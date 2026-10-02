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Общество

Площадку для книжного павильона «Отечественная культура» могут создать на Днях Пушкинской поэзии

2 октября 2026 года, 14:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с председателем правления Российского исторического общества Русланом Гагкуевым. Как сообщил глава региона в своем канале в мессенджере МАХ, стороны обсудили совместную работу по сохранению исторического наследия и просветительские инициативы.

Площадку для книжного павильона «Отечественная культура» могут создать на Днях Пушкинской поэзии

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил Руслана Григорьевича за то, что форум реготделений РИО доверили провести Псковской области. Губернатор назвал это большой ответственностью и редкой возможностью обменяться опытом с коллегами.

На встрече, в частности, особое внимание уделили сотрудничеству в рамках культурных событий. Михаил Ведерников предложил на предстоящих Днях Пушкинской поэзии и русской культуры создать под эгидой Российского исторического общества площадку для книжного павильона «Отечественная культура».

Кроме того, обсуждалась идея ежегодно проводить тематические заезды «Наследники истории» на федеральной площадке «Истоки» в Печорах. К ним, при поддержке реготделения РИО , могли бы присоединяться заинтересованные участники.

Губернатор уверен, что сотрудничество с РИО откроет новые горизонты для культурного развития региона и сохранения исторической памяти.

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