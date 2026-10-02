В Пскове починили водопровод на улице Николая Васильева

Специалисты «Горводоканала» завершили работы на месте утечки трубопровода у дома №75 на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Специалисты «Горводоканала» завершили работы на месте утечки трубопровода у дома №75 на улице Николая Васильева в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Чтобы восстановить водоснабжение, бригада «Горводоканала» выполнила точечную раскопку и протянула полиэтиленовую трубу. Помимо этого, заменили две единицы запорной арматуры. Длина обновленного участка составила 25 метров.
В настоящее время на территории завершается благоустройство.