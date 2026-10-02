Железную дорогу от Невеля до портов на северо-западе РФ ждет расширение

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обновил список приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В список приоритетных инфраструктурных проектов, в частности, включили развитие железнодорожного участка от Невеля в Псковской области до Гатчины в Ленинградской области с дальнейшим выходом к портам в Северо-Западном федеральном округе.

«Мы приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в этой сфере, в том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и далее – до морских портов на северо-западе России», – подчеркнул Михаил Мишустина.

Премьер-министр также добавил, что наряду с реализацией таких проектов важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска.

По его словам, комплексный подход даст возможность нарастить пропускную способность действующих маршрутов и увеличить объемы грузоперевозок.