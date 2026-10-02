Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Железную дорогу от Невеля до портов на северо-западе РФ ждет расширение

2 октября 2026 года, 15:33

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обновил список приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. 

Железную дорогу от Невеля до портов на северо-западе РФ ждет расширение

Фото Дарьи Хватковой

В список приоритетных инфраструктурных проектов, в частности, включили развитие железнодорожного участка от Невеля в Псковской области до Гатчины в Ленинградской области с дальнейшим выходом к портам в Северо-Западном федеральном округе.

«Мы приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в этой сфере, в том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и далее – до морских портов на северо-западе России», – подчеркнул Михаил Мишустина.

Премьер-министр также добавил, что наряду с реализацией таких проектов важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. 

По его словам, комплексный подход даст возможность нарастить пропускную способность действующих маршрутов и увеличить объемы грузоперевозок.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда