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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Андреем Ковалёвым восстановление усадеб

2 октября 2026 года, 15:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с председателем Общественного движения предпринимателей Андреем Ковалёвым. Как сообщил глава региона в своем канале в мессенджере МАХ, Андрей Аркадьевич приехал в Псков на Форум региональных отделений Российского исторического общества.

Михаил Ведерников обсудил с Андреем Ковалёвым восстановление усадеб

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Михаил Ведерников рассказал, что летом побывал в подмосковной усадьбе Гребнево, которую восстановили под руководством Андрея Ковалёва, и остался под сильным впечатлением. Такой опыт губернатор назвал уникальным для России.

Он также обратил внимание на любопытное совпадение: одним из владельцев усадьбы был псковский наместник и князь Василий Васильевич Гребёнка-Шуйский.

Михаил Ведерников обсудил с Андреем Ковалёвым восстановление усадеб

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По словам Михаила Ведерникова, на территории Псковской области уже многое делается для возвращения памятников архитектуры в хозяйственный оборот, но еще немало объектов культурного наследия ждут внимания и инвесторов.

Андрей Ковалёв же поделился добрыми впечатлениями от общения со псковскими студентами и пообещал вернуться с обратной связью после встречи с местными предпринимателями. Губернатор отметил, что такая информация поможет точнее настроить региональные программы и сделать совместные решения результативнее.

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