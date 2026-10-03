На парковке у торгового центра в Великих Луках делают прививки от гриппа

Жители Великих Лук смогут сделать прививку от гриппа в выходной день. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области. 3 октября мобильный пункт вакцинации разместится на парковке у торгового центра «Апельсин».

Привиться можно с 10:00 до 16:00. Перед процедурой врач осмотрит пациента и даст рекомендации по профилактике гриппа. С собой необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Также потребуется подписать информированное согласие. После вакцинации каждому выдадут справку.

В министерстве здравоохранения Псковской области призвали жителей Великих Лук воспользоваться удобным форматом и позаботиться о своем здоровье.