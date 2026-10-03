В Печорах проходит второй день фестиваля монастырской кухни «Архондарик»

«Приходите – будет вкусно, тепло и по-настоящему душевно!» – призвали организаторы.

Фестиваль впервые проходит на площади Победы в Печорах и продлится с 2 по 4 октября. В нём участвуют монастыри из России и Белоруссии. На открытой кухне повара проводят мастер-классы и раскрывают секреты монастырской кулинарии.

В павильонах обителей можно продегустировать и купить уникальную продукцию, а на ярмарке свои изделия представляют ремесленники и фермеры из Псковской области.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.