Печоры: перезагрузка

Центр Печор планируется преобразить: в результате масштабной реконструкции он должен превратиться в «самый красивый город России», где будет воссоздана атмосфера «русского уездного центра Российской Империи». «Псковская правда» узнала подробности.

«Мы хотели бы сделать и Печоры, и Изборск удивительно красивыми. В первую очередь – для жителей, а также паломников и многочисленных людей, которые приезжают в эти удивительные и неповторимые места. Сейчас мы делаем большой проект – реконструкцию Печор, Изборска, и очень бы хотелось, чтобы это были уютные города с пространством для радостной, удобной и хорошей жизни», – заявил чуть больше года назад, в июне 2020 года, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

12 сентября, в ходе пресс-конференции псковского владыки, стали известны подробности этого проекта. Митрополит Тихон показал журналистам слайды презентации и пояснил, что на сегодняшний день есть целый ряд государственных программ, направленных на реконструкцию исторических городов, и Печоры вполне могут принять в них участие.