Гимнастки из Великих Лук отправятся на чемпионат мира в Южную Корею

Три спортсменки из Великих Лук вошли в сборную России по артистическому пилону и в ноябре отправятся на чемпионат мира в Сеул, сообщает издание «Luki-News».

Как рассказала тренер великолукских спортсменок Юлия Макарчук, в категории «арт» двойка Варвары и Ксении Молодьковых заняла третье место среди любителей 10-14 лет и получила путевку в Южную Корею. Еще одна спортсменка, Варвара Никифорова, отобралась на чемпионат в категории 6-9 лет среди профессионалов.

Тренеры Юлия Макарчук и Вера Булынина отметили, что отбор, прошедший этой зимой в Москве, был очень серьезным. Но благодаря мастерству и упорству великолучанкам удалось показать высокие результаты и завоевать место в сборной.

Девочки активно готовятся к соревнованиям и мечтают достойно представить страну.

Варвара Молодькова призналась, что сильно волнуется перед первым всемирным стартом. «Честно сказать, мы очень сильно переживаем, потому что это наше первое всемирное соревнование. Надеемся войти в пятерку лучших», – сказала она.

Ее сестра Ксения добавила, что для нее важно занять призовое место.

«Я очень стараюсь для этого. Конечно, выступать на чемпионате – это очень ответственно и волнительно, но мы очень стараемся», – поделилась спортсменка.

В 2025 году гимнастки уже выступали на чемпионате мира в Италии. Варвара Никифорова тогда взяла серебро. «В Корее я хочу занять первое место, так как я очень готовлюсь к этим соревнованиям. И спасибо огромное моему тренеру», – сказала она.