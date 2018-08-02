Меч псковского великана

Многие в путешествиях предпочитают карты не просто с названиями улиц и площадей, но и с небольшими рисунками достопримечательностей — это и удобно, и наглядно. А если памятники изобразить покрупнее, добавить к ним немного полезной информации и расположить рисунки так, чтобы этот маршрут легко было повторить? Тогда получится дневник путешествий в рисунках. Именно такой путеводитель по Пскову недавно вышел в сборнике «Древние из древних». Автор работ, художник из Москвы Варвара Леднёва, рассказала «Псковской правде» о том, где, когда и как создаются рисунки для путеводителей и что больше всего понравилось в путешествии по Псковской области.
— Все началось с Кронштадта. Друзья спрашивали, что там смотреть. И я решила, что будет проще и забавнее взять и нарисовать, — рассказывает Варвара. — Как все художники, в путешествии я рисую. А поскольку начала интересоваться комиксами, то решила попробовать оформить свой маршрут по Кронштадту в виде рисованной истории. Получилось очень здорово. Понравилось не только друзьям, но и мне самой!
Поэтому вскоре такие путеводители стали появляться и по итогам других путешествий. Рисует Варвара непосредственно во время поездки. Иногда это наброски, иногда — почти законченные работы. Кроме того, девушка делает много фотографий, чтобы потом по ним выстроить маршрут, по которому она шла.
Больше всего Варвара Леднёва любит путешествовать поездом — в дороге можно и отдыхать, и работать над путеводителем.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Я работаю фотокорреспондентом в информационном агентстве. И думаю, идея путеводителей родилась именно благодаря тому, что я и журналист, и художник. Для меня важно и нарисовать, и рассказать о том, что узнала. Отсюда — формат комиксов. Хотя я предпочитаю термин «рисованные истории», потому что слово «комиксы» вызывает ассоциации с американскими супергероями, — говорит она.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
По словам художника, такие рисованные дневники путешествий понятнее, чем стандартные путеводители. К тому же это живое впечатление от увиденного:
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Люблю перед поездками читать форумы с отзывами туристов. В свою очередь хочу тоже поделиться в ответ тем, что увидела. Но в том формате, в котором умею это делать. Кроме того, становлюсь внимательнее к местам, куда я езжу. Раньше какой-то объект сфотографировал — и ладно, а здесь начинаешь зарисовывать, думаешь, как потом интереснее рассказать о нем.
НЕПОДХОДЯЩАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОВОДВарвара путешествует в основном вдвоем с младшим братом Антонием, тоже художником, но работающим в другом направлении:
— Мой брат — художник-моделист, он делает модели кораблей, проводит мастер-классы. Ему тоже нравится путешествовать. И нередко в наших поездках он находит что-то интересное для своей работы. В Мурманске, например, что-то о ледоколах выяснял…
Маршруты разрабатывают сами. Но иногда путешествия получаются спонтанными.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Мы уже находимся в пути, и вдруг кто-то что-то советует. В итоге загораешься этой идеей, выясняешь, как туда поехать. Зачастую именно так и перемещаемся от места к месту.
Иногда изменения маршрутов случаются настолько неожиданно, что даже переодеться в удобную туристическую одежду некогда. Но Варвара считает, что не совсем подходящее облачение — не повод отказываться от поездки.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Иногда попадаю на тропу в горах в какой-нибудь миленькой юбочке и тапочках. И тогда другие туристы смотрят на нас с удивлением. Но если путешествие запланированное — то мы больше похожи на нормальных туристов, — смеется она.
Колесить по стране, правда, удается не так часто, как хотелось бы. Для этого, по словам нашей собеседницы, нужно, чтобы появилось свободное время и более-менее свободные деньги. Но иногда путешественникам везет — снижение цен на авиа- или ж/д билеты совпадает с отпуском иди праздничными днями. И тогда можно планировать дальние маршруты:
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Например, я уже дважды была в Красноярске. Мне хотелось увидеть заповедник «Столбы». Первый раз внезапно туда поехали — были скидки на авиабилеты в праздники. Потом уже поехали зимой снова, хотелось увидеть зимнюю Сибирь, Енисей. Это сказочное место, туда можно ездить десятки раз.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
«ПСКОВ БЫЛ ДАВНЕЙ МЕЧТОЙ»
В Пскове Варвара и Антон Леднёвы побывали летом прошлого года — приехали на поезде из столицы.
— Псков был давней мечтой. Когда я стала осознанно ездить по российским городам, Псков всегда был главным в списке того, что нужно увидеть обязательно. Он не только знаменит своей красотой, но и важный в масштабах России. Иногда бывает, что много слышишь о городе, а приезжаешь — и нет яркого впечатления. Но здесь мы увидели даже больше, чем ожидали!
По словам Варвары, времени не хватило на все, что хотелось. Несколько дней путешественники были в Пскове. Потом ездили по маршруту Изборск — Печоры. И даже попали на Талабские острова. От всего увиденного масса впечатлений, но больше всего поразил Псковский кремль.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Это особенная крепость. Кремли все яркие, сильные, но в Псковском кремле удивительное ощущение истории возникает. И он очень красивый! — говорит Варвара. И добавляет, что еще больше, чем сама крепость, ее поразил меч на крепостной стене.
— Когда смотришь исторические объекты, хочется о них побольше узнать. А бывает, что люди сами что-то рассказывают. Так, мы хотели найти экспозицию, где выставлен Довмонтов меч. Нам прохожие объяснили, где находится музей, но какая-то женщина, которая слышала разговор, сказала, что главный меч Пскова — это «меч у крепости». Мне понравилось, как это прозвучало. А он еще такой огромный! Как будто сделанный для руки великана. И получается, что у крепости есть свой меч.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
От других жителей города путешественники узнали легенду о спящей внутри Гремячей башни княжне и несметных сокровищах и более современные истории о реконструкции псковских башен.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Это очень здорово, когда узнаешь информацию не только от сотрудников музея, а от жителей города.
Произвела впечатление и Изборская крепость. А попив воду из Словенских ключей, Варвара и Антон отправились через Изборско-Мальскую долину.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— Этот маршрут оставил удивительное впечатление. По дороге встречаются камни и каменные кресты. Путь наш был интересен набором разных поверхностей: поднимаешься на холм, спускаешься в долину, пересекаешь ручей. Аистов было очень много. И что завершало сказочность — Мальской монастырь, которого не видно с дороги.
А отдельным ярким впечатлением стали Талабские острова. Поездка получилась спонтанной — увидели рекламу, позвонили и подъехали на пристань. А оттуда попали на острова. По словам Варвары, с транспортом в Псковской области проблем вообще не возникало, несмотря на то что водительских прав ни у брата, ни у сестры нет, а значит, не было возможности взять машину в аренду:
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
— У нас своей машины нет. Никто из нас не водит. Но в Пскове везде есть транспорт. Поэтому даже когда через Изборско-Мальскую долину мы вышли непонятно где на шоссе — мы тут же нашли остановку и поехали обратно в Псков. Везде автобусное сообщение было. Не возникало ни трудностей, ни вопросов.
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
В сборник «Древние из древних» вошли только два путеводителя — Псков и Изборск.
— Талабы не успела нарисовать. Но можно потом сборник по теме островов сделать. И тогда начну с Талабских островов!
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
Фото из личного архива Варвары Леднёвой
НАША СПРАВКА
Варвара Леднёва — фотокорреспондент, художник-иллюстратор, комиксист. Рисует в классическом стиле в основном акварелью, занимается авторской и коммерческой иллюстрацией. Участник множества коллективных и персональных выставок в России, Англии, Италии и других странах.
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