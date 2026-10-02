Псковские педагоги побывали на концерте в Кремлевском дворце

Делегация Псковской области побывала на торжественном концерте в честь Дня учителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве образования региона.

Мероприятие прошло 1 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

В поездку на главный праздничный концерт страны традиционно отправились лучшие представители профессии – победители конкурсов мастерства и заслуженные педагоги Псковской области. А за день до этого, 30 сентября, их чествовали в Большом концертном зале Псковской областной филармонии с участием руководства региона.

Возглавил делегацию министр образования Псковской области Александр Сорокин.

В ее составе – председатель областной организации профсоюза работников образования Наталья Горбачева, преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Екатерина Павлова, заместитель директора Печорской лингвистической гимназии Валентина Бирюкова и учитель русского языка и литературы гимназии №29 Пскова Вячеслав Новиков. Также в неё вошли музыкальный руководитель детского сада №1 Пскова «Аистенок» Елена Пааль, логопед школы Великих Лук Елизавета Степанова и мастер производственного обучения Великолукского политехнического колледжа Евгений Филяров.