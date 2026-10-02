Железную дорогу от Невеля до портов на северо-западе РФ ждет расширение

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обновил список приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обновил список приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
В список приоритетных инфраструктурных проектов, в частности, включили развитие железнодорожного участка от Невеля в Псковской области до Гатчины в Ленинградской области с дальнейшим выходом к портам в Северо-Западном федеральном округе.
«Мы приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в этой сфере, в том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и далее – до морских портов на северо-западе России», – подчеркнул Михаил Мишустина.
Премьер-министр также добавил, что наряду с реализацией таких проектов важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска.
По его словам, комплексный подход даст возможность нарастить пропускную способность действующих маршрутов и увеличить объемы грузоперевозок.