Соседка обокрала себежанку на 90 тысяч и отправилась в колонию

Себежский суд вынес приговор местной жительнице за кражу украшений у соседки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По данным суда, себежанка дождалась, пока соседки не будет дома, и проникла в ее квартиру. Ключ от входной двери женщина раздобыла неустановленным способом.

Из шкатулки женщина забрала ювелирные изделия и распорядилась ими по своему усмотрению. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 90 тысяч рублей.

Женщину признали виновной по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Суд назначил ей 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.