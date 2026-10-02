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Общество

Больше 20 нарушителей задержали росгвардейцы в Псковской области за неделю

2 октября 2026 года, 17:00

За прошлую неделю, с 24 по 30 сентября, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области 315 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, за административные правонарушения задержаны 20 человек.

Больше 20 нарушителей задержали росгвардейцы в Псковской области за неделю

Фото Управления Росгвардии по Псковской области

В Великих Луках росгвардейцы задержали 46-летнюю женщину. Она взяла с прилавка магазина известной торговой сети продукты, спрятала их под куртку и попыталась выйти, не оплатив покупку. Наряд группы задержания действовал оперативно – нарушительницу передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудников Росгвардии также привлекают для охраны порядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

В ведомстве напомнили, что вневедомственная охрана круглосуточно защищает имущество граждан и организаций. Быстрое реагирование на сигналы «Тревога» и слаженная работа личного состава позволяют поддерживать высокий уровень безопасности на объектах. Сегодня подразделения обеспечивают централизованную охрану более 5500 объектов в Псковской области и около 100 транспортных средств.

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