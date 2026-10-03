Густой туман с видимостью до 500 метров накроет Псковскую область

В воскресенье, 4 октября, в отдельных районах Псковской области прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В воскресенье, 4 октября, в отдельных районах Псковской области прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Туман ожидается в основном в южных и восточных муниципалитетах, причём в утренние и ночные часы.
«Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб — 112», — напомнили в МЧС.