Псковский кардиолог развеяла миф о «неправильном» наследственном холестерине

Семейная гиперхолестеринемия существует, но проявляется цифрами, которые невозможно объяснить неправильным питанием или образом жизни. Об этом в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала врач-кардиолог Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова.

«При семейной истории даже при правильном образе жизни он будет огромный. Общий холестерин более 8, у кого-то 9, у кого-то 10, у кого-то 12 – вот это все наследственная история», – пояснила специалист.

Врач-кардиолог противопоставила это случаям, когда повышенный холестерин непосредственно связан с образом жизни: «Если это не семейная история, то холестерин будет где-нибудь 5-6. Показатели другие, совсем другие».

По словам Анастасии Песковой, выявить наследственную форму помогает диспансеризация и знание показателей родственников.

Врач в том числе подчеркнула, что при доказанном стенозе сосудов назначение статинов является стопроцентным показанием, а при семейной гиперхолестеринемии ж показанием к раннему началу терапии.