За девять месяцев мошенники выманили у псковичей почти 279 млн рублей

С января по сентябрь 2026 года в Псковской области от действий мошенников пострадали 358 человек, а общая сумма ущерба составила 278 767 856 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чаще всего аферисты убеждали людей перевести деньги на «безопасный счёт» — так произошло в 193 случаях. Ещё 81 раз мошенничество было связано с покупками в интернете, 55 — с предложениями дополнительного заработка, 23 — с «освобождением» от ответственности. Также зафиксировано три случая неправомерного доступа к аккаунтам в соцсетях.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела, правоохранители принимают все меры для расследования и наказания виновных.

Жителей призывают быть внимательными. Если поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, нужно сразу сообщить в полицию по номеру 102 (112).