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Общество

Суд обязал псковича заплатить налог с продажи магазина

3 октября 2026 года, 11:56

Житель Пскова проиграл спор с налоговой службой. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд обязал псковича заплатить налог с продажи магазина

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На протяжении 18 лет, в период с 2006 по 2024 годы, в его собственности находилось нежилое строение – магазин. Его продали за 1 млн 200 тысяч рублей, тогда как кадастровая стоимость объекта на 1 января 2024 года составляла более 3,8 млн рублей.

Поскольку помещение использовалось для предпринимательской деятельности, доход от его реализации подлежал налогообложению независимо от того, сколько лет им владели.

Декларацию по НДФЛ за 2024 год мужчина не представил.  После проверки налоговая доначислила ему налог и штраф. Суд удовлетворил иск и взыскал с местного жителя 293 879 рублей налога на доходы физических лиц и штраф. Решение еще не вступило в силу.

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