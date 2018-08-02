Меч псковского великана

Многие в путешествиях предпочитают карты не просто с названиями улиц и площадей, но и с небольшими рисунками достопримечательностей — это и удобно, и наглядно. А если памятники изобразить покрупнее, добавить к ним немного полезной информации и расположить рисунки так, чтобы этот маршрут легко было повторить? Тогда получится дневник путешествий в рисунках. Именно такой путеводитель по Пскову недавно вышел в сборнике «Древние из древних». Автор работ, художник из Москвы Варвара Леднёва, рассказала «Псковской правде» о том, где, когда и как создаются рисунки для путеводителей и что больше всего понравилось в путешествии по Псковской области. — Все началось с Кронштадта. Друзья спрашивали, что там смотреть. И я решила, что будет проще и забавнее взять и нарисовать, — рассказывает Варвара. — Как все художники, в путешествии я рисую. А поскольку начала интересоваться комиксами, то решила попробовать оформить свой маршрут по Кронштадту в виде рисованной истории. Получилось очень здорово. Понравилось не только друзьям, но и мне самой!

РИСОВАННЫЕ ИСТОРИИ

Поэтому вскоре такие путеводители стали появляться и по итогам других путешествий. Рисует Варвара непосредственно во время поездки. Иногда это наброски, иногда — почти законченные работы. Кроме того, девушка делает много фотографий, чтобы потом по ним выстроить маршрут, по которому она шла.

— Я работаю фотокорреспондентом в информационном агентстве. И думаю, идея путеводителей родилась именно благодаря тому, что я и журналист, и художник. Для меня важно и нарисовать, и рассказать о том, что узнала. Отсюда — формат комиксов. Хотя я предпочитаю термин «рисованные истории», потому что слово «комиксы» вызывает ассоциации с американскими супергероями, — говорит она.

По словам художника, такие рисованные дневники путешествий понятнее, чем стандартные путеводители. К тому же это живое впечатление от увиденного: — Люблю перед поездками читать форумы с отзывами туристов. В свою очередь хочу тоже поделиться в ответ тем, что увидела. Но в том формате, в котором умею это делать. Кроме того, становлюсь внимательнее к местам, куда я езжу. Раньше какой-то объект сфотографировал — и ладно, а здесь начинаешь зарисовывать, думаешь, как потом интереснее рассказать о нем.

НЕПОДХОДЯЩАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОВОД

Варвара путешествует в основном вдвоем с младшим братом Антонием, тоже художником, но работающим в другом направлении: — Мой брат — художник-моделист, он делает модели кораблей, проводит мастер-классы. Ему тоже нравится путешествовать. И нередко в наших поездках он находит что-то интересное для своей работы. В Мурманске, например, что-то о ледоколах выяснял…

Маршруты разрабатывают сами. Но иногда путешествия получаются спонтанными. — Мы уже находимся в пути, и вдруг кто-то что-то советует. В итоге загораешься этой идеей, выясняешь, как туда поехать. Зачастую именно так и перемещаемся от места к месту.

Иногда изменения маршрутов случаются настолько неожиданно, что даже переодеться в удобную туристическую одежду некогда. Но Варвара считает, что не совсем подходящее облачение — не повод отказываться от поездки. — Иногда попадаю на тропу в горах в какой-нибудь миленькой юбочке и тапочках. И тогда другие туристы смотрят на нас с удивлением. Но если путешествие запланированное — то мы больше похожи на нормальных туристов, — смеется она.

Колесить по стране, правда, удается не так часто, как хотелось бы. Для этого, по словам нашей собеседницы, нужно, чтобы появилось свободное время и более-менее свободные деньги. Но иногда путешественникам везет — снижение цен на авиа- или ж/д билеты совпадает с отпуском иди праздничными днями. И тогда можно планировать дальние маршруты: — Например, я уже дважды была в Красноярске. Мне хотелось увидеть заповедник «Столбы». Первый раз внезапно туда поехали — были скидки на авиабилеты в праздники. Потом уже поехали зимой снова, хотелось увидеть зимнюю Сибирь, Енисей. Это сказочное место, туда можно ездить десятки раз.

«ПСКОВ БЫЛ ДАВНЕЙ МЕЧТОЙ»

В Пскове Варвара и Антон Леднёвы побывали летом прошлого года — приехали на поезде из столицы. — Псков был давней мечтой. Когда я стала осознанно ездить по российским городам, Псков всегда был главным в списке того, что нужно увидеть обязательно. Он не только знаменит своей красотой, но и важный в масштабах России. Иногда бывает, что много слышишь о городе, а приезжаешь — и нет яркого впечатления. Но здесь мы увидели даже больше, чем ожидали!

По словам Варвары, времени не хватило на все, что хотелось. Несколько дней путешественники были в Пскове. Потом ездили по маршруту Изборск — Печоры. И даже попали на Талабские острова. От всего увиденного масса впечатлений, но больше всего поразил Псковский кремль. — Это особенная крепость. Кремли все яркие, сильные, но в Псковском кремле удивительное ощущение истории возникает. И он очень красивый! — говорит Варвара. И добавляет, что еще больше, чем сама крепость, ее поразил меч на крепостной стене.

— Когда смотришь исторические объекты, хочется о них побольше узнать. А бывает, что люди сами что-то рассказывают. Так, мы хотели найти экспозицию, где выставлен Довмонтов меч. Нам прохожие объяснили, где находится музей, но какая-то женщина, которая слышала разговор, сказала, что главный меч Пскова — это «меч у крепости». Мне понравилось, как это прозвучало. А он еще такой огромный! Как будто сделанный для руки великана. И получается, что у крепости есть свой меч.

От других жителей города путешественники узнали легенду о спящей внутри Гремячей башни княжне и несметных сокровищах и более современные истории о реконструкции псковских башен. — Это очень здорово, когда узнаешь информацию не только от сотрудников музея, а от жителей города.

СКАЗОЧНЫЕ МЕСТА

Произвела впечатление и Изборская крепость. А попив воду из Словенских ключей, Варвара и Антон отправились через Изборско-Мальскую долину. — Этот маршрут оставил удивительное впечатление. По дороге встречаются камни и каменные кресты. Путь наш был интересен набором разных поверхностей: поднимаешься на холм, спускаешься в долину, пересекаешь ручей. Аистов было очень много. И что завершало сказочность — Мальской монастырь, которого не видно с дороги.

А отдельным ярким впечатлением стали Талабские острова. Поездка получилась спонтанной — увидели рекламу, позвонили и подъехали на пристань. А оттуда попали на острова. По словам Варвары, с транспортом в Псковской области проблем вообще не возникало, несмотря на то что водительских прав ни у брата, ни у сестры нет, а значит, не было возможности взять машину в аренду:

— У нас своей машины нет. Никто из нас не водит. Но в Пскове везде есть транспорт. Поэтому даже когда через Изборско-Мальскую долину мы вышли непонятно где на шоссе — мы тут же нашли остановку и поехали обратно в Псков. Везде автобусное сообщение было. Не возникало ни трудностей, ни вопросов. В сборник «Древние из древних» вошли только два путеводителя — Псков и Изборск. — Талабы не успела нарисовать. Но можно потом сборник по теме островов сделать. И тогда начну с Талабских островов!