Псковский кардиолог рассказала о маскировке болезней щитовидки под сердечные

Заболевания щитовидной железы часто маскируются под сердечные патологии, и пациенты годами лечатся у кардиолога, не подозревая об истинной причине недуга. Об этом в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала врач-кардиолог Псковской областной клинической больницы Анастасия Пескова.

По словам специалиста, щитовидная железа и сердце находятся в тесной двусторонней связи, а не в отношениях «командира и подчиненного», как иногда принято считать. «Сердце само по себе автономно, но на него влияют другие структуры нашего организма, в особенности гормоны. Щитовидка тоже на него очень влияет», – пояснила Анастасия Пескова. Она уточнила, что при избытке или недостатке гормонов клиническая картина может быть совершенно разной, но сердце в любом случае реагирует и подстраивается, чтобы организм мог функционировать.

Врач подчеркнула, что симптомы заболеваний щитовидной железы нередко путают с сердечными патологиями. Особенно это касается гипотиреоза, который проявляется отеками, одышкой и слабостью – признаками, характерными и для хронической сердечной недостаточности. По словам Анастасии Песковой, такие пациенты могут поступать в стационар в тяжелом состоянии, и лишь при дальнейшем исследовании выясняется, что существенный вклад в болезнь вносит щитовидная железа.

Гостья радиоэфира отметила, что для Псковской области эта проблема особенно актуальна из-за дефицита йода в регионе. «У нас такой регион, который склонен к заболеваниям щитовидной железы», – подчеркнула она.

Кардиолог добавила, что при поступлении пациента с аритмией врачи обязательно проверяют гормоны щитовидной железы – это входит в стандарты обследования.

По ее словам, своевременное выявление гормональных нарушений позволяет пригласить эндокринолога и скорректировать назначенную пациенту терапию. В ряде случаев, особенно у молодых людей, после нормализации работы щитовидной железы аритмия может не беспокоить человека на протяжении многих лет.