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Общество

Под Псковом можно будет посмотреть на Сатурн и Луну в телескоп

2 октября 2026 года, 15:00

Жителей и гостей Псковской области приглашают на вечерние астрономические наблюдения в деревне Вышегород Дедовичского района. Об этом сообщил астрофотограф Петр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Под Псковом можно будет посмотреть на Сатурн и Луну в телескоп

Фото Петра Митрофанова

В пятницу, 2 октября, участники смогут разглядеть в телескоп яркие звездные скопления, туманность Андромеды и Сатурн с его кольцами. Начало – в 21:00.

Ближе к полуночи, примерно с 23:30, когда убывающий лунный серп поднимется выше, откроется вид на кратеры, горы и другие детали лунной поверхности.

Организаторы также расскажут, как снимать таймлапсы звездного неба и что нужно для фотографий Млечного Пути и полярного сияния. По словам Петра Митрофанова, в пятницу вечером есть некоторая вероятность геомагнитной активности и сияния.

Участникам советуют одеться теплее: к полуночи похолодает до +5 градусов.

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