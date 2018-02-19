Как в кино

В День защитника Отечества, 23 февраля, псковичи станут свидетелями первых боев Красной армии с войсками кайзеровской Германии, а в Великих Луках реконструируют подвиг Александра Матросова. О том, чем отличаются эти два мероприятия, как выбирали места для их проведения, откуда брали немецкие шлемы и красноармейские шинели и кого будут изображать на поле боя псковские десантники, «Псковской правде» рассказал Павел Желтов – реконструктор из Петербурга, председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг».

ОДОЛЖИЛИ НА «ЛЕНФИЛЬМЕ»

В Пскове будет «скорее театрализованное представление», первые бои Красной армии вспомнят на торжествах у стелы в Крестах. После митинга и шествия воинских частей Псковского гарнизона зрителям представят эпизод защиты Пскова красноармейцами. По словам Павла Желтова, областной комитет по культуре обратился в «Забытый подвиг» с просьбой организовать мероприятие. Но большая часть команды занята в других мероприятиях, посвященных 100-летию образования РККА, в том числе в Великих Луках, поэтому было принято решение, что в Пскове будет не реконструкция, а театрализованное действие с участием псковских десантников ВДВ.

Это будет действо с историческим подтекстом, но «визуал», к сожалению, будет не реконструкторский, а театральный. Мы ездили на «Ленфильм» – выбирали комплекты формы. Собирали из того, что было. Если не знать нюансов, издалека, конечно, будет похоже. Павел Желтов, реконструктор из Петербурга

Например, на «Ленфильме» удалось найти некоторое количество пикельхельмов, которые носили военнослужащие немецких войск в Первую мировую войну: - Это остроконечные кожаные шлемы. В ходе Первой мировой войны от них стали отказываться, потому что они слишком заметны: шили к ним матерчатые чехлы, чтобы они не отсвечивали, срезали с них пики. Затем появилась другая модификация немецких касок. Но такой силуэт немца будет достаточно узнаваемым, что для театрального представления неплохо. Шинели и головные уборы красноармейцев - тоже с «Ленфильма». Хотя, если придерживаться принципов исторической достоверности, то первые красные отряды были ополченческими добровольческими формированиями, а первая форма в Красной армии была введена только в 1919 году. Кроме того, наиболее узнаваемая форма красноармейца, с разговорами (поперечными нашивками) и буденовкой, появилась только в 1922 году.

ВМЕСТО РЕКОНСТРУКТОРОВ - ДЕСАНТНИКИ

По словам Павла Желтова, в связи со 100-летием тема Первой мировой и Гражданской войн получила большое развитие в стране, но впоследствии угасла. - К сожалению, людей, которые занимаются реконструкцией периода Первой мировой войны, особенно «немцев», вообще немного по стране. Поэтому пришлось привлечь к участию в мероприятии солдат. Сценарий написан, и они уже начали репетиции, в том числе на площадке. В театрализованном действии занято около 100 человек. Планируется использование пиротехники. Немцев на поле боя будет больше, чем красноармейцев – в соотношении примерно 2:1. - Представить события 1918 года мы планировали еще в прошлом году. Понятно, что они очень сильно мифологизированы. Но понимание того, что происходило, есть. Событием, предшествующим 23 февраля, стал выпущенный в феврале 1918 года Декрет Совета народных комиссаров, который гласил, что социалистическое отечество в опасности и все силы должны мобилизоваться для противостояния врагу. Вокруг этой истории с Декретом мы обыгрываем сценарные ходы. Зрители увидят, как небольшая группа Красной армии всеми силами старается защитить Псков и Петроград от немецких войск.

ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ИСТОРИЮ

В Великих Луках проведут реконструкцию эпизода боя за деревню Чернушки Локнянского района и подвига Александра Матросова. - В театрализованном действии возможны некие отступления от исторической достоверности, а в реконструкции важна каждая нитка и каждая заклепка, - пояснил Павел Желтов. Поэтому на территории Великолукской крепости, где состоится мероприятие, посвященное подвигу Александра Матросова, максимально точно воспроизведут условия боя. На площадке будут построены немецкие дзоты, с такими же в феврале 1943 столкнулись подразделения 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады. 75 лет назад к похожим укреплениям бросился молодой боец, закрыв своим телом амбразуру. - Мы постараемся, насколько это возможно, приблизить площадку к реалиям боя у деревни Чернушки и попробуем показать героизм Александра Матросова. Наша задача – визуализировать эту историю, - сказал Павел Желтов. В реконструкции боя примут участие около 50 человек. Это представители клубов военно-исторической реконструкции из Великих Лук, Санкт-Петербурга и Новгорода. - Мы не впервые обращаемся к теме самопожертвования русского народа в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году в Новгороде мы рассказывали об Иване Герасименко, Александре Красилове и Леонтии Черемнове, которые точно так же пожертвовали своими жизнями ради спасения товарищей. Мы рады, что в год 75-летия подвига появилась возможность ярко и наглядно рассказать о героизме Александра Матросова именно на великолукской земле, – рассказывает Павел Желтов. По его словам, важно не забывать не только имена героев, но и историю памятных мест.

СПРАВКА Команда организаторов фестивалей «Забытый подвиг» начала активную деятельность с 2013 года. Основной регион работы – Северо-Западный федеральный округ. Главной целью оргкомитет ставит воскрешение памяти о военной истории России и восстановление исторической справедливости незаслуженно забытых подвигов бойцов в Великой Отечественной войне. В Псковской области команда организаторов проводит военно-исторический фестиваль на «Линии Сталина» совместно с областным военно-историческим музеем-заповедником.

ПОДРОБНОСТИ Последние этапы подготовки к празднованию 100-летия образования Рабоче-крестьянской Красной армии обсудили 12 февраля на заседании оргкомитета под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В частности, состоятся выставки, показы военных фильмов, концерты и литературные вечера, автопробег Псков — Остров «Линия Сталина» — Печоры, в школах региона пройдут уроки мужества. Подготовлены поручения на выделение денежных средств ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ, общественникам, волонтерам, поддерживающим ветеранское движение.