Больший потенциал

Губернатор Михаил Ведерников 11 октября назначил своим заместителем по экономике и инвестициям Нинель Салагаеву, ранее занимавшую пост министра экономики Калининградской области. Первое интервью новый вице-губернатор Псковской области дала «Псковской правде».

ПОЛЕ РАЗВИТИЯ

- Нинель Александровна, пост заместителя губернатора Псковской области по экономике был довольно долго вакантен. Если не секрет, когда в первый раз Михаил Юрьевич предложил вам работать вместе? - Предложение работать вместе от Михаила Юрьевича поступило в первой декаде октября. Я приняла предложение сразу, не задумываясь, отказать Михаилу Юрьевичу сложно. Он решительный человек и управленец. Я его знаю не только как профессионала, но и как человека с глубоким внутренним миром. С ним всегда комфортно работать и есть чему учиться. Мы познакомились, когда он был заместителем полпреда в СЗФО. Поскольку я вела экономический блок в правительстве Калининградской области, очень часто у нас были совместные мероприятия, мы также тесно взаимодействовали при реализации майских указов президента 2012 года, анализе социально-экономической ситуации в регионе.

- Мотивы губернатора понятны, ему нужны профессионалы. А в чем были ваши мотивы согласиться на работу в Псковской области? - Один из них я уже назвала — работать в команде Михаила Ведерникова. Кроме того, для меня это возможность дальнейшего профессионального роста, поскольку Михаил Юрьевич поручил мне курировать экономический блок, включая промышленность и туризм, а в Калининграде я отвечала только за экономику. - Какие задачи и цели поставил перед вами глава региона? Имеют ли они конкретное содержание, например, в виде объема привлеченных инвестиций на определенный момент времени? - Конечно, наша главная цель — сделать регион благоприятным для жизни. Во всех отношениях. У людей должна быть возможность работать на высокооплачиваемой работе. Для бизнесменов и предпринимателей нам важно создать комфортные условия для ведения бизнеса с понятными правилами. Безусловно, должна быть современная социальная и инженерная инфраструктура — а это в принципе не может существовать без работающей экономики. Поэтому моя главная задача — сделать экономику сильной, и для этого в регионе есть все предпосылки. Что касается «объема инвестиций за определенный момент времени» - такой задачи губернатор не ставил. Это все очень условно. Если мы хотим показать в статистике рост по данному показателю – тогда действительно нужно гнаться за «объемом». И здесь надо все же определиться, про какие инвестиции идет речь: частные или бюджетные, что тоже имеет большое значение. При этом не всегда рост инвестиций в этом же временном периоде прямым образом скажется на росте экономики и доходной базы регионального бюджета. К примеру, инвестиции в создание производств на территории особой экономической зоны дадут увеличение доходов бюджета (речь идет в первую очередь про региональный) только спустя несколько лет, когда закончится льготный период. Это не значит, что не нужно заниматься привлечением инвестиций. Инвестиции – это всегда развитие. Рост инвестиций в регионе - это один из основных факторов позитивного изменения региональной экономики, и наибольшую отдачу они приносят при капиталовложениях в те области хозяйствования, где выявлен наибольший потенциал. Поэтому речь нужно вести скорее не про определенный объем инвестиций, а в первую очередь про их качество. - Вы уже вошли в курс дела? Или у вас есть определенный временной люфт «на раскачку»? - Я познакомилась с коллегами, в курс дела вхожу. Возможности для раскачки нет. Сейчас для меня крайне важно определить первоочередные задачи, определить правильные цели по всем направлениям. Это всегда сложно сделать на старте. - На ваш взгляд, какие плюсы и минусы имеет Псковская область в сфере экономики, привлечения инвестиций? Какие из негативных факторов имеют субъективный характер и связаны, ну, например, с недостаточной эффективностью менеджмента региональных властей в этой сфере? - Минусы такие же, как и у всех: неразвитая транспортная инфраструктура, из-за ограниченности регионального бюджета – отсутствие возможности строительства требуемой инженерной инфраструктуры и подготовки площадок для инвесторов, отсутствие квалифицированных кадров, отток населения, ну и еще можно долго перечислять. Скажу лучше про плюсы, которых тоже много. Во-первых, это связь региона с основной частью России. На примере Калининградской области я знаю, что такое изолированность и какие ограничения она в себе несет. Кроме того, это близость к Евросоюзу с его 500-миллионным рынком потребления, наличие особой экономической зоны, благоприятный для развития сельского хозяйства климат, богатое историческое и культурное наследие как потенциал для развития туризма. Первоначально необходимо определиться, какие из отраслей экономики имеют в регионе наибольший потенциал для роста. Потому что, если инвестор этого потенциала не увидит, его и танком не затянешь, какие бы льготные условия ни предлагал. Крайне важно правильно выстроить работу по сопровождению инвесторов. В сегодняшних непростых экономических условиях каждый инвестор на вес золота.

ИНВЕСТОР ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ

- На ваш взгляд, имеет ли смысл сравнивать Псковскую и Калининградскую области? Или экономические модели слишком разные? - Сравнивать не стоит. Абсолютно разные регионы. Хоть и расположены на Северо-Западе и расстояние между ними всего 700 км, хоть и оба приграничные, но экономически — абсолютно разные. Одно дело, когда ты имеешь общую границу с Россией, другое — когда ее нет вообще. Поэтому сравнивать регионы по тому же инвестиционному потенциалу сложно. Я считаю, что в Псковской области инвестиционный потенциал гораздо больше. Приходить инвестору в регион пусть приграничный, но связанный с основной территорией страны намного легче. Как с точки зрения привлечения рабочей силы, так и с точки зрения наличия сырьевой базы (я не имею в виду сырье как природные ресурсы – нефть, газ) и рынков сбыта. Транспортная доступность имеет значение. Как я уже говорила, транспортная инфраструктура в Пскове пока не развита в той мере, как это должно быть, но это всего лишь вопрос времени. У Псковской области гораздо больший потенциал с точки зрения развития экономики, инвестиционной сферы. - Одним из первых ваших публичных появлений стал визит Михаила Ведерникова вместе с вами на частную техплощадку «Зубчатка» к Игорю Савицкому. Многие обратили внимание, что именно туда, а не в ОЭЗ «Моглино». Стоит ли это расценивать как некий знак? Если да, то в чем его посыл? - Нет, просто так совпало. На самом деле в «Моглино» был мой первый самостоятельный выезд. И это, пожалуй, первое место, которое я хотела посетить в Псковской области. Выезд на «Зубчатку» был запланирован у Михаила Юрьевича. Я не могла упустить возможность познакомиться и пообщаться с бизнесменами, тем более с такими состоявшимися, как Игорь Николаевич Савицкий. Конечно, «Моглино» - это первостепенная задача, и вы знаете, что обсуждается вопрос о расширении границ ОЭЗ. Мы хотим, чтобы туда как можно быстрее пришли инвесторы, чтобы «Моглино» было заполнено. Но это не значит, что мы не будем заниматься развитием и поддержкой других площадок, технопарков, индустриальных и промышленных парков. Инвестор приходит в регион, создает новые рабочие места, поднимает экономику — поэтому какая разница, куда он придет: в «Моглино» или на «Зубчатку». Конечно, наша задача привести инвестора в ОЭЗ, иначе для чего вкладывались такие бюджетные средства в инфраструктуру, но если он предпочтет «Зубчатку», то мы будем ему в этом содействовать. Я думаю, что к нам будут приходить и те инвесторы, кто не захочет строиться по разным причинам, которым нужно будет готовое помещение для размещения, и таким инвесторам мы будем рекомендовать «Зубчатку». - Вы сейчас Игорю Николаевичу бальзам на душу проливаете. Его позиция известна, он ревностно относится к «Моглино», говоря, что у него и без госвливаний все работает. - ОЭЗ и «Зубчатка» не конкуренты, у них разные условия «входа». И мы (те, кто отвечает в регионе за инвестиции и развитие) не должны ни с кем конкурировать. В «Моглино» инвестор заходит «на землю» и должен инвестировать в строительство, но при этом получает налоговые льготы. Причем не маленький срок льгот, хочу сказать! Калининград бы позавидовал. А у Игоря Николаевича инвестор приходит с подключением «в розетку», но без налоговых льгот и преференций. Чем больше будет таких площадок и предприятий на них, тем сильнее будет наша экономика.

ВЕЛОСИПЕД С СОБОЙ

- Вы уже частично ответили на этот вопрос, но хочу продолжить тему: что еще может пригодиться в Пскове из вашего опыта работы в Калининграде? - Будем внедрять здесь некоторые новации, и, уверена, это будет небольшим скачком для Пскова. Если Калининград постепенно разрабатывал нормативную базу, создавал условия для инвесторов, разрабатывал информационные системы, то у Пскова будет преимущество — он возьмет готовое. Путь, который сосед проходил несколько лет, мы перескочим. - О чем все же конкретно идет речь? - Во-первых, речь идет о передаче некоторых автоматизированных информационных систем, которые в Калининградской области были разработаны на бюджетные средства. Насколько я успела погрузиться в тему, информационное обеспечение, IT-развитие в Калининграде на сегодняшний день более развито, нежели в Пскове. Между субъектами РФ заключается лицензионное соглашение по передаче неисключительных прав на программное обеспечение. Это позволит нам по многим направлениям государственного управления, включая предоставление государственных услуг, повысить эффективность за счет автоматизации процессов. Например, автоматизированная информационная система (АИС), которая сегодня работает в МФЦ в Калининграде, на мой взгляд, близка к совершенству. Я для себя отметила, что в Калининградской области в два раза больше госуслуг оказывается в электронном виде, чем в Псковской области. С точки зрения развития инвестиционного потенциала и климата, нужно создавать институциональную среду. Создавать центр поддержки предпринимательства. То есть все институты развития, которые на сегодняшний день существуют — агентства по инвестициям, фонды и МФЦ для бизнеса (такой еще нужно создавать) — они все должны быть в одном месте. Должна быть единая точка входа инвестора в Псков. И, соответственно, должны быть квалифицированные люди, у которых горят глаза, которые умеют работать с бизнесменами, говорят с ними на одном языке, которые окажут им всю необходимую поддержку. Предприниматель, который заходит в регион извне, не должен плутать по коридорам или между зданиями, а в одном месте получить всё — информационную, банковскую, юридическую поддержку. Когда Калининград открывал такой МФЦ, были опасения, что не заработает. Но весь бизнес пошел именно через этот МФЦ, и сегодня уже стоит вопрос открытия дополнительных окон. Инструмент оказался чрезвычайно востребован.

В КОМАНДЕ С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ