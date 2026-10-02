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Общество

Псковский механизатор отличилась на всероссийском конкурсе

2 октября 2026 года, 15:54

Механизатор из Псковской области Елизавета Веселова получила специальный приз на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населения. Торжественная церемония закрытия прошла в Кирсанове.

Псковский механизатор отличилась на всероссийском конкурсе

Фото пресс-службы Центра занятости населения Псковской области

Победителем всероссийского конкурса текущего сезона в номинации «Механизатор» стал Евгений Туманов из Калужской области. Второе место занял Дмитрий Краснов из Самарской области, третье – Дмитрий Леонов из Тамбовской области.

Псковскую область представляла 23-летняя Елизавета Веселова – единственная девушка и самая молодая участница. Ее выступление впечатлило партнеров и организаторов, и Елизавету отметили отдельным памятным подарком. Она работает в семейном бизнесе, а к федеральному этапу готовилась на базе учебного заведения.

Как уточнили в Центре занятости населения, победитель конкурса получит 1 млн рублей, призеры за второе и третье места – 500 и 300 тысяч рублей соответственно.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках президентского нацпроекта «Кадры». Его цель – повысить престиж рабочих специальностей и привлечь молодых специалистов в разные отрасли, включая сельское хозяйство.

В Центре занятости поздравили Елизавету Веселову и пожелали ей новых побед.

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