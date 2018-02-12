Как Псковская область готовится к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии

В день столетия РККА в Псковской области пройдут торжественные митинги, историческая реконструкция и автопробег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Частью празднования станет межнациональная эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!», которая объединит сразу несколько субъектов РФ. Мероприятие пройдет в Пскове уже завтра.

Также в регионе состоялся форум волонтеров и добровольцев.

Кроме того, в планах тематические классные часы и уроки мужества в школах с ветеранами военной службы и боевых действий. По линии культуры запланированы выставки, показы военных фильмов, концерты и литературные вечера.

Центральным днем празднования столетия РККА станет 23 февраля.

В этот день у архитектурного комплекса в ознаменование первых побед Красной армии в Крестах в Пскове пройдут памятные торжественные мероприятия: митинг, возложение гирлянды Воинской славы и цветов к подножию стелы, шествие воинских частей Псковского территориального гарнизона, показ техники и вооружения. Здесь же состоится историческая реконструкция, посвященная первым боям Красной армии с войсками кайзеровской Германии, и стартует автопробег Псков — Остров «Линия Сталина» — Печоры. В Острове участники пробега вместе с местными жителями возложат цветы и гирлянду воинской Славы к памятнику Герою Советского Союза К. И. Назаровой, а в Печорах — к обелиску в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Также в муниципалитетах пройдут праздничные концерты и показы военной техники.

Праздновать столетие образования РККА будут и жители южной столицы региона. Здесь у памятного знака «Город Воинской Славы» состоится торжественный митинг и шествие военнослужащих.