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Культура

В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов

30 июня 2020 года, 14:12

В этом году Псковской области выделят 460 млн рублей на сохранение культурных объектов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин на совещании, посвященном сохранению объектов культурного наследия. Сегодня Степашин находится с рабочим визитом в Псковской области.

Также в рамках программы туризма по госпрограмме на 2021-2022 годы планируется выделить почти 280 млн рублей. Средства пойдут на туристическо-рекреационный кластер «Духовные истоки» (Печоры).

«Чтобы Печоры были красивы не только монастырем, хотелось бы, чтобы этот город был как христианской меккой. Этим будут заниматься не только через минтуризм, но и через фонд ЖКХ», - сказал Сергей Степашин.

Сейчас готовят генплан развития ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Ранее был сформирован перечень объектов, которые нуждаются в работах по сохранению. 



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