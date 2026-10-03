Насельник Свято Пафнутьева Боровского монастыря, победитель телепроекта «Голос-4», амбассадор «Народного фронта» и общественный деятель иеромонах Фотий выступает на фестивале «Архондарик» в Печорах.
Насельник Свято Пафнутьева Боровского монастыря, победитель телепроекта «Голос-4», амбассадор «Народного фронта» и общественный деятель иеромонах Фотий выступает на фестивале «Архондарик» в Печорах.
Он вышел на сцену фестиваля 3 октября в субботу.
«Мне провели экскурсию. В каждой палаточке меня обласкали вниманием, угостили. И, да, я поражён масштабом этого фестиваля. Особенно отрадно, что он проходит ещё в тёплое время, в бархатный сезон, золотая осень», – отметил он и напомнил, что это любимое время года поэта Александра Пушкина, который связан с Псковской землей.
«Сегодня я приготовил для вас музыкальный подарок-концерт, который будет воспевать также и нашу Родину, нашу природу. Это будут и духовные песни, и лирические, и патриотические. Я надеюсь, что калейдоскоп сегодняшних произведений оставит на вас неизгладимое впечатление», – сказал иеромонах Фотий и отметил, что сам отбирает песни душой и сердцем, а также обращает внимание на прекрасные стихи.
«Для меня всегда важно сочетание музыки, красоты музыкальной, гармонии и, конечно же, глубины текстов», – подчеркнул иеромонах.
На концерте в Печорах Фотий исполнит песни «Шум берёз», «Город, которого нет», «Родина» и не другие.