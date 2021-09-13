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Экономика / Инвестиции

Печоры: перезагрузка

Как райцентр Псковской области хотят сделать «самым красивым городом России»?

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Редакция
13 сентября 2021 года, 15:15
Фото: Дарья Хваткова
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Центр Печор планируется преобразить: в результате масштабной реконструкции он должен превратиться в «самый красивый город России», где будет воссоздана атмосфера «русского уездного центра Российской Империи». «Псковская правда» узнала подробности.

«Мы хотели бы сделать и Печоры, и Изборск удивительно красивыми. В первую очередь – для жителей, а также паломников и многочисленных людей, которые приезжают в эти удивительные и неповторимые места. Сейчас мы делаем большой проект – реконструкцию Печор, Изборска, и очень бы хотелось, чтобы это были уютные города с пространством для радостной, удобной и хорошей жизни», – заявил чуть больше года назад, в июне 2020 года, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

12 сентября, в ходе пресс-конференции псковского владыки, стали известны подробности этого проекта. Митрополит Тихон показал журналистам слайды презентации и пояснил, что на сегодняшний день есть целый ряд государственных программ, направленных на реконструкцию исторических городов, и Печоры вполне могут принять в них участие.

Мы подключаем к этому наши силы, чтобы туда влились и Печоры. Не надо нам Амстердам в Печорах строить, важно сохранить нашу северо-западную аутентичность. Никаких пестрых фасадов. Мы уже разрабатываем свой шрифт.

Печоры: перезагрузкаМитрополит Псковский и Порховский Тихон
Напомним, впрочем, что на создание туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» в Печорах из федерального бюджета по подпрограмме «Туризм» в 2021-2022 годах поступит почти 280 миллионов рублей. Это позволило председателю совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергею Степашину еще год назад пообещать: «Это будет самый красивый город Северо-Запада нашей страны, а может быть, и всей России».

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Кроме того, в 2019 году Печоры получили статус моногорода, что также предполагает участие муниципалитета в различного рода федеральных инфраструктурных проектах.

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«Псковская правда» ознакомилась с презентацией проекта концепции реконструкции Печор. По словам ее авторов, она «предусматривает ряд работ по реконструкции и благоустройству площади и центральных улиц города, прилегающих к Псково-Печерскому монастырю».

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Разработчики исходили из того, что «Псково-Печерский монастырь является архитектурной, культурной, исторической доминантой Печор». В связи с этим, для сохранения единого облика города предлагается использовать цветовые и архитектурные решения, которые применены в оформлении монастыря. Предполагается, что это решение позволит создать уникальный облик города и превратить его центр в единый ансамбль.

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
В городе предлагается «воссоздать атмосферу русского уездного центра Российской Империи». Авторы уверены, что «реконструкция превратит городской центр в живой и развивающийся паломнический, туристический и инфраструктурный кластер». Кроме того, реализация проекта приведет к появлению новых рабочих мест, развитию малого бизнеса, создаст места для отдыха, прогулок, занятий спортом, изменит культурную жизнь города и сформирует его новый облик.

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
«Цель работ по благоустройству - превратить Печоры в одно из самых красивых, процветающих и популярных мест Северо-Запада России», - резюмируют разработчики.

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
В рамках реконструкции предполагается выполнить работы по обновлению и реставрации фасадов зданий, провести освещение, выполнить озеленение и обновить дорожное покрытие.

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Отдельный пункт - установка скульптурных композиций и замена малых архитектурных форм. Митрополит Тихон уже озвучил идею одной из них: «Мы хотим поставить памятник бабушке – бабушке, которая спасла церковь, первый в России. Памятник бабушке с карапузом-внучком».

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Также проект концепции предполагает строительство в центре Печор новых инфраструктурных объектов, таких как гостиницы, магазины, кафе. «Сейчас мы строим недалеко от монастыря небольшую гостиницу, которую планируем запустить в этом году», – рассказал митрополит Тихон на все той же пресс-конференции.

Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
Печоры: перезагрузка

АНО «Возрождение»
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