпусом в таких районах? - Я бы не стал говорить о каком-то обострении ситуации. Что касается взаимоотношений с главами конкретно Гдовского и Плюсского районов, они будут такими же, как со всеми остальными главами. Я вообще не стал бы ставить во главу угла политическую принадлежность. Есть муниципальные и государственные полномочия — в этом разрезе, не партийном и политическом, мы и должны работать. Там, где в представительных органах большинство у единороссов... Мне, как секретарю регионального отделения, представляется, что не надо устраивать конфронтации — нужно находить конструктивные пути. Я к этому призываю депутатов представительных органов власти. Никто не хочет, чтобы тот или иной муниципалитет находился в состоянии какой-то внутренней холодной войны. О результатах прошлогодних выборов. Мы недостаточно тщательно в двух районах провели процедуру предварительного голосования, в результате получили слабых кандидатов. Это значит, что нам надо лучше готовиться, привлекать как можно больше граждан, чтобы они помогли нам определиться с кандидатами. Это наша работа по совершенствованию системы внутрипартийного голосования, отказываться мы от нее не собираемся. Более того, будем чаще использовать голосование по первой модели, когда на счетные участки могут приходить не только члены «Единой России», но и любые избиратели. Такой опыт, напомню, у нас был, например, в Дедовичском районе. Он оказался успешным.

НА ПЕРЕДОВОЙ

- Поговорим о заявлениях, которые в конце года звучали в федеральном руководстве партии: ревизия партийных рядов и избавление от мертвых душ, сокращение числа партпроектов, акцент на развитие региональных отделений. Так сколько мертвых душ в «Единой России» в Псковской области, началась ли ревизия? - Да, мы уже провели такую ревизию, точнее сказать, аудит. В результате получилось, что порядка 10% членов партии, скажем так, утратили с нами связь. Данных по всей России у меня еще нет, но это адекватная цифра. Это нормальный процесс, который идет в любых партиях, общественных организациях. Для нас это полезный опыт и информация. Будем искать и привлекать в партию людей, которые разделяют наши взгляды, готовы работать. - Развитие региональных отделений — означает ли это в том числе улучшение финансирования исполкома регионального отделения и качественное улучшение кадрового состава? - Для того, чтобы были профессиональные кадры, ответственные люди, мы, конечно, должны обращать и на уровень зарплат. А это действительно тесным образом связано с финансированием. Предложение усилить региональные отделения своевременно. Именно в регионах ведется значительная часть текущей работы, включая ведение избирательных кампаний. Конечно, мы рассчитываем на то, что и в материально-техническом плане нам будет оказана помощь.

ЗАКОНЧИТЬ. И НАЧАТЬ

- Александр Алексеевич, бюджет на 2018 год остается сложным, как последние несколько лет. Условия реструктуризации кредитов непростые, и просто кабальные. Означает ли это, что в регионе больше не предвидится крупных инфраструктурных проектов и гораздо важнее завершить уже начатые? - Это не так. Долговая нагрузка на регион не критична, она соответствует установленным федеральным законодательством параметрам. И, во-вторых, активно ведется работа по реструктуризации этой задолженности, по замещению коммерческих кредитов. Мы планируем долг уменьшать. А новые инфраструктурные проекты — это всегда участие в федеральных программах, четкое и понятное обоснование проекта. Конечно, нам надо заканчивать начатые проекты, но и думать о новых, на перспективу. И администрация области это активно делает. Областное Собрание принимает в этом участие в рамках своих полномочий. - Какие основные задачи надо решить в вашем депутатском округе? Конечно, это в первую очередь система ЖКХ, она требует постоянного внимания и обновления. О точечных важных задачах. Строительство стадиона в Плюссе. Вопрос давно поднимался, и со стороны региональной исполнительной власти была положительная реакция. Но пока мы испытываем финансовые затруднения. Ремонт школ в Стругах Красных и в Плюссе. Там требуются серьезные средства. Нельзя сказать, что они находятся совсем уж в плохом состоянии, но до крайности доводить ситуацию тоже ведь нельзя. Хочется, чтобы дети учились в комфортных условиях. Требует продолжения ремонта ДК в Плюссе. Внутри сделали косметику, нужно закупить стулья в зрительный зал, отремонтировать кровлю. Нужно завершить ремонт детсада там же, в Плюссе. В Стругах Красных надо построить новую современную котельную. Часть работ уже выполнена, проложены новые сети. Новая котельная заменит четыре действующие — и это будет эффективнее и с точки зрения предоставления и качества коммунальных услуг и с точки зрения формирования тарифа на оплату этих услуг. И, конечно, есть целый пласт проблем с региональными дорогами на территории округа. В Плюсском районе дорога Заполье — Плюсса - Гдов, очень много жалоб. Дорога Плюсса — Струги Красные требует ремонта, Струги Красные — Зовка — Ляды — Заянье… Список большой.

«ВЫБОР ВАЖЕН ДЛЯ КАЖДОГО»

- Началась президентская избирательная кампания. Какие основные цели стоят перед партией на этот период? - Вы знаете, мы на съезде определились с поддержкой кандидата. Важная задача — привести на участки как можно больше избирателей. Есть тенденция, чего греха таить, когда люди считают: и так все хорошо, и так этот кандидат победит — обойдутся без моего голоса. Наша общая задача таких людей убедить в важности их участия в выборе, в определении будущего страны. - Как вы относитесь к призывам бойкотировать выборы? - С любой стороны, с моральной, с этической, с юридической — это путь в никуда. Проще, наверное, выразить свою позицию и прийти проголосовать за своего кандидата. Тем более, когда речь идет о выборах президента России. Любой бойкот всегда идет во вред всем, неважно, связан ли он с политическим процессом или нет. Не зарегистрировали Навального, но с самого начала было ясно, что федеральное законодательство не позволяет быть кандидатом судимому человеку. Это было ясно и его сторонникам, было время на поиски другой кандидатуры. Делать этого не стали.

ВНЕ ПОЛИТИКИ