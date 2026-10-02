В Пскове ночью сгорел фургон «Газели»

В Пскове из-за поджога произошел пожар в автомобиле. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в «Газели» в переулке Советской Армии поступило в рано утром 2 октября. В транспортном средстве полностью выгорел фургон.

Согласно предварительным данным, причиной стал поджог.

Возгорание ликвидировали пять специалистов и две единицы техники.