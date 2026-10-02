Михаил Ведерников обсудил с Андреем Ковалёвым восстановление усадеб

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с председателем Общественного движения предпринимателей Андреем Ковалёвым. Как сообщил глава региона в своем канале в мессенджере МАХ, Андрей Аркадьевич приехал в Псков на Форум региональных отделений Российского исторического общества.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
Михаил Ведерников рассказал, что летом побывал в подмосковной усадьбе Гребнево, которую восстановили под руководством Андрея Ковалёва, и остался под сильным впечатлением. Такой опыт губернатор назвал уникальным для России.
Он также обратил внимание на любопытное совпадение: одним из владельцев усадьбы был псковский наместник и князь Василий Васильевич Гребёнка-Шуйский.
Фото пресс-службы правительства Псковской области
По словам Михаила Ведерникова, на территории Псковской области уже многое делается для возвращения памятников архитектуры в хозяйственный оборот, но еще немало объектов культурного наследия ждут внимания и инвесторов.
Андрей Ковалёв же поделился добрыми впечатлениями от общения со псковскими студентами и пообещал вернуться с обратной связью после встречи с местными предпринимателями. Губернатор отметил, что такая информация поможет точнее настроить региональные программы и сделать совместные решения результативнее.