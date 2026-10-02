Мошенники выманили у жительницы Великих Лук 3,3 млн рублей

В Великих Луках женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 3,3 миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, с 5 июля по 1 октября 2026 года злоумышленники писали 29-летней местной жительнице в одном из мессенджеров. Мошенники, в частности, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в итоге обманом завладели ее деньгами – в общей сложности более 3 млн 324 тысяч рублей.

Женщина обратилась в отделение полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следствие продолжается.