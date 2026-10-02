Под Псковом можно будет посмотреть на Сатурн и Луну в телескоп

Жителей и гостей Псковской области приглашают на вечерние астрономические наблюдения в деревне Вышегород Дедовичского района. Об этом сообщил астрофотограф Петр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 2 октября, участники смогут разглядеть в телескоп яркие звездные скопления, туманность Андромеды и Сатурн с его кольцами. Начало – в 21:00.

Ближе к полуночи, примерно с 23:30, когда убывающий лунный серп поднимется выше, откроется вид на кратеры, горы и другие детали лунной поверхности.

Организаторы также расскажут, как снимать таймлапсы звездного неба и что нужно для фотографий Млечного Пути и полярного сияния. По словам Петра Митрофанова, в пятницу вечером есть некоторая вероятность геомагнитной активности и сияния.

Участникам советуют одеться теплее: к полуночи похолодает до +5 градусов.