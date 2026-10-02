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Общество / Здоровье

Кардиолог из Пскова назвала йодированную соль достаточной защитой щитовидки

2 октября 2026 года, 16:34

Жителям Псковской области для профилактики заболеваний щитовидной железы достаточно употреблять йодированную соль, а не принимать дополнительные аптечные препараты йода. Такое мнение в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 октября, высказала врач-кардиолог Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова.

Кардиолог из Пскова назвала йодированную соль достаточной защитой щитовидки

Фото Андрея Степанова

«С моей стороны, именно кардиологической, йодированной соли более чем достаточно», – заявила она. Врач напомнила, что соль следует хранить в закрытой посуде, чтобы йод не выветривался, и при этом не забывать об ограничении общего потребления соли из-за риска повышения артериального давления.

Анастасия Пескова обратила внимание на то, что вопрос о необходимости дополнительного приема йода находится в компетенции эндокринологов. 

«Я не совсем компетентна в данном вопросе, это больше эндокринолог», – подчеркнула она. Тем не менее, как уточнила кардиолог, опыт региона показывает, что йодированной соли достаточно для большинства взрослых жителей.

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