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КНР открыта для чтения

Текст:
Анна Михайлова
1 ноября 2021 года, 16:44
Фото: Анна Михайлова
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На фоне нарастающей волны популярности Китая в России и мире интересным событием для интересующихся стал перевод третьего дома трудов лидера КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении» на русский язык

Об этой книге уже было сказано немало, едва она вышла в свет в самом Китае, а также появилась в других странах на английском языке. Теперь круг ее читателей прирастет и Россией.

КНР открыта для чтения

Фото: Международное радио Китая

Отношения Российской федерации с КНР расширяются и выходят на новый продуктивный виток в самых различных сферах деятельности, и это не могут не замечать другие страны: кто-то опасается развития такого сотрудничества, а кто-то видит в нем выгоду и позитивные течения для себя.

Так что готовящийся к изданию на русском языке том Си Цзиньпина «О государственном управлении» может стать неким подспорьем в желании глубже понять современные направления развития КНР и его экономические и политические доктрины. В книге лидер КНР уделяет большое внимание развитию отношений Россией. Он отмечает, что в сегодня между КНР и Россией сформировались «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в своих устремлениях государства учитывают интересы друг друга», поясняя, что таким образом «установилось совершенно ¬единое понимание стратегического ¬значения китайско-российских ¬отношений,… в которых духе добрососедства нужно помогать друг другу, твердо и всемерно поддерживать друг друга».

Приведенные в книге слова генерального секретаря Китая можно подтвердить и более предметно. В прошлом году Россия и Китай подписали соглашение по созданию крупного совместного предприятия на базе Амурского газо-химического комплекса. Как прокомментировал тогда младший научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук (КАОН) Гао Ханьсюнь, «амурский объект станет одним из образцовых проектов в сотрудничестве между двумя государствами, направленных на продвижение высококачественного строительства в рамках доктрины "Одного пояса, одного пути" и претворения в жизнь концепции "зеленого развития"», положения которой подробно разъясняет товарищ Си в своей новой книге.

Трудно не заметить, что в России, особенно на приграничных дальневосточных территориях, в последние годы все больше популяризируется и становится востребованным изучение китайского языка, как одного из перспективных языков общения. В сфере же профессионального и экономического взаимодействия между Китаем и Россией уже давно проходит интенсивный обмен опытом, разработками и специалистами. Все больше российских инвесторов обращают свое внимание на Китай, и как сопутствующее явление, все больше людей начинают наравне с языком изучать культуру и экономику этой страны.

«О государственном управлении» - это хороший справочник для изучения политического курса современного Китая, его концепции мироустройства. Третий том книги содержит 92 статьи, в том числе выступления, беседы, инструкции и письма генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Также очень много интересных моментов отметят для себя и те, кто интересуется китайской культурой и философией. 

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