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Происшествия / Преступление

Мошенники выманили у жительницы Великих Лук 3,3 млн рублей

2 октября 2026 года, 16:07

В Великих Луках женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 3,3 миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Мошенники выманили у жительницы Великих Лук 3,3 млн рублей

Фото Дарьи Хватковой

По данным следствия, с 5 июля по 1 октября 2026 года злоумышленники писали 29-летней местной жительнице в одном из мессенджеров. Мошенники, в частности, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в итоге обманом завладели ее деньгами – в общей сложности более 3 млн 324 тысяч рублей.

Женщина обратилась в отделение полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие продолжается.

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