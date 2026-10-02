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Общество

Алиментщика из Псковской области лишили права на вождение

2 октября 2026 года, 16:38

Житель Красногородского округа не сможет сесть за руль из-за долгов по алиментам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Алиментщика из Псковской области лишили права на вождение

Фото редакции

Пыталовский районный суд рассмотрел административные иски судебного пристава.

Выяснилось, что в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на детей – 50% от заработка ежемесячно. В назначенный срок житель Красногородского района долг не погасил и уважительных причин не назвал.

К тому моменту сумма задолженности превысила 840 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования судебного пристава. Помимо ограничения на вождение, должнику временно запретили выезжать за пределы России. Обе меры будут действовать до полного исполнения обязательств. Решения пока можно обжаловать.

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